https://ria.ru/20241225/aktau-1991253705.html

Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета

Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета - РИА Новости, 25.12.2024

Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета

В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:29:00+03:00

2024-12-25T14:29:00+03:00

2024-12-25T14:35:00+03:00

в мире

актау

казахстан

азербайджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. "В город Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан генерал-полковник Кямаладдин Фаттах оглы Гейдаров", - говорится в сообщении казахстанского МЧС. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991235862.html

актау

казахстан

азербайджан

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в мире, актау, казахстан, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный