Горнолыжный курорт Домбай для новичков и профи: гид по зимнему отдыху

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт, каким транспортом добраться в поселок в 2024-2025, описание достопримечательностей горного региона – в материале РИА Новости.ДомбайДомбай – это популярный кавказский центр альпинизма, туризма и горнолыжного спорта, который славится не только развитой инфраструктурой, но и уникальными ландшафтами. Здесь сохраняется местный кавказский колорит, есть множество заведений с блюдами национальной кухни.ИсторияПоселения в окрестностях Домбая возникли еще до нашей эры, но как курорт это место стало развиваться с 30-х годов XX века. Именно тогда альпинисты начали активно осваивать вершины, появился первый туристско-альпинистский лагерь. Немаловажную роль в развитии курорта сыграло появление базы отдыха ученых, которая сейчас стала гостиницей "Солнечная долина". Здесь строились канатные дороги, горнолыжные трассы, совершенствовалась инфраструктура. Сейчас Домбай – современный горный курорт, на территории которого есть все для комфортного активного отдыха.Общая информацияДомбай – это всесезонный курорт и заповедник. С декабря по апрель – это место для покорения горных склонов, в период с мая по август он идеален для пешего туризма, а ранней осенью начинается бархатный сезон. На территории Домбая расположены несколько крупных гостиниц, множество мини-отелей и гостевых домов. По словам Юрия Соколова, организатора горнолыжных туров, в период лыжного сезона для туристов открыты трассы разной сложности общей протяженностью примерно 25 км. Также налажен альпинизм: оборудовано множество маршрутов для туристов разного уровня подготовки, работают школы альпинизма, предлагающие групповые туры.КлиматВ Домбае почти 320 солнечных дней в году, климат слабо континентальный и не отличается резкими перепадами температур. Зимой средняя температура -5 °С, снег выпадает в октябре, но устойчивый покров образуется только ближе к ноябрю. На склонах снег держится до середины апреля.Лето солнечное, но не жаркое, средняя минимальная температура +13 °С. Это время идеально для походов: расцветают луга, климат комфортен для ночевок в палатках, ветра в регионе теплые.Флора и фаунаВ Тебердинском заповеднике растут 24 вида краснокнижных растений. Фауна довольно разнообразна: зайцы, белки, горные козлы, в лесах живут кабаны, рыси, косули, волки и бурые медведи. Из птиц можно увидеть куропаток, орлов и горных индеек – уларов.Природный ландшафтЗдесь множество горных рек и озер, водопады, крупные ледники, сосновые и пихтовые леса. Эта местность имеет альпийский рельеф с большим диапазоном высот: между горой Домбай-Ульген и устьем реки Аманауз перепад почти три км (4047 м и 1600 м соответственно).Долины и склоны хребтов до высоты около 2300 м занимают горно-лесные ландшафты – хвойные леса. Над ними пояс субальпийских лугов, а выше – альпийские луга. Далее только скалы, снег и лед.ГеографияДомбай расположен на Северном Кавказе, а точнее на территории Карачаево-Черкесской республики в бассейне реки Теберда. Домбайская поляна является частью Тебердинского заповедника и находится на высоте 1650 м над уровнем моря.Расположение на картеКак добратьсяДобраться до курорта можно разными способами: на машине, на самолете, на поезде и автобусе. Каждый из способов имеет свои особенности.На самолетеБлиже всего к Домбаю находится аэропорт Минеральные Воды, из Москвы туда летают регулярные прямые рейсы, поэтому выбрать подходящий по стоимости и времени не составит труда.От Минеральных Вод до Домбая ~230 км. От аэропорта до курорта можно заранее заказать трансфер, а можно вызвать такси – это самые комфортные способы добраться до Домбайской поляны, особенно они актуальны для туристов со спортивным снаряжением и объемным багажом. Также из Минеральных Вод в разгар горнолыжного сезона перевозчики организовывают прямые автобусные рейсы, но информацию необходимо уточнять заранее на официальных сайтах компаний.“Добраться напрямую до Домбая общественным транспортом не получится, только с пересадками. Сначала от аэропорта на маршрутке № 11 до нового автовокзала, далее на автобусе надо доехать до Теберды и уже оттуда на маршрутке или такси до Домбая. Расписание транспорта до Теберды и до курорта зависит от сезона и может меняться”, – дополнил эксперт.На поездеЭто простой и бюджетный способ добраться до курорта. Одним из удобных городов назначения является Невинномысск. Поезда ходят как из Москвы, так и Санкт-Петербурга.С железнодорожного вокзала Невинномысска на такси нужно доехать до автовокзала, там сесть на автобус до Теберды, а оттуда уже на такси или маршрутке до Домбая.На автобусеТуристические компании нередко организовывают автобусные туры напрямую до Домбая. Время в пути зависит от региона. Например, поездка на автобусе из Москвы займет чуть больше суток.Это удобный способ для туристов, которые не могут поехать путешествовать на автомобиле и не любят пересадки.На машинеЕсли есть возможность поехать на автомобиле – это самый удобный и экономный способ добраться до Домбая. Маршрут от Москвы сначала проходит по федеральной трассе М-4 "Дон", потом по дороге Р-217 "Кавказ" до указателя на Черкесск и Домбай, а далее по трассе А-155. Общая протяженность пути - около 1615 км.Перемещение по поселкуДомбай – это небольшой поселок и необходимости в общественном транспорте нет, но, если понадобится, можно воспользоваться такси.ДостопримечательностиКурорт богат достопримечательностями, большая часть которых – природные.Это далеко не полный список всех достопримечательностей Домбая, чтобы не пропустить все самое интересное, лучше заранее продумать и заказать экскурсии.Информация для туристов-горнолыжниковБольше всего Домбай любят лыжники и сноубордисты за интересные маршруты разной степени сложности.Сезон катанияОн начинается в начале декабря и заканчивается к концу апреля, но опытные туристы советуют кататься в феврале и марте, именно в это время самый лучший снежный покров.ТрассыВсего в Домбае 12 трасс, общая протяженность которых 25 км. Средний перепад примерно 1450 м, а максимальная длина трассы – 5400 м. Все они поделены по уровням сложности.ПодъемникиГорнолыжные подъемники в Домбае – это сеть канатных дорог, которые позволяют подняться на высоту 3168 м.Условия катанияТуристы, не имеющие опыта в катании, могут воспользоваться услугами местных инструкторов. Учебная бугельная зона большая и отлично подходит для обучения. Также в поселке много пунктов проката, поэтому отсутствие снаряжения не станет преградой.Прежде чем обращаться к кому-то за обучением, стоит проверить у инструктора наличие соответствующего удостоверения.“В Домбае интересно кататься между трасс, из-за этого зона катания очень разнообразна. Это своего рода доступный фрирайд. Любители более серьезного внетрассового катания могут воспользоваться услугами гидов”, – отметил Юрий Соколов.Спасательные пунктыНа территории Домбая есть спасательный пункт, пункт скорой помощи и полиция. За помощью также можно обращаться к инструкторам, которых можно встретить на склонах и в самом поселке.ЖильеДля комфортного отдыха на территории курорта есть большое количество гостиниц и отелей, но несмотря на это о бронировании лучше позаботиться заранее, особенно в периоды праздников и в разгар туристического сезона. При бронировании лучше всего уточнить актуальную информацию в справочной службе отеля или гостиницы.ОтелиВ отелях Домбая есть номера разной категории и стоимости. В некоторых в цену сразу включены завтрак, парковка, хранение снаряжения и другие дополнительные услуги, а в некоторых это предоставляется за отдельную плату. На стоимость проживания также влияет расположение отеля, близость к подъемникам и сезон. В среднем суточное пребывание в двухместном номере обойдется в 5000 рублей (в высокий сезон), есть варианты и значительно дороже.ГостиницыПомимо размещения, гостиницы Домбая предлагают широкий спектр дополнительных услуг: хранение ценных вещей в сейфе, баня, сауна, мангальная зона, бильярд и другие развлечения, а также трансфер из аэропорта Минеральные Воды или из Теберды, организация экскурсий и прокат снаряжения. В сезон суточная стоимость двухместного номера категории "Стандарт" в среднем 5000 рублей.Отдельно стоит выделить возможность снять квартиру или коттедж, что очень удобно для путешествующих компанией или семьей. К примеру, за двухкомнатную квартиру цены начинаются от 3500 рублей в сутки.Всю информацию по стоимости, наличии свободных номеров и перечня дополнительных услуг необходимо уточнять непосредственно по телефону отеля, гостиницы или хозяина квартиры.Где поестьНа курорте представлено большое количество кафе и ресторанов на любой вкус. Во многих из них можно попробовать блюда национальной кухни, а в некоторых совместить приятный обед с наслаждением красотой местных горных пейзажей.КафеВ центре поселка и на склонах гор располагаются небольшие уютные заведения. Они предлагают туристам национальную кухню: лагман, разные виды шашлыка, осетинские пироги и многое другое. В некоторых кафе можно заказать комплексный обед, что поможет сэкономить бюджет. В заведениях на склонах ценник немного выше, но за счет живописного вида на горы это того стоит.РестораныМногие рестораны расположены при отелях в самом поселке, они просторнее, чем кафе, и предлагают более разнообразное меню, в котором представлены блюда как местной, так и европейской кухни. В некоторых заведениях есть небольшие банкетные залы или столы на большое количество человек. Цены
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт, каким транспортом добраться в поселок в 2024-2025, описание достопримечательностей горного региона – в материале РИА Новости.
Домбай
Домбай – это популярный кавказский центр альпинизма, туризма и горнолыжного спорта, который славится не только развитой инфраструктурой, но и уникальными ландшафтами. Здесь сохраняется местный кавказский колорит, есть множество заведений с блюдами национальной кухни.
Поселения в окрестностях Домбая возникли еще до нашей эры, но как курорт это место стало развиваться с 30-х годов XX века. Именно тогда альпинисты начали активно осваивать вершины, появился первый туристско-альпинистский лагерь. Немаловажную роль в развитии курорта сыграло появление базы отдыха ученых, которая сейчас стала гостиницей "Солнечная долина". Здесь строились канатные дороги, горнолыжные трассы, совершенствовалась инфраструктура. Сейчас Домбай – современный горный курорт, на территории которого есть все для комфортного активного отдыха.
Общая информация
Домбай – это всесезонный курорт и заповедник. С декабря по апрель – это место для покорения горных склонов, в период с мая по август он идеален для пешего туризма, а ранней осенью начинается бархатный сезон. На территории Домбая расположены несколько крупных гостиниц, множество мини-отелей и гостевых домов. По словам Юрия Соколова, организатора горнолыжных туров, в период лыжного сезона для туристов открыты трассы разной сложности общей протяженностью примерно 25 км. Также налажен альпинизм: оборудовано множество маршрутов для туристов разного уровня подготовки, работают школы альпинизма, предлагающие групповые туры.
В Домбае почти 320 солнечных дней в году, климат слабо континентальный и не отличается резкими перепадами температур. Зимой средняя температура -5 °С, снег выпадает в октябре, но устойчивый покров образуется только ближе к ноябрю. На склонах снег держится до середины апреля.
Лето солнечное, но не жаркое, средняя минимальная температура +13 °С. Это время идеально для походов: расцветают луга, климат комфортен для ночевок в палатках, ветра в регионе теплые.
В Тебердинском заповеднике растут 24 вида краснокнижных растений. Фауна довольно разнообразна: зайцы, белки, горные козлы, в лесах живут кабаны, рыси, косули, волки и бурые медведи. Из птиц можно увидеть куропаток, орлов и горных индеек – уларов.
Природный ландшафт
Здесь множество горных рек и озер, водопады, крупные ледники, сосновые и пихтовые леса. Эта местность имеет альпийский рельеф с большим диапазоном высот: между горой Домбай-Ульген и устьем реки Аманауз перепад почти три км (4047 м и 1600 м соответственно).
Долины и склоны хребтов до высоты около 2300 м занимают горно-лесные ландшафты – хвойные леса. Над ними пояс субальпийских лугов, а выше – альпийские луга. Далее только скалы, снег и лед.
Домбай расположен на Северном Кавказе, а точнее на территории Карачаево-Черкесской республики в бассейне реки Теберда. Домбайская поляна является частью Тебердинского заповедника и находится на высоте 1650 м над уровнем моря.
Ближе всего к Домбаю находится аэропорт Минеральные Воды, из Москвы туда летают регулярные прямые рейсы, поэтому выбрать подходящий по стоимости и времени не составит труда.
От Минеральных Вод до Домбая ~230 км. От аэропорта до курорта можно заранее заказать трансфер, а можно вызвать такси – это самые комфортные способы добраться до Домбайской поляны, особенно они актуальны для туристов со спортивным снаряжением и объемным багажом. Также из Минеральных Вод в разгар горнолыжного сезона перевозчики организовывают прямые автобусные рейсы, но информацию необходимо уточнять заранее на официальных сайтах компаний.
“Добраться напрямую до Домбая общественным транспортом не получится, только с пересадками. Сначала от аэропорта на маршрутке № 11 до нового автовокзала, далее на автобусе надо доехать до Теберды и уже оттуда на маршрутке или такси до Домбая. Расписание транспорта до Теберды и до курорта зависит от сезона и может меняться”, – дополнил эксперт.
В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.
К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.
В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.
К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.
Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.
Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.
На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.
На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.
"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.
"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.
Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.
Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.
На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.
На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.
На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.
На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.
В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.
На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.
"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".
В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.
На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.
"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".
В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.
К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.
Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.
На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.
"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.
Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.
На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.
На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.
В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.
На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.
"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".
Если есть возможность поехать на автомобиле – это самый удобный и экономный способ добраться до Домбая. Маршрут от Москвы сначала проходит по федеральной трассе М-4 "Дон", потом по дороге Р-217 "Кавказ" до указателя на Черкесск и Домбай, а далее по трассе А-155. Общая протяженность пути - около 1615 км.
Перемещение по поселку
Домбай – это небольшой поселок и необходимости в общественном транспорте нет, но, если понадобится, можно воспользоваться такси.
Курорт богат достопримечательностями, большая часть которых – природные.
Алибекский водопад. Расположен в пяти километрах от Домбая и считается самым крупным на его территории. Высота падения воды – 25 м.
Турье озеро. Оно образовалось после таяния ледника. В нем чистая вода голубоватого цвета. Рано утром здесь можно увидеть серн, которые пришли на водопой.
Гора Белалакая. Одна из визитных карточек Домбая. На выступах горы можно увидеть вкрапления белого кварца, она очень популярна среди альпинистов.
Ущелье Аманауз. Это очень узкая пропасть, скалы здесь сходятся на близком расстоянии. По бокам ущелья стекают ручьи и небольшие водопады.
Высокогорная гостиница "Тарелка". Имеет необычную форму летающей тарелки и находится на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 2250 м над уровнем моря. У туристов получила популярность из-за своего внешнего вида и живописного места, в котором расположена.
Это далеко не полный список всех достопримечательностей Домбая, чтобы не пропустить все самое интересное, лучше заранее продумать и заказать экскурсии.
Горнолыжные подъемники в Домбае – это сеть канатных дорог, которые позволяют подняться на высоту 3168 м.
Домбай 1. Поднимает на высоту с 1590 м до 2277 м и имеет комфортабельные восьмиместные кабинки, которые оборудованы карманами для лыж, удобными сидениями и автоматическими дверями.
Домбай 2. Это шестиместный кресельный подъемник, который позволяет подняться на высоту с 2277 м до 3008 м.
Домбай 3. Четырехместный кресельный подъемник, позволяющий подняться на высоту с 3008 м до 3168 м.
"Югославка". Это канатно-кресельная или парнокресельная дорога с промежуточной станцией "Югославка". Протяженность дороги 1700 м, поднимает на высоту с 2550 м до 2980 м.
Маятниковая канатная дорога. На ней работают два вагона, вместимостью до 35 человек каждый. Имеет протяженность 1970 м и поднимает на высоту с 1600 м до 2250 м. Эта дорога позволяет быстро добраться на склон горы Мусса-Ачитара.
Сеть бугельно-буксировочных дорог. Такой подъемник есть на выкате к поляне, также еще четыребугельных подъемника построены на специально оборудованном склоне для обучающихся горнолыжников.
Туристы, не имеющие опыта в катании, могут воспользоваться услугами местных инструкторов. Учебная бугельная зона большая и отлично подходит для обучения. Также в поселке много пунктов проката, поэтому отсутствие снаряжения не станет преградой.
Прежде чем обращаться к кому-то за обучением, стоит проверить у инструктора наличие соответствующего удостоверения.
“В Домбае интересно кататься между трасс, из-за этого зона катания очень разнообразна. Это своего рода доступный фрирайд. Любители более серьезного внетрассового катания могут воспользоваться услугами гидов”, – отметил Юрий Соколов.
На территории Домбая есть спасательный пункт, пункт скорой помощи и полиция. За помощью также можно обращаться к инструкторам, которых можно встретить на склонах и в самом поселке.
Телефоны для экстренных ситуаций
Скорая помощь
+7(87872)58263
Больница в г. Карачаевске
+7(87879)22110
Полиция
+7(87872)58102
Спасатели
+7(87872)58138
Жилье
Для комфортного отдыха на территории курорта есть большое количество гостиниц и отелей, но несмотря на это о бронировании лучше позаботиться заранее, особенно в периоды праздников и в разгар туристического сезона. При бронировании лучше всего уточнить актуальную информацию в справочной службе отеля или гостиницы.
Отели
В отелях Домбая есть номера разной категории и стоимости. В некоторых в цену сразу включены завтрак, парковка, хранение снаряжения и другие дополнительные услуги, а в некоторых это предоставляется за отдельную плату. На стоимость проживания также влияет расположение отеля, близость к подъемникам и сезон. В среднем суточное пребывание в двухместном номере обойдется в 5000 рублей (в высокий сезон), есть варианты и значительно дороже.
Помимо размещения, гостиницы Домбая предлагают широкий спектр дополнительных услуг: хранение ценных вещей в сейфе, баня, сауна, мангальная зона, бильярд и другие развлечения, а также трансфер из аэропорта Минеральные Воды или из Теберды, организация экскурсий и прокат снаряжения. В сезон суточная стоимость двухместного номера категории "Стандарт" в среднем 5000 рублей.
Отдельно стоит выделить возможность снять квартиру или коттедж, что очень удобно для путешествующих компанией или семьей. К примеру, за двухкомнатную квартиру цены начинаются от 3500 рублей в сутки.
Всю информацию по стоимости, наличии свободных номеров и перечня дополнительных услуг необходимо уточнять непосредственно по телефону отеля, гостиницы или хозяина квартиры.
Где поесть
На курорте представлено большое количество кафе и ресторанов на любой вкус. Во многих из них можно попробовать блюда национальной кухни, а в некоторых совместить приятный обед с наслаждением красотой местных горных пейзажей.
Кафе в районе верхней станции маятниковой канатной дороги на всесезонном горном курорте Домбай
Кафе
В центре поселка и на склонах гор располагаются небольшие уютные заведения. Они предлагают туристам национальную кухню: лагман, разные виды шашлыка, осетинские пироги и многое другое. В некоторых кафе можно заказать комплексный обед, что поможет сэкономить бюджет. В заведениях на склонах ценник немного выше, но за счет живописного вида на горы это того стоит.
Рестораны
Многие рестораны расположены при отелях в самом поселке, они просторнее, чем кафе, и предлагают более разнообразное меню, в котором представлены блюда как местной, так и европейской кухни. В некоторых заведениях есть небольшие банкетные залы или столы на большое количество человек.
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