Рахмон назвал Россию главным торгово-экономическим партнером
Президент Таджикистана Рахмон: 2024 год был насыщенным для отношений с Россией
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
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ДУШАНБЕ, 24 дек - РИА Новости. Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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"Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20%", - сказал он. По его словам, активно развиваются культурно-гуманитарные связи, готов сегодня обсудить с вами эти и другие вопросы наших взаимоотношений.
"Мы благодарны России в поддержке гуманитарной сферы, выделению средств на строительство школы для одаренных детей в Душанбе и на строительство театра имени Маяковского, это имеет очень важное значение для нас", - отметил он. Рахмон поблагодарил президента России за оказание помощи преподавателям русского языка, "у нас 4500 школ в стране и необходима качественная переподготовка учителей".
Кроме того, президент Таджикистана поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом пожелал доброго здоровья и новых успехов в деятельности, а России благополучия и мира.