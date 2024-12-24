https://ria.ru/20241224/prezident-1991113240.html
Президент Узбекистана прилетел в Санкт-Петербург
Президент Узбекистана прилетел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.12.2024
Президент Узбекистана прилетел в Санкт-Петербург
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где прогулялся по Исаакиевской площади, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:04:00+03:00
2024-12-24T23:04:00+03:00
2024-12-24T23:04:00+03:00
санкт-петербург
узбекистан
шавкат мирзиеев
александр беглов
пулково (аэропорт)
снг
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ТАШКЕНТ, 24 дек - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где прогулялся по Исаакиевской площади, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении. В международном аэропорту "Пулково" узбекистанского лидера встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица. "По прибытии глава нашего государства в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади", - уточняется в сообщении. В рамках программы пребывания в Санкт-Петербурге 25-26 декабря Мирзиёев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.
https://ria.ru/20240527/vizit-1948676290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, узбекистан, шавкат мирзиеев, александр беглов, пулково (аэропорт), снг
Санкт-Петербург, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Александр Беглов, Пулково (аэропорт), СНГ
Президент Узбекистана прилетел в Санкт-Петербург
Президент Узбекистана прилетел в Петербург и прогулялся по Исаакиевской площади