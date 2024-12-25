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Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди - РИА Новости, 25.12.2024
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17:39 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991302493.html
Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди
Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди - РИА Новости, 25.12.2024
Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди
Племянник одного из пассажиров упавшего в Казахстане самолёта Билал Эдиев рассказал, как собирался встречать дядю из командировки в аэропорту Грозного, когда... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:39:00+03:00
2024-12-25T17:39:00+03:00
грозный
актау
казахстан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Племянник одного из пассажиров упавшего в Казахстане самолёта Билал Эдиев рассказал, как собирался встречать дядю из командировки в аэропорту Грозного, когда узнал о крушении лайнера. "Уже МЧС дало информацию: дядя жив, в больнице пока лежит. Он в хорошем состоянии - стабильное, не тяжелое. Один летел, домой летел. Он туда по работе ездил, возвращался домой из командировки. Он 69-го года (рождения - ред.)", – рассказал молодой человек журналистам. По словам Эдиева, с дядей они созванивались утром, чтобы встретиться в аэропорту Грозного. Позже племянник узнал из СМИ о крушении самолета, а в списке пассажиров нашел имя дяди. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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грозный, актау, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, в мире
Грозный, Актау, Казахстан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
Племянник пассажира упавшего в Актау лайнера рассказал о состоянии дяди

Племянник пассажира рухнувшего в Актау самолета: дядя жив, лежит в больнице

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Племянник одного из пассажиров упавшего в Казахстане самолёта Билал Эдиев рассказал, как собирался встречать дядю из командировки в аэропорту Грозного, когда узнал о крушении лайнера.
"Уже МЧС дало информацию: дядя жив, в больнице пока лежит. Он в хорошем состоянии - стабильное, не тяжелое. Один летел, домой летел. Он туда по работе ездил, возвращался домой из командировки. Он 69-го года (рождения - ред.)", – рассказал молодой человек журналистам.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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По словам Эдиева, с дядей они созванивались утром, чтобы встретиться в аэропорту Грозного. Позже племянник узнал из СМИ о крушении самолета, а в списке пассажиров нашел имя дяди.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
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