https://ria.ru/20241224/peregovory-1991104287.html
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами - РИА Новости, 24.12.2024
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались "на ногах" перед началом двусторонних переговоров, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:48:00+03:00
2024-12-24T20:48:00+03:00
2024-12-24T20:56:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались "на ногах" перед началом двусторонних переговоров, передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось во время протокольного фотографирования на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обнялись, обменялись несколькими фразами и прошли в зал, где стартовали переговоры двух президентов. Российский лидер прибыл в комплекс "Игора" раньше коллеги из Таджикистана. Несколько минут до приезда Эмомали Рахмона на площадку переговоров Путин беседовал со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Дмитрий Песков
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами
Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед двусторонними переговорами