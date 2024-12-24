https://ria.ru/20241224/sammit-1991110033.html

В Кремле рассказали о подарках для участников саммита СНГ

В Кремле рассказали о подарках для участников саммита СНГ - РИА Новости, 24.12.2024

В Кремле рассказали о подарках для участников саммита СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для участников неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области предусмотрена... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T21:56:00+03:00

2024-12-24T21:56:00+03:00

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снг

дмитрий песков

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для участников неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области предусмотрена культурная программа и памятные подарки."Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, предусмотрены ли лидерам СНГ, которые приехали на неформальный саммит в Россию, памятные подарки.Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что для глав государств будет организована и культурная программа."Поскольку это неформальная встреча, саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена", - добавил Песков, отметив при этом, что ее детали Кремль раскрывать не будет.Встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Петербурге. На этот раз неформальный саммит пройдет на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20241223/vstrechi-1990903020.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

снг, дмитрий песков, россия, ленинградская область, санкт-петербург