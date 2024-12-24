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Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами - РИА Новости, 24.12.2024
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20:48 24.12.2024 (обновлено: 20:56 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/peregovory-1991104287.html
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами - РИА Новости, 24.12.2024
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались "на ногах" перед началом двусторонних переговоров, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:48:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались "на ногах" перед началом двусторонних переговоров, передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось во время протокольного фотографирования на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обнялись, обменялись несколькими фразами и прошли в зал, где стартовали переговоры двух президентов. Российский лидер прибыл в комплекс "Игора" раньше коллеги из Таджикистана. Несколько минут до приезда Эмомали Рахмона на площадку переговоров Путин беседовал со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.
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ленинградская область, санкт-петербург, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Дмитрий Песков
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами

Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед двусторонними переговорами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались "на ногах" перед началом двусторонних переговоров, передает корреспондент РИА Новости.
Общение состоялось во время протокольного фотографирования на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обнялись, обменялись несколькими фразами и прошли в зал, где стартовали переговоры двух президентов.
Российский лидер прибыл в комплекс "Игора" раньше коллеги из Таджикистана. Несколько минут до приезда Эмомали Рахмона на площадку переговоров Путин беседовал со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.
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