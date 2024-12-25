https://ria.ru/20241225/aktau-1991284713.html

Родственник выжившего в Актау сообщил, что пассажиры слышали хлопок

Родственник выжившего в Актау сообщил, что пассажиры слышали хлопок - РИА Новости, 25.12.2024

Родственник выжившего в Актау сообщил, что пассажиры слышали хлопок

Родственник одного из выживших в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау сообщил РИА Новости, что до крушения лайнера... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:29:00+03:00

2024-12-25T16:29:00+03:00

2024-12-25T17:02:00+03:00

актау

в мире

казахстан

баку

крушение рейса баку — грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. Родственник одного из выживших в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау сообщил РИА Новости, что до крушения лайнера был слышан громкий хлопок, похожий на взрыв."Сотрудники "Азербайджанских авиалиний" помогли мне установить связь с моим выжившим родственником. Он сейчас находится в больнице. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает. Я смог поговорить с ним буквально 20-30 секунд, и он мне отчетливо сказал, что до крушения самолёта был слышан громкий хлопок, похожий на взрыв", - сказал собеседник агентства.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html

актау

казахстан

баку

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актау, в мире, казахстан, баку, крушение рейса баку — грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)