https://ria.ru/20241225/aktau-1991216540.html

На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек

На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек - РИА Новости, 25.12.2024

На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек

На борту самолёта Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, из них пять членов экипажа, сообщил в среду начальник управления... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:57:00+03:00

2024-12-25T12:57:00+03:00

2024-12-25T12:57:00+03:00

в мире

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астана

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кайрат

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. На борту самолёта Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, из них пять членов экипажа, сообщил в среду начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Казахстана Кайрат Жанаспаев. "В 11 часов диспетчеру аэропорта города Актау в Магистанской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190, авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный, объявил аварийную ситуацию с посадкой в городе Актау. По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них пять членов экипажа", - сказал Жанаспаев. Он подтвердил, что госпитализированы 29 человек, из них двое детей. Из Астаны в город Актау запланирован вылет борта санитарной авиации. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991165816.html

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в мире, актау, казахстан, астана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кайрат, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный