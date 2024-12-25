https://ria.ru/20241225/aktau-1991198482.html

Источник назвал возможные причины крушения самолета в Казахстане

Источник назвал возможные причины крушения самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024

Источник назвал возможные причины крушения самолета в Казахстане

Причинами крушения пассажирского самолёта Embraer 190 сообщением Баку - Грозный неподалеку от города Актау в Казахстане могли стать отказ системы управления,... РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T12:08:00+03:00

2024-12-25T12:37:00+03:00

актау

казахстан

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Причинами крушения пассажирского самолёта Embraer 190 сообщением Баку - Грозный неподалеку от города Актау в Казахстане могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей и нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна. "Видно, как круто снижался, снижался по очень крутой глиссаде, экипаж даже не пытается его выровнять", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что наиболее вероятная причина катастрофы воздушного судна - отказ системы управления самолетом. "Это главная возможная причина, вторая - одновременный отказ всех двух двигателей Embraer 190", - подчеркнул эксперт в авиационной отрасли. Собеседник агентства добавил, что третьей причиной инцидента с самолетом могло стать топливо, которое закончилось в полете. "Но это маловероятно", - заключил эксперт, добавив, что истинные причины крушения воздушного судна под Актау будут установлены после расшифровки "черных ящиков" - прибора регистрации параметров полета и речевого бортового самописца. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991183232.html

https://ria.ru/20241225/samolet-1991197589.html

актау

казахстан

баку

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актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, крушение рейса баку — грозный