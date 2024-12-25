https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html

Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении

Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении - РИА Новости, 25.12.2024

Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении

Жительница Владивостока Кристина Евстигнеева выжила в авиакатастрофе под Актау, вероятно, оттого, что в самолете сидела в хвосте, сообщила РИА Новости мать... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:41:00+03:00

2024-12-25T15:41:00+03:00

2024-12-25T15:41:00+03:00

актау

владивосток

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Жительница Владивостока Кристина Евстигнеева выжила в авиакатастрофе под Актау, вероятно, оттого, что в самолете сидела в хвосте, сообщила РИА Новости мать девушки Нина Огиева. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау. "Она в нормальном состоянии, в сознании, мы общались по телефону. У нее порезы на лице и на ноге. Но главное, что она в порядке. Разговаривала с врачом, всё будет нормально", - сказала собеседница агентства. По ее словам, Кристина госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы Актау. "В рубашке родилась. Сказала, что в самолете сидела в хвосте, а те, кто впереди сидел, сгорели", - добавила Огиева. Женщина отметила, что дочь про момент крушения с ней не разговаривала. "Она и сама не поняла", - сказала мать выжившей.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991201375.html

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

актау

владивосток

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

актау, владивосток, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, в мире