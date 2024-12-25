Источник назвал возможные причины крушения самолета в Казахстане
Возможной причиной крушения самолета в Актау мог стать отказ системы управления
© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Причинами крушения пассажирского самолёта Embraer 190 сообщением Баку - Грозный неподалеку от города Актау в Казахстане могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей и нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
"Видно, как круто снижался, снижался по очень крутой глиссаде, экипаж даже не пытается его выровнять", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что наиболее вероятная причина катастрофы воздушного судна - отказ системы управления самолетом. "Это главная возможная причина, вторая - одновременный отказ всех двух двигателей Embraer 190", - подчеркнул эксперт в авиационной отрасли.
Собеседник агентства добавил, что третьей причиной инцидента с самолетом могло стать топливо, которое закончилось в полете. "Но это маловероятно", - заключил эксперт, добавив, что истинные причины крушения воздушного судна под Актау будут установлены после расшифровки "черных ящиков" - прибора регистрации параметров полета и речевого бортового самописца.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.