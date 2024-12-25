https://ria.ru/20241225/aktau-1991328834.html

Медведев выразил соболезнования родным россиян, погибших при ЧП в Актау

Медведев выразил соболезнования родным россиян, погибших при ЧП в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Медведев выразил соболезнования родным россиян, погибших при ЧП в Актау

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным граждан России, погибших в авиакатастрофе в Казахстане, и пожелал... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:57:00+03:00

2024-12-25T19:57:00+03:00

2024-12-25T19:58:00+03:00

актау

россия

казахстан

дмитрий медведев

канат бозумбаев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным граждан России, погибших в авиакатастрофе в Казахстане, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. "Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким граждан РФ, погибших в авиакатастрофе самолёта авиакомпании "AZAL" вблизи города Актау. Пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в секретариате. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Как заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший госкомиссию по расследованию трагедии, при крушении самолета Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991323921.html

актау

россия

казахстан

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актау, россия, казахстан, дмитрий медведев, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, происшествия