https://ria.ru/20241224/sammit-1991110033.html
В Кремле рассказали о подарках для участников саммита СНГ
В Кремле рассказали о подарках для участников саммита СНГ - РИА Новости, 24.12.2024
В Кремле рассказали о подарках для участников саммита СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для участников неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области предусмотрена... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T21:56:00+03:00
2024-12-24T21:56:00+03:00
2024-12-24T21:58:00+03:00
снг
дмитрий песков
россия
ленинградская область
санкт-петербург
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для участников неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области предусмотрена культурная программа и памятные подарки."Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, предусмотрены ли лидерам СНГ, которые приехали на неформальный саммит в Россию, памятные подарки.Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что для глав государств будет организована и культурная программа."Поскольку это неформальная встреча, саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена", - добавил Песков, отметив при этом, что ее детали Кремль раскрывать не будет.Встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Петербурге. На этот раз неформальный саммит пройдет на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20241223/vstrechi-1990903020.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снг, дмитрий песков, россия, ленинградская область, санкт-петербург
СНГ, Дмитрий Песков, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Кремле рассказали о подарках для участников саммита СНГ
Песков: для участников саммита СНГ предусмотрена культурная программа и подарки