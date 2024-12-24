https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1991088397.html

Спецоперация, 24 декабря: ВСУ потеряли за сутки до 1480 военных

Спецоперация, 24 декабря: ВСУ потеряли за сутки до 1480 военных - РИА Новости, 24.12.2024

Спецоперация, 24 декабря: ВСУ потеряли за сутки до 1480 военных

Потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:07:00+03:00

2024-12-24T19:07:00+03:00

2024-12-24T19:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

луганская народная республика

валентина матвиенко

андрей марочко

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники. На курском направлении потери ВСУ за сутки составили более 200 военнослужащих, сообщили в оборонном ведомстве. ВСУ усилили прицельные удары по мирному населению и инфраструктуре КременнойВСУ увеличили число ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям города Кременная Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, после активизации ВС РФ юго-западнее населенного пункта Кременная украинские войска нарастили в три-четыре раза удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. "Украинские террористы бьют по всему городу, в том числе и центру, где большое скопление мирных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что характер ударов указывает на целенаправленное уничтожение критически важной для мирной жизни города инфраструктуры и попытки затруднить функционирование местного муниципалитета. Количество применяемых для нанесения ударов БПЛА свидетельствует, что это не случайные атаки, так как оператор дрона видит свою цель, а в сбрасываемых самодельных взрывных устройствах используются различные поражающие элементы для нанесения максимального урона гражданам. Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованныхНаемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, рассказал РИА Новости мобилизованный ВСУ младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "В учебке в Старочах, кроме нас также находится иностранный легион. Иностранный легион - это контрактники, условно говоря, наемники, которые проходят обучение солдатское в нашем полигоне. Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего на Украине начинается от 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов - ред.) в месяц", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 солдата. Атаки на регионы РФРоссийская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотника: три сбиты над Ростовской областью, один - над Воронежской, сообщили в Минобороны. Беспилотник упал на территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, разрушений нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь вуза Мария Кузнецова. По ее словам, происхождение беспилотника и то, каким образом он оказался на территории академии МВД, устанавливается. Она уточнила, что БПЛА изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования. По словам Кузнецовой, беспилотник небольшой, "меньше метра, как для съемок". Она также сообщила, что после объявления о необходимости пройти в укрытие все спустились на цокольный этаж до того момента, пока его не проверили приехавшие сотрудники спецслужб. Российские силы выбили ВСУ с южной окраины Двуречной в Харьковской областиРоссийские войска продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области и перерезали трассу Двуречная - Купянск, тем самым усложнив снабжение ВСУ на этом участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Со слов эксперта, украинские силы отошли с передовых позиций, усилив обстрелы с высот на северо-западе и юго-западе от населенного пункта. Продвижение ВС РФ вперед позволило эффективнее вести контрбатарейную борьбу и расширить плацдарм для дальнейшего действий. Переговоры по УкраинеНикаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, Россия идет вперед в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, но он будет непростым. Матвиенко отметила, что в ходе переговорного процесса, если он начнется, Россия "ни на йоту" не отступит от защиты своих национальных интересов, новых минских соглашений больше не будет.

https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991057456.html

https://ria.ru/20241224/provalilsya-1991040665.html

https://ria.ru/20241224/advance-1991026433.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, украина, луганская народная республика, валентина матвиенко, андрей марочко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, совет федерации рф