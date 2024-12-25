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На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек - РИА Новости, 25.12.2024
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12:57 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/aktau-1991216540.html
На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек
На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек - РИА Новости, 25.12.2024
На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек
На борту самолёта Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, из них пять членов экипажа, сообщил в среду начальник управления... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:57:00+03:00
2024-12-25T12:57:00+03:00
в мире
актау
казахстан
астана
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кайрат
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. На борту самолёта Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, из них пять членов экипажа, сообщил в среду начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Казахстана Кайрат Жанаспаев. "В 11 часов диспетчеру аэропорта города Актау в Магистанской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190, авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный, объявил аварийную ситуацию с посадкой в городе Актау. По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них пять членов экипажа", - сказал Жанаспаев. Он подтвердил, что госпитализированы 29 человек, из них двое детей. Из Астаны в город Актау запланирован вылет борта санитарной авиации. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек.
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в мире, актау, казахстан, астана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кайрат, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Астана, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кайрат, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
На борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек

МЧС Казахстана: на борту разбившегося под Актау самолета было 69 человек

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. На борту самолёта Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, из них пять членов экипажа, сообщил в среду начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Казахстана Кайрат Жанаспаев.
"В 11 часов диспетчеру аэропорта города Актау в Магистанской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190, авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный, объявил аварийную ситуацию с посадкой в городе Актау. По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них пять членов экипажа", - сказал Жанаспаев.
Он подтвердил, что госпитализированы 29 человек, из них двое детей. Из Астаны в город Актау запланирован вылет борта санитарной авиации.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек.
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
МЧС Казахстана готовит списки пострадавших после крушения самолета
10:38
 
В миреАктауКазахстанАстанаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КайратФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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