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Медведев выразил соболезнования родным россиян, погибших при ЧП в Актау
Медведев выразил соболезнования родным россиян, погибших при ЧП в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Медведев выразил соболезнования родным россиян, погибших при ЧП в Актау
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным граждан России, погибших в авиакатастрофе в Казахстане, и пожелал... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:57:00+03:00
2024-12-25T19:57:00+03:00
2024-12-25T19:58:00+03:00
актау
россия
казахстан
дмитрий медведев
канат бозумбаев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным граждан России, погибших в авиакатастрофе в Казахстане, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. "Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким граждан РФ, погибших в авиакатастрофе самолёта авиакомпании "AZAL" вблизи города Актау. Пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в секретариате. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Как заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший госкомиссию по расследованию трагедии, при крушении самолета Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек.
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актау, россия, казахстан, дмитрий медведев, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Актау, Россия, Казахстан, Дмитрий Медведев, Канат Бозумбаев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Медведев выразил соболезнования родным россиян, погибших при ЧП в Актау
Медведев выразил соболезнования родным погибших при крушении лайнера в Актау