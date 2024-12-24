https://ria.ru/20241224/son-1805151940.html

Здоровый детский сон: сколько должны спать дети до года и после

Сколько должен спать ребенок: нормы часов сна для детей днем и ночью

Здоровый детский сон: сколько должны спать дети до года и после

Формирование режима сна у ребенка - процесс, который разделяется на несколько этапов. Кроме того, для каждого возраста характерны свои часы сна и бодрствования. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:17:00+03:00

2024-12-24T20:17:00+03:00

2024-12-24T20:17:00+03:00

дети

ребенок

общество

здоровье

сон

сон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750368560_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_ebfd758c75775ad3b6507f7acc4cd257.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Формирование режима сна у ребенка - процесс, который разделяется на несколько этапов. Кроме того, для каждого возраста характерны свои часы сна и бодрствования. Сколько должен спать ребенок в месяц, год, какова норма и как понять, когда малыш страдает от недосыпа - в материале РИА Новости.Режим сна у детейСон - это возможность для организма сохранить энергию, восстановить все процессы, способствовать физическому росту и поддерживать умственное развитие. Наиболее распространенным последствием недостаточного сна является дневная сонливость. У детей она обычно проявляется в виде раздражительности, поведенческих проблем, трудностей в обучении, плохой успеваемости. Отличить значительные нарушения сна от нормальных возрастных изменений не так просто.ДнемДневной и ночной сон чрезвычайно важны для полноценного развития ребенка. Дети, которые не высыпаются, плохо себя чувствуют, более капризны, а также больше подвержены риску возникновения различных заболеваний.В возрасте от нуля до двух месяцев ночной сон ребенка должен составлять 8-9 часов, а дневной - 7-9 часов. В три месяца: ночью - 9-10 часов, днем - 4-5 часов. На четвертом месяце днем малыши должны спать 3-4 часа, а ночью - 10-12 часов.​​В пять-шесть месяцев общая продолжительность сна в течение дня сокращается до 14-15 часов. Происходит резкий переход на режим, аналогичный режиму взрослого — ночью малыш спит до 11 часов, а днем — всего 3-4. В дневное время ребенку нужно спать примерно три раза — утром, перед и после обеда, а в возрасте 7-8 месяцев количество дневного сна может сократиться до двух раз.В возрасте 10-11 месяцев младенцам обычно требуется два дневных сна. Но если ребенок все еще продолжает спать три раза в день, это тоже вариант нормы.В возрасте двух лет малыш обычно отдыхает в течение дня только один раз – в середине дня. Продолжительность дневного сна составляет 1,5–2,5 часа. Ребенок в этот возрастной период может отказываться ложиться в кровать в течение дня.НочьюВо время сна гипофиз (железа, расположенная в основании мозга) выделяет гормон роста. Он работает циклически: большая часть гормона синтезируется ночью– через 1-2 часа после засыпания. Соматотропный гормон ускоряет рост костей и синтез белка. Его концентрация особенно высока в детском и подростковом возрасте. Дети старше года могут спокойно спать и не просыпаться всю ночь.Сколько должен спать ребенок по нормамДетям разных возрастов требуется разный промежуток времени для здорового сна. Юлия Климова, педиатр Европейского медицинского центра, назвала следующие нормы:Для детей до 3 месяцев – 14-17 часов сна в сутки. Для более старшего возраста время другое:По словам экспертов, более важно сосредоточиться на качестве сна, а не на количестве, и установить правильный распорядок дня. Как и взрослым, одним детям нужно больше сна, другим - меньше.Возраст 0-4 недели● 0-4 недели: 15-16 часов в деньНоворожденные обычно спят от 15 до 18 часов в сутки. Недоношенные дети могут спать дольше, в то время как дети с коликами наоборот.Поскольку у новорожденных еще нет внутренних биологических часов, или циркадного ритма, их режим сна не связан с циклами дневного и ночного времени.Возраст 1-4 месяца● 1-4 месяца: 14-15 часов в деньК шестинедельному возрасту у ребенка устанавливается более регулярный режим сна. Самые продолжительные периоды сна длятся от четырех до шести часов и, как правило, чаще случаются вечером. Путаница между днем и ночью заканчивается.Возраст 4-12 месяцев● 4-12 месяцев: 12-15 часов в деньБольшинство младенцев в возрасте до 11 месяцев спят всего около 12 часов. Формирование здоровых привычек сна является основной целью в этот период, поскольку ребенок теперь гораздо более общителен, а его режим сна более похож на режим взрослого.Младенцы обычно спят днем три раза, в возрасте 6 месяцев - два. Установление регулярного дневного сна обычно происходит в конце этого периода времени, по мере созревания биологических ритмов. Дневной сон обычно начинается в 9 утра и длится около часа. Ранний дневной сон начинается между полуднем и двумя часами дня и длится час или два. А поздний может начинаться с 3 часов дня до 5 часов вечера и обычно варьируется по продолжительности.Возраст 1-3 года● 1-3 года: 11-14 часов в деньКогда ребенок достигнет возраста 18-21 месяца, он, скорее всего, потеряет утренний и ранний вечерний сон и будет спать только один раз в день.Большинству детей в возрасте от 21 до 36 месяцев по-прежнему требуется один дневной сон, продолжительность которого может составлять от одного до трех с половиной часов. Обычно они ложатся спать между 7 и 9 часами вечера и просыпаются между 6 и 8 часами утра.Возраст 3-5 лет● 3-5 лет: 10-13 часов в деньДети в этом возрасте обычно ложатся спать между 7 и 9 часами вечера и просыпаются около 6 и 8 часов утра. В возрасте трех лет большинство детей еще спят днем, к пяти годам либо уже не спят либо дневной сон становится короче.Возраст 6-12 лет● 6-12 лет: 9-12 часов в деньВ этом возрасте время отхода ко сну постепенно сдвигается на более позднее. По-прежнему существует широкий диапазон - с 19:30 до 23 и даже позже.Возраст 12-18 лет● 12-18 лет: 8-10 часов в деньПотребность во сне остается такой же жизненно важной для здоровья. Многим подросткам может потребоваться больше сна, чем в предыдущие годы в связи с возрастными изменениями и гормональной перестройкой организма.Отклонение от нормыДети, как и взрослые, не всегда спят одинаковое количество времени. Все зависит от уровня утомляемости. Однако если ребенок часто недосыпает, а режим его сна нерегулярен, это повод для родителей поговорить с педиатром.ПричиныДети могут лишаться сна из-за эмоциональных факторов, таких как стресс, беспокойство и смена настроения. У детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, расстройством аутистического спектра могут быть нарушены циклы сна. Дети, перенесшие тяжелую травму, включая физическое и сексуальное насилие, могут страдать от посттравматического стрессового расстройства, что подвергает их риску серьезных проблем со сном, таких как энурез, лунатизм, ночные кошмары и страхи.Признаки недосыпа и нарушение снаБессонница - это неспособность заснуть в течение длительного промежутка времени. Ребенок просыпается ночью и испытывает проблемы с засыпанием. Симптомы могут включать недостаточный сон и отсутствие ощущения бодрости после сна. Бессонница может возникнуть в любом возрасте. Депрессия, беспокойство, травмы, изменения в жизни, гормональные колебания - все это может способствовать ей.Младенцы могут часто просыпаться по ночам. Ночные пробуждения часто происходят из-за того, что ребенок еще не умеет "успокаивать себя" и снова засыпать.Ряд признаков, по которым можно определить, что у ребенка недосып:Как улучшить сон ребенкаЕсть несколько правил для улучшения сна ребенка:1) Соблюдать распорядок дня.Распорядок помогает ребенку легко перейти от дневных занятий ко сну. Необходимо соблюдать один и тот же график каждый день, будь то принятие ванны, чистка зубов, чтение сказки и т.д.2) Установить определенное время отхода ко сну и пробуждения (даже по выходным).Внутренние часы ребенка помогают ему засыпать и чувствовать себя бодрым в определенное время в течение дня. Если позволять своему ребенку слишком долго спать по выходным, это затруднит его пробуждение в обычное время школьной недели. Такие же проблемы возникнут, если он будет засиживаться допоздна.3) Сделать комнату ребенка уютным местом.Часто родители в качестве наказания отправляют ребенка в свою комнату или спать. Если это произойдет, ребенок начнет думать о том, чтобы лечь спать, как о чем-то плохом. Тогда сон не будет его успокаивать.4) Не следует делать ничего бодрящего перед сном.Например, просмотр эмоционального фильма или чтение книги могут перевозбудить ребенка. Нужно, чтобы он расслабился, а не заряжался энергией перед сном.5) Необходимо научить ребенка самостоятельно успокаиваться и засыпать.Это позволяет ему ассоциировать сонливость со своей кроватью, а также научиться самому успокаивать себя.6) Если малышу трудно заснуть без родителя, следует отправлять его спать с чем-нибудь, что пахнет мамой и папой. Можно несколько ночей спать с одной из мягких игрушек ребенка или надеть футболку, а затем отдать ее.Рекомендации экспертов“Как правило, улучшают сон: режим дня и "ритуалы" отхождения ко сну, причем режим должен сохраняться и в выходные дни, - добавляет Юлия Климова, педиатр Европейского медицинского центра, - Час до сна лучше посвятить спокойным занятиям, не используйте гаджеты в это время. Спальня должна быть тихим и темным местом, температура воздуха в ней должны быть около 19С. Нельзя укладывать спать ребенка голодным. Избегайте продуктов, содержащих кофеин. Полезны ежедневные прогулки. Избегайте использования спальни ребенка для наказаний. Детям до года улучшить сон часто помогает пеленание или другие варианты создания тесного уютного "гнездышка"”.

https://ria.ru/20220628/spat-1798732880.html

https://ria.ru/20220713/vskarmlivanie-1802232530.html

https://ria.ru/20220629/plach-1799073429.html

https://ria.ru/20220320/zuby-1779097042.html

https://ria.ru/20220705/bessonnitsa-1800405759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дети, ребенок, общество, здоровье, сон, сон