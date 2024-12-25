https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991201375.html

Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших

Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших - РИА Новости, 25.12.2024

Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших

Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Икбал Байрамов заявил РИА Новости, что узнал своего племянника живым на видео в соцсетях с РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:19:00+03:00

2024-12-25T12:19:00+03:00

2024-12-25T12:19:00+03:00

в мире

казахстан

грозный

актау

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Икбал Байрамов заявил РИА Новости, что узнал своего племянника живым на видео в соцсетях с места авиакатастрофы. Сейчас мужчина находится в аэропорту Грозного, где должен был приземлиться борт. Племянник летел к нему в гости впервые. Со слов Байрамова, последний раз 21-летний парень выходил на связь рано утром, сообщал, что готовится к вылету. "Мне только что фотку отправили, видео отправили - он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично", - заявил собеседник агентства, уточнив, что его племянник ходит на видео на месте авиакатастрофы, он одет в черный костюм. Байрамов добавил, что пока не понимает, что предпринять. "Куда ехать, куда обратиться - не знаю. Куда мне ехать? В Казахстан ехать? Как с ним встретиться? Этого не знаю", - сказал Байрамов. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html

казахстан

грозный

актау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дядя одного из пассажиров о том, что узнал своего племянника на видео с места авиакатастрофы в Актау Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета заявил РИА Новости, что узнал своего племянника на видео с места катастрофы: тот жив и ходит на ногах. Сейчас дядя находится в аэропорту Грозного, куда изначально и должен был прибыть самолет. 2024-12-25T12:19 true PT0M43S

Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане. 2024-12-25T12:19 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный