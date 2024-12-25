https://ria.ru/20241225/aktau-1991253705.html
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета
В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:29:00+03:00
2024-12-25T14:29:00+03:00
2024-12-25T14:35:00+03:00
в мире
актау
казахстан
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21b46d2596240496e509a8d6a0a9392e.jpg
АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. "В город Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан генерал-полковник Кямаладдин Фаттах оглы Гейдаров", - говорится в сообщении казахстанского МЧС. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991235862.html
актау
казахстан
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_86ed39dce16733dd1a1ecf01cbe5e62c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, актау, казахстан, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета
Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения Azerbaijan Airlines