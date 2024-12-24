https://ria.ru/20241224/peregovory-1991104287.html

Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами

Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами - РИА Новости, 24.12.2024

Путин и Рахмон кратко пообщались на ногах перед переговорами

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались "на ногах" перед началом двусторонних переговоров, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:48:00+03:00

2024-12-24T20:48:00+03:00

2024-12-24T20:56:00+03:00

ленинградская область

санкт-петербург

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

дмитрий песков

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались "на ногах" перед началом двусторонних переговоров, передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось во время протокольного фотографирования на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обнялись, обменялись несколькими фразами и прошли в зал, где стартовали переговоры двух президентов. Российский лидер прибыл в комплекс "Игора" раньше коллеги из Таджикистана. Несколько минут до приезда Эмомали Рахмона на площадку переговоров Путин беседовал со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, санкт-петербург, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков