https://ria.ru/20241224/logisty-1990982241.html

Итоги года: Российские логисты проторяют новые дороги

Итоги года: Российские логисты проторяют новые дороги - РИА Новости, 24.12.2024

Итоги года: Российские логисты проторяют новые дороги

Задача довезти груз из точки "А" в точку "Б" для российских логистов вряд ли когда-то была сложной, однако над вопросами быстрой доставки товаров из Китая и... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:00:00+03:00

2024-12-24T13:00:00+03:00

2024-12-24T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Задача довезти груз из точки "А" в точку "Б" для российских логистов вряд ли когда-то была сложной, однако над вопросами быстрой доставки товаров из Китая и расчета с продавцами из Поднебесной в уходящем году пришлось потрудиться, рассказали РИА Новости крупнейшие игроки транспортного рынка. "Если говорить про международную логистику, касающуюся доставки грузов из-за рубежа в Россию, то в этом году она столкнулась с рядом существенных проблем: финансовая логистика с Китаем, задержки при доставке грузов из КНР, проблемы в Красном море", - рассказали в международном торгово-логистическом операторе Asia Import Group. Препятствия на пути Коммерческий директор "Феско Интегрированный транспорт" (входит в транспортную группа Fesco) Алексей Кравченко отметил, что уходящий год ознаменовался для российской контейнерной логистики продолжающимися ограничениями при отправке поездов в направлении Восточного полигона, вызванными перегрузкой железнодорожной инфраструктуры. "В соответствии с действующими правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД контейнерные грузы имеют ограниченный приоритет. Это привело к ситуации, когда несырьевой экспорт, проходящий через порты Дальнего Востока, существенно сократился", - добавил Кравченко. По его словам, ограничения при экспортной отправке поездов повлияли на затоваренность дальневосточных портов импортом из азиатских стран. При этом операторам не хватало фитинговых платформ для отправки скопившихся контейнеров на запад России. Выполнение операций в логистике пострадало и из-за дефицита кадров в рабочих профессиях, пояснил РИА Новости представитель группы "Дело". Также остро стоит вопрос пропускной способности и состояния инфраструктуры железнодорожных путей и водных артерий. Кроме того, препятствием для развития новых инвестиционных проектов стал и рост ключевой ставки ЦБ, что ограничило доступ к заемным средствам. "В 2024 году обострились проблемы с финансовой логистикой между Россией и странами-партнерами. Остается непредсказуемой финансовая логистика между РФ и КНР: проведение платежей может занимать от четырех дней до месяца. Увеличилась доля возвратов полученных китайскими банками платежей", - прокомментировал агентству директор европейско-азиатского направления "ПЭК: GLOBAL" Геннадий Чичин. Покой нам только снится Компании в области логистики отметили, что в текущем году появились новые проблемы. Операторы, конечно, находят пути решения, однако говорить об устойчивости логистики пока сложно. Помогает справиться с трудностями и помощь со стороны государства по развитию транспортных хабов, и программа льготного лизинга для обновления техники. "За два года транспортники и логистические компании переориентировались на альтернативных поставщиков техники, запчастей, перестроили десятки маршрутов между Россией и странами-партнерами. Тем не менее во многом отрасли грузоперевозок только предстоит стать более устойчивой", - пояснил председатель комитета по транспортной логистике "Деловой России", президент "Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов" Вадим Филатов. Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев отметил, что проблемы в логистике в 2024 году полностью решить не удалось. Однако шаги по их смягчению были предприняты. "Логистика России в 2024 году стала более устойчивой к некоторым видам шоков, чем в предыдущие годы, в частности, адаптировавшись к санкционному давлению за счет поиска новых маршрутов и поставщиков. Однако общая устойчивость системы остается низкой. Она по-прежнему уязвима к колебаниям цен на топливо, дефициту кадров и дальнейшему ужесточению санкций", - сказал Коптев. Груз всегда найдет свой путь Вопросы, которые возникали в 2024 году, удавалось решить даже в самых непростых ситуациях, например, при выполнении расчетов. Это повлекло за собой появление отдельной услуги - финансовой логистики, рассказал директор по логистике ГК "ЕТЕ" (международный экспедитор и официальный таможенный представитель) Евгений Школьный. "Многое делается в рамках государственной поддержки. Из ключевого - строительство и усовершенствование международной трассы "Западная Европа - Западный Китай", которая проходит через Казахстан, связывая Санкт-Петербург и Ляньюньган, и объединяет основные транспортные хабы России: Москву, Нижний Новгород, Казань и Оренбург", - добавил Школьный. Он пояснил, что в 2025 году ожидается обновление логистической инфраструктуры Приморья. Так, планируется построить два пункта пропуска на границе России и Китая - "Пограничный" и "Краскино". В целом же уходящий год стал для российской логистики периодом адаптации и поиска новых решений в постоянно меняющейся обстановке. Для достижения большей устойчивости необходимы масштабные инвестиции в инфраструктуру, развитие цифровых технологий и создание более благоприятных условий для работы в отрасли, подчеркнул Коптев. "Логистическая отрасль в России демонстрирует гибкость и способность быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Контейнерный рынок РФ демонстрирует позитивную динамику в процентном выражении", - заключили в ГК "Дело".

https://ria.ru/20241223/pravitelstvo-1990854874.html

https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html

https://ria.ru/20241125/transport-1985271117.html

https://ria.ru/20241129/dorogi-1986331941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, дальний восток, fesco, ржд, центральный банк рф (цб рф)