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Пилоты AZAL до последнего старались избежать крушения, сообщил источник - РИА Новости, 25.12.2024
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16:31 25.12.2024 (обновлено: 17:08 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991284972.html
Пилоты AZAL до последнего старались избежать крушения, сообщил источник
Пилоты AZAL до последнего старались избежать крушения, сообщил источник - РИА Новости, 25.12.2024
Пилоты AZAL до последнего старались избежать крушения, сообщил источник
Пилоты Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:31:00+03:00
2024-12-25T17:08:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
происшествия
актау
казахстан
баку
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 25 дек — РИА Новости. Пилоты Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.&quot;Мы просмотрели все видеокадры и данные движения воздушного судна по радарам. Выяснилось, что пилоты долгое время пытались удержать самолет в небе. Они до последнего старались избежать крушения. Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность, близ аэропорта Актау&quot;, — рассказал он.Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане.
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крушение рейса баку — грозный, происшествия, актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия, Актау, Казахстан, Баку, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пилоты AZAL до последнего старались избежать крушения, сообщил источник

Пилоты борта AZAL пытались посадить самолет в поле близ Актау перед трагедией

© Getty Images / Anadolu/Issa TazhenbayevМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Issa Tazhenbayev
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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БАКУ, 25 дек — РИА Новости. Пилоты Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
«

"Мы просмотрели все видеокадры и данные движения воздушного судна по радарам. Выяснилось, что пилоты долгое время пытались удержать самолет в небе. Они до последнего старались избежать крушения. Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность, близ аэропорта Актау", — рассказал он.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.
Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.
Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже >>
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни
15:22
 
Крушение рейса Баку — ГрозныйПроисшествияАктауКазахстанБакуФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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