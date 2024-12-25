https://ria.ru/20241225/aktau-1991255480.html

Российские медики готовятся к вылету в Актау для сопровождения пострадавших

Российские медики готовятся к вылету в Актау для сопровождения пострадавших - РИА Новости, 25.12.2024

Российские медики готовятся к вылету в Актау для сопровождения пострадавших

Группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовится к вылету в Актау для сопровождения при эвакуации пострадавших в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:35:00+03:00

2024-12-25T14:35:00+03:00

2024-12-25T14:36:00+03:00

россия

актау

казахстан

алексей кузнецов

михаил мурашко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России готовится к вылету в Актау для сопровождения при эвакуации пострадавших в авиакатастрофе россиян, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к вылету в Актау готовится группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для сопровождения при эвакуации россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/traur-1991255239.html

https://ria.ru/20241225/ekipazh-1991211704.html

россия

актау

казахстан

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Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром. 2024-12-25T14:35 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, актау, казахстан, алексей кузнецов, михаил мурашко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире