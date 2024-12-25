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Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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13:51 25.12.2024 (обновлено: 14:03 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aliev-1991234157.html
Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау
Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по прибытию в Баку провел совещание в связи с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:51:00+03:00
2024-12-25T14:03:00+03:00
актау
баку
в мире
азербайджан
ильхам алиев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
снг
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по прибытию в Баку провел совещание в связи с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщило местное агентство АПА.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау."Как сообщалось ранее, президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Россию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, было доложено о произошедшей аварии, глава государства отдал поручение о немедленном возвращении и вернулся в Азербайджан. По информации АПА, сразу после приземления самолета в международном аэропорту Гейдар Алиев президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой",- передало издание.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991205699.html
актау
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актау, баку, в мире, азербайджан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, крушение рейса баку — грозный
Актау, Баку, В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СНГ, Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау

Алиев провел совещание в Баку в связи с авиакатастрофой в Актау

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по прибытию в Баку провел совещание в связи с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщило местное агентство АПА.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
"Как сообщалось ранее, президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Россию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, было доложено о произошедшей аварии, глава государства отдал поручение о немедленном возвращении и вернулся в Азербайджан. По информации АПА, сразу после приземления самолета в международном аэропорту Гейдар Алиев президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой",- передало издание.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В оперштабе уточнили данные по выжившим после крушения самолета в Актау
12:29
 
АктауБакуВ миреАзербайджанИльхам АлиевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СНГКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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