https://ria.ru/20241225/aktau-1991183232.html
В больницу доставили 27 выживших после крушения самолета в Актау
В больницу доставили 27 выживших после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
В больницу доставили 27 выживших после крушения самолета в Актау
Двадцать семь человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:21:00+03:00
2024-12-25T11:21:00+03:00
2024-12-25T11:29:00+03:00
актау
казахстан
в мире
баку
крушение рейса баку — грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двадцать семь человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана."Двадцать семь (человек) доставили в больницу, из них трое детей", - сказал представитель оперштаба.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html
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актау, казахстан, в мире, баку, крушение рейса баку — грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Актау, Казахстан, В мире, Баку, Крушение рейса Баку — Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В больницу доставили 27 выживших после крушения самолета в Актау
В больницу доставили 27 выживших после крушения в Актау, трое из них дети