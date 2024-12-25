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Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших - РИА Новости, 25.12.2024
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12:19 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991201375.html
Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших
Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших - РИА Новости, 25.12.2024
Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших
Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Икбал Байрамов заявил РИА Новости, что узнал своего племянника живым на видео в соцсетях с РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:19:00+03:00
2024-12-25T12:19:00+03:00
в мире
казахстан
грозный
актау
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Икбал Байрамов заявил РИА Новости, что узнал своего племянника живым на видео в соцсетях с места авиакатастрофы. Сейчас мужчина находится в аэропорту Грозного, где должен был приземлиться борт. Племянник летел к нему в гости впервые. Со слов Байрамова, последний раз 21-летний парень выходил на связь рано утром, сообщал, что готовится к вылету. "Мне только что фотку отправили, видео отправили - он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично", - заявил собеседник агентства, уточнив, что его племянник ходит на видео на месте авиакатастрофы, он одет в черный костюм. Байрамов добавил, что пока не понимает, что предпринять. "Куда ехать, куда обратиться - не знаю. Куда мне ехать? В Казахстан ехать? Как с ним встретиться? Этого не знаю", - сказал Байрамов. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html
казахстан
грозный
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60
353
60
Дядя одного из пассажиров о том, что узнал своего племянника на видео с места авиакатастрофы в Актау
Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета заявил РИА Новости, что узнал своего племянника на видео с места катастрофы: тот жив и ходит на ногах. Сейчас дядя находится в аэропорту Грозного, куда изначально и должен был прибыть самолет.
2024-12-25T12:19
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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане
Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане.
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в мире, казахстан, грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Грозный, Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших

Дядя пассажира разбившегося в Актау самолета узнал племянника живым на видео

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ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Икбал Байрамов заявил РИА Новости, что узнал своего племянника живым на видео в соцсетях с места авиакатастрофы.
Сейчас мужчина находится в аэропорту Грозного, где должен был приземлиться борт. Племянник летел к нему в гости впервые. Со слов Байрамова, последний раз 21-летний парень выходил на связь рано утром, сообщал, что готовится к вылету.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау
12:10
"Мне только что фотку отправили, видео отправили - он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично", - заявил собеседник агентства, уточнив, что его племянник ходит на видео на месте авиакатастрофы, он одет в черный костюм.
Байрамов добавил, что пока не понимает, что предпринять. "Куда ехать, куда обратиться - не знаю. Куда мне ехать? В Казахстан ехать? Как с ним встретиться? Этого не знаю", - сказал Байрамов.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
 
В миреКазахстанГрозныйАктауФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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