https://ria.ru/20241225/aktau-1991284713.html
Родственник выжившего в Актау сообщил, что пассажиры слышали хлопок
Родственник выжившего в Актау сообщил, что пассажиры слышали хлопок - РИА Новости, 25.12.2024
Родственник выжившего в Актау сообщил, что пассажиры слышали хлопок
Родственник одного из выживших в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау сообщил РИА Новости, что до крушения лайнера... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:29:00+03:00
2024-12-25T16:29:00+03:00
2024-12-25T17:02:00+03:00
актау
в мире
казахстан
баку
крушение рейса баку — грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. Родственник одного из выживших в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау сообщил РИА Новости, что до крушения лайнера был слышан громкий хлопок, похожий на взрыв."Сотрудники "Азербайджанских авиалиний" помогли мне установить связь с моим выжившим родственником. Он сейчас находится в больнице. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает. Я смог поговорить с ним буквально 20-30 секунд, и он мне отчетливо сказал, что до крушения самолёта был слышан громкий хлопок, похожий на взрыв", - сказал собеседник агентства.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html
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актау, в мире, казахстан, баку, крушение рейса баку — грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Актау, В мире, Казахстан, Баку, Крушение рейса Баку — Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Родственник выжившего в Актау сообщил, что пассажиры слышали хлопок
Родственник выжившего в Актау сообщил, что до крушения пассажиры услышали хлопок