https://ria.ru/20241225/aktau-1991235862.html

Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием

Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием - РИА Новости, 25.12.2024

Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием

Самолет МЧС России вылетает в Актау с медперсоналом и оборудованием на борту после катастрофы азербайджанского самолета, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:54:00+03:00

2024-12-25T13:54:00+03:00

2024-12-25T13:54:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетает в Актау с медперсоналом и оборудованием на борту после катастрофы азербайджанского самолета, сообщил президент РФ Владимир Путин. "По согласованию с президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым - ред.) в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991174624.html

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в мире, актау, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный