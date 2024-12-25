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Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
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14:29 25.12.2024 (обновлено: 14:35 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991253705.html
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета
В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:29:00+03:00
2024-12-25T14:35:00+03:00
в мире
актау
казахстан
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. "В город Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан генерал-полковник Кямаладдин Фаттах оглы Гейдаров", - говорится в сообщении казахстанского МЧС. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991235862.html
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в мире, актау, казахстан, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета

Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения Azerbaijan Airlines

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
"В город Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан генерал-полковник Кямаладдин Фаттах оглы Гейдаров", - говорится в сообщении казахстанского МЧС.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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В миреАктауКазахстанАзербайджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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