https://ria.ru/20241224/rahmon-1991111512.html

Рахмон назвал Россию главным торгово-экономическим партнером

Рахмон назвал Россию главным торгово-экономическим партнером - РИА Новости, 24.12.2024

Рахмон назвал Россию главным торгово-экономическим партнером

Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, заявил на встрече с президентом РФ РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T22:28:00+03:00

2024-12-24T22:28:00+03:00

2024-12-24T22:28:00+03:00

здоровье - общество

россия

таджикистан

санкт-петербург

владимир путин

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 24 дек - РИА Новости. Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20%", - сказал он. По его словам, активно развиваются культурно-гуманитарные связи, готов сегодня обсудить с вами эти и другие вопросы наших взаимоотношений. "Мы благодарны России в поддержке гуманитарной сферы, выделению средств на строительство школы для одаренных детей в Душанбе и на строительство театра имени Маяковского, это имеет очень важное значение для нас", - отметил он. Рахмон поблагодарил президента России за оказание помощи преподавателям русского языка, "у нас 4500 школ в стране и необходима качественная переподготовка учителей". Кроме того, президент Таджикистана поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом пожелал доброго здоровья и новых успехов в деятельности, а России благополучия и мира.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

россия

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, таджикистан, санкт-петербург, владимир путин, эмомали рахмон