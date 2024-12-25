https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991302493.html

Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди

Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди - РИА Новости, 25.12.2024

Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди

Племянник одного из пассажиров упавшего в Казахстане самолёта Билал Эдиев рассказал, как собирался встречать дядю из командировки в аэропорту Грозного, когда... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:39:00+03:00

2024-12-25T17:39:00+03:00

2024-12-25T17:39:00+03:00

грозный

актау

казахстан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Племянник одного из пассажиров упавшего в Казахстане самолёта Билал Эдиев рассказал, как собирался встречать дядю из командировки в аэропорту Грозного, когда узнал о крушении лайнера. "Уже МЧС дало информацию: дядя жив, в больнице пока лежит. Он в хорошем состоянии - стабильное, не тяжелое. Один летел, домой летел. Он туда по работе ездил, возвращался домой из командировки. Он 69-го года (рождения - ред.)", – рассказал молодой человек журналистам. По словам Эдиева, с дядей они созванивались утром, чтобы встретиться в аэропорту Грозного. Позже племянник узнал из СМИ о крушении самолета, а в списке пассажиров нашел имя дяди. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html

грозный

актау

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грозный, актау, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, в мире