https://ria.ru/20241224/prezident-1991113240.html

Президент Узбекистана прилетел в Санкт-Петербург

Президент Узбекистана прилетел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.12.2024

Президент Узбекистана прилетел в Санкт-Петербург

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где прогулялся по Исаакиевской площади, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:04:00+03:00

2024-12-24T23:04:00+03:00

2024-12-24T23:04:00+03:00

санкт-петербург

узбекистан

шавкат мирзиеев

александр беглов

пулково (аэропорт)

снг

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ТАШКЕНТ, 24 дек - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где прогулялся по Исаакиевской площади, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении. В международном аэропорту "Пулково" узбекистанского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица. "По прибытии глава нашего государства в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади", - уточняется в сообщении. В рамках программы пребывания в Санкт-Петербурге 25-26 декабря Мирзиёев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

https://ria.ru/20240527/vizit-1948676290.html

санкт-петербург

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, узбекистан, шавкат мирзиеев, александр беглов, пулково (аэропорт), снг