https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html
Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении
Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении - РИА Новости, 25.12.2024
Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении
Жительница Владивостока Кристина Евстигнеева выжила в авиакатастрофе под Актау, вероятно, оттого, что в самолете сидела в хвосте, сообщила РИА Новости мать... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:41:00+03:00
2024-12-25T15:41:00+03:00
2024-12-25T15:41:00+03:00
актау
владивосток
баку
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Жительница Владивостока Кристина Евстигнеева выжила в авиакатастрофе под Актау, вероятно, оттого, что в самолете сидела в хвосте, сообщила РИА Новости мать девушки Нина Огиева. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау. "Она в нормальном состоянии, в сознании, мы общались по телефону. У нее порезы на лице и на ноге. Но главное, что она в порядке. Разговаривала с врачом, всё будет нормально", - сказала собеседница агентства. По ее словам, Кристина госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы Актау. "В рубашке родилась. Сказала, что в самолете сидела в хвосте, а те, кто впереди сидел, сгорели", - добавила Огиева. Женщина отметила, что дочь про момент крушения с ней не разговаривала. "Она и сама не поняла", - сказала мать выжившей.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991201375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
актау, владивосток, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, в мире
Актау, Владивосток, Баку, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении
Кристина из Владивостока выжила в катастрофе в Актау, потому что сидела в хвосте
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Жительница Владивостока Кристина Евстигнеева выжила в авиакатастрофе под Актау, вероятно, оттого, что в самолете сидела в хвосте, сообщила РИА Новости мать девушки Нина Огиева.
Летевший из Баку
в Грозный
самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау
на западе Казахстана
. По данным Росавиации
, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ
, 10 россиян находятся в больницах Актау.
"Она в нормальном состоянии, в сознании, мы общались по телефону. У нее порезы на лице и на ноге. Но главное, что она в порядке. Разговаривала с врачом, всё будет нормально", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Кристина госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы Актау.
"В рубашке родилась. Сказала, что в самолете сидела в хвосте, а те, кто впереди сидел, сгорели", - добавила Огиева.
Женщина отметила, что дочь про момент крушения с ней не разговаривала.
"Она и сама не поняла", - сказала мать выжившей.