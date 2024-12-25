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Спецборт МЧС с врачами и медоборудованием прибыл в Актау
Спецборт МЧС с врачами и медоборудованием прибыл в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Спецборт МЧС с врачами и медоборудованием прибыл в Актау
Спецборт МЧС РФ с врачами отряда "Центроспас", специалистами Минздрава РФ и медоборудованием прибыл в казахстанский Актау, где потерпел крушение пассажирский... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:09:00+03:00
2024-12-25T20:09:00+03:00
2024-12-25T20:43:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
происшествия
россия
актау
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ с врачами отряда "Центроспас", специалистами Минздрава РФ и медоборудованием прибыл в казахстанский Актау, где потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает пресс-служба МЧС России."Спецборт МЧС России с врачами отряда "Центроспас", психологами Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группой специалистов Минздрава России и медицинским оборудованием прибыл в Актау Казахстанской Республики", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли, по предварительным данным, 38 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау.
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крушение рейса баку — грозный, происшествия, россия, актау, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия, Россия, Актау, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Спецборт МЧС с врачами и медоборудованием прибыл в Актау
МЧС: спецборт с врачами "Центроспаса" и медоборудованием прибыл в Актау