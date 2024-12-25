https://ria.ru/20241225/aktau-1991183232.html

В больницу доставили 27 выживших после крушения самолета в Актау

В больницу доставили 27 выживших после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

В больницу доставили 27 выживших после крушения самолета в Актау

Двадцать семь человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:21:00+03:00

2024-12-25T11:21:00+03:00

2024-12-25T11:29:00+03:00

актау

казахстан

в мире

баку

крушение рейса баку — грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991180315_0:231:673:610_1920x0_80_0_0_b12ae9b6150297658cfa52865fdab2e1.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двадцать семь человек, в том числе трое детей, доставлены в больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана."Двадцать семь (человек) доставили в больницу, из них трое детей", - сказал представитель оперштаба.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html

актау

казахстан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актау, казахстан, в мире, баку, крушение рейса баку — грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)