https://ria.ru/20241225/aktau-1991330044.html

Спецборт МЧС с врачами и медоборудованием прибыл в Актау

Спецборт МЧС с врачами и медоборудованием прибыл в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Спецборт МЧС с врачами и медоборудованием прибыл в Актау

Спецборт МЧС РФ с врачами отряда "Центроспас", специалистами Минздрава РФ и медоборудованием прибыл в казахстанский Актау, где потерпел крушение пассажирский... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:09:00+03:00

2024-12-25T20:09:00+03:00

2024-12-25T20:43:00+03:00

крушение рейса баку — грозный

происшествия

россия

актау

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ с врачами отряда "Центроспас", специалистами Минздрава РФ и медоборудованием прибыл в казахстанский Актау, где потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает пресс-служба МЧС России."Спецборт МЧС России с врачами отряда "Центроспас", психологами Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группой специалистов Минздрава России и медицинским оборудованием прибыл в Актау Казахстанской Республики", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли, по предварительным данным, 38 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991323921.html

россия

актау

казахстан

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крушение рейса баку — грозный, происшествия, россия, актау, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)