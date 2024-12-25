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Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием - РИА Новости, 25.12.2024
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13:54 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/aktau-1991235862.html
Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием
Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием - РИА Новости, 25.12.2024
Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием
Самолет МЧС России вылетает в Актау с медперсоналом и оборудованием на борту после катастрофы азербайджанского самолета, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:54:00+03:00
2024-12-25T13:54:00+03:00
в мире
актау
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетает в Актау с медперсоналом и оборудованием на борту после катастрофы азербайджанского самолета, сообщил президент РФ Владимир Путин. "По согласованию с президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым - ред.) в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991174624.html
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в мире, актау, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СНГ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Самолет МЧС России вылетел в Актау с медперсоналом и оборудованием

Путин: самолет МЧС вылетает в Актау с медперсоналом и оборудованием

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы в Актау
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© МЧС Республики Казахстан
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На месте авиакатастрофы в Актау
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самолет МЧС России вылетает в Актау с медперсоналом и оборудованием на борту после катастрофы азербайджанского самолета, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"По согласованию с президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым - ред.) в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Алиев вернется в Айзербайджан из России после крушения самолета в Актау
11:04
 
В миреАктауРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СНГФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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