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Горнолыжный курорт Домбай 2024 где находится, описание, отдых зимой
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Туризм
 
10:16 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/dombay-1770110448.html
Горнолыжный курорт Домбай для новичков и профи: гид по зимнему отдыху
Горнолыжный курорт Домбай 2024 где находится, описание, отдых зимой
Горнолыжный курорт Домбай для новичков и профи: гид по зимнему отдыху
Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:16:00+03:00
2024-12-24T10:16:00+03:00
туризм
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
маршруты - туризм
туризм
горнолыжный курорт
отдых
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт, каким транспортом добраться в поселок в 2024-2025, описание достопримечательностей горного региона – в материале РИА Новости.ДомбайДомбай – это популярный кавказский центр альпинизма, туризма и горнолыжного спорта, который славится не только развитой инфраструктурой, но и уникальными ландшафтами. Здесь сохраняется местный кавказский колорит, есть множество заведений с блюдами национальной кухни.ИсторияПоселения в окрестностях Домбая возникли еще до нашей эры, но как курорт это место стало развиваться с 30-х годов XX века. Именно тогда альпинисты начали активно осваивать вершины, появился первый туристско-альпинистский лагерь. Немаловажную роль в развитии курорта сыграло появление базы отдыха ученых, которая сейчас стала гостиницей "Солнечная долина". Здесь строились канатные дороги, горнолыжные трассы, совершенствовалась инфраструктура. Сейчас Домбай – современный горный курорт, на территории которого есть все для комфортного активного отдыха.Общая информацияДомбай – это всесезонный курорт и заповедник. С декабря по апрель – это место для покорения горных склонов, в период с мая по август он идеален для пешего туризма, а ранней осенью начинается бархатный сезон. На территории Домбая расположены несколько крупных гостиниц, множество мини-отелей и гостевых домов. По словам Юрия Соколова, организатора горнолыжных туров, в период лыжного сезона для туристов открыты трассы разной сложности общей протяженностью примерно 25 км. Также налажен альпинизм: оборудовано множество маршрутов для туристов разного уровня подготовки, работают школы альпинизма, предлагающие групповые туры.КлиматВ Домбае почти 320 солнечных дней в году, климат слабо континентальный и не отличается резкими перепадами температур. Зимой средняя температура -5 °С, снег выпадает в октябре, но устойчивый покров образуется только ближе к ноябрю. На склонах снег держится до середины апреля.Лето солнечное, но не жаркое, средняя минимальная температура +13 °С. Это время идеально для походов: расцветают луга, климат комфортен для ночевок в палатках, ветра в регионе теплые.Флора и фаунаВ Тебердинском заповеднике растут 24 вида краснокнижных растений. Фауна довольно разнообразна: зайцы, белки, горные козлы, в лесах живут кабаны, рыси, косули, волки и бурые медведи. Из птиц можно увидеть куропаток, орлов и горных индеек – уларов.Природный ландшафтЗдесь множество горных рек и озер, водопады, крупные ледники, сосновые и пихтовые леса. Эта местность имеет альпийский рельеф с большим диапазоном высот: между горой Домбай-Ульген и устьем реки Аманауз перепад почти три км (4047 м и 1600 м соответственно).Долины и склоны хребтов до высоты около 2300 м занимают горно-лесные ландшафты – хвойные леса. Над ними пояс субальпийских лугов, а выше – альпийские луга. Далее только скалы, снег и лед.ГеографияДомбай расположен на Северном Кавказе, а точнее на территории Карачаево-Черкесской республики в бассейне реки Теберда. Домбайская поляна является частью Тебердинского заповедника и находится на высоте 1650 м над уровнем моря.Расположение на картеКак добратьсяДобраться до курорта можно разными способами: на машине, на самолете, на поезде и автобусе. Каждый из способов имеет свои особенности.На самолетеБлиже всего к Домбаю находится аэропорт Минеральные Воды, из Москвы туда летают регулярные прямые рейсы, поэтому выбрать подходящий по стоимости и времени не составит труда.От Минеральных Вод до Домбая ~230 км. От аэропорта до курорта можно заранее заказать трансфер, а можно вызвать такси – это самые комфортные способы добраться до Домбайской поляны, особенно они актуальны для туристов со спортивным снаряжением и объемным багажом. Также из Минеральных Вод в разгар горнолыжного сезона перевозчики организовывают прямые автобусные рейсы, но информацию необходимо уточнять заранее на официальных сайтах компаний.“Добраться напрямую до Домбая общественным транспортом не получится, только с пересадками. Сначала от аэропорта на маршрутке № 11 до нового автовокзала, далее на автобусе надо доехать до Теберды и уже оттуда на маршрутке или такси до Домбая. Расписание транспорта до Теберды и до курорта зависит от сезона и может меняться”, – дополнил эксперт.На поездеЭто простой и бюджетный способ добраться до курорта. Одним из удобных городов назначения является Невинномысск. Поезда ходят как из Москвы, так и Санкт-Петербурга.С железнодорожного вокзала Невинномысска на такси нужно доехать до автовокзала, там сесть на автобус до Теберды, а оттуда уже на такси или маршрутке до Домбая.На автобусеТуристические компании нередко организовывают автобусные туры напрямую до Домбая. Время в пути зависит от региона. Например, поездка на автобусе из Москвы займет чуть больше суток.Это удобный способ для туристов, которые не могут поехать путешествовать на автомобиле и не любят пересадки.На машинеЕсли есть возможность поехать на автомобиле – это самый удобный и экономный способ добраться до Домбая. Маршрут от Москвы сначала проходит по федеральной трассе М-4 "Дон", потом по дороге Р-217 "Кавказ" до указателя на Черкесск и Домбай, а далее по трассе А-155. Общая протяженность пути - около 1615 км.Перемещение по поселкуДомбай – это небольшой поселок и необходимости в общественном транспорте нет, но, если понадобится, можно воспользоваться такси.ДостопримечательностиКурорт богат достопримечательностями, большая часть которых – природные.Это далеко не полный список всех достопримечательностей Домбая, чтобы не пропустить все самое интересное, лучше заранее продумать и заказать экскурсии.Информация для туристов-горнолыжниковБольше всего Домбай любят лыжники и сноубордисты за интересные маршруты разной степени сложности.Сезон катанияОн начинается в начале декабря и заканчивается к концу апреля, но опытные туристы советуют кататься в феврале и марте, именно в это время самый лучший снежный покров.ТрассыВсего в Домбае 12 трасс, общая протяженность которых 25 км. Средний перепад примерно 1450 м, а максимальная длина трассы – 5400 м. Все они поделены по уровням сложности.ПодъемникиГорнолыжные подъемники в Домбае – это сеть канатных дорог, которые позволяют подняться на высоту 3168 м.Условия катанияТуристы, не имеющие опыта в катании, могут воспользоваться услугами местных инструкторов. Учебная бугельная зона большая и отлично подходит для обучения. Также в поселке много пунктов проката, поэтому отсутствие снаряжения не станет преградой.Прежде чем обращаться к кому-то за обучением, стоит проверить у инструктора наличие соответствующего удостоверения.“В Домбае интересно кататься между трасс, из-за этого зона катания очень разнообразна. Это своего рода доступный фрирайд. Любители более серьезного внетрассового катания могут воспользоваться услугами гидов”, – отметил Юрий Соколов.Спасательные пунктыНа территории Домбая есть спасательный пункт, пункт скорой помощи и полиция. За помощью также можно обращаться к инструкторам, которых можно встретить на склонах и в самом поселке.ЖильеДля комфортного отдыха на территории курорта есть большое количество гостиниц и отелей, но несмотря на это о бронировании лучше позаботиться заранее, особенно в периоды праздников и в разгар туристического сезона. При бронировании лучше всего уточнить актуальную информацию в справочной службе отеля или гостиницы.ОтелиВ отелях Домбая есть номера разной категории и стоимости. В некоторых в цену сразу включены завтрак, парковка, хранение снаряжения и другие дополнительные услуги, а в некоторых это предоставляется за отдельную плату. На стоимость проживания также влияет расположение отеля, близость к подъемникам и сезон. В среднем суточное пребывание в двухместном номере обойдется в 5000 рублей (в высокий сезон), есть варианты и значительно дороже.ГостиницыПомимо размещения, гостиницы Домбая предлагают широкий спектр дополнительных услуг: хранение ценных вещей в сейфе, баня, сауна, мангальная зона, бильярд и другие развлечения, а также трансфер из аэропорта Минеральные Воды или из Теберды, организация экскурсий и прокат снаряжения. В сезон суточная стоимость двухместного номера категории "Стандарт" в среднем 5000 рублей.Отдельно стоит выделить возможность снять квартиру или коттедж, что очень удобно для путешествующих компанией или семьей. К примеру, за двухкомнатную квартиру цены начинаются от 3500 рублей в сутки.Всю информацию по стоимости, наличии свободных номеров и перечня дополнительных услуг необходимо уточнять непосредственно по телефону отеля, гостиницы или хозяина квартиры.Где поестьНа курорте представлено большое количество кафе и ресторанов на любой вкус. Во многих из них можно попробовать блюда национальной кухни, а в некоторых совместить приятный обед с наслаждением красотой местных горных пейзажей.КафеВ центре поселка и на склонах гор располагаются небольшие уютные заведения. Они предлагают туристам национальную кухню: лагман, разные виды шашлыка, осетинские пироги и многое другое. В некоторых кафе можно заказать комплексный обед, что поможет сэкономить бюджет. В заведениях на склонах ценник немного выше, но за счет живописного вида на горы это того стоит.РестораныМногие рестораны расположены при отелях в самом поселке, они просторнее, чем кафе, и предлагают более разнообразное меню, в котором представлены блюда как местной, так и европейской кухни. В некоторых заведениях есть небольшие банкетные залы или столы на большое количество человек. Цены
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домбай, карачаево-черкесская республика (кчр), маршруты - туризм, туризм, горнолыжный курорт, отдых
Туризм, Домбай, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Маршруты - Туризм, Туризм, горнолыжный курорт, Отдых

Горнолыжный курорт Домбай для новичков и профи: гид по зимнему отдыху

© РИА Новости / Егор Комаров | Перейти в медиабанкДевушка на качелях на горнолыжном курорте Домбай
Девушка на качелях на горнолыжном курорте Домбай - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Егор Комаров
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Девушка на качелях на горнолыжном курорте Домбай
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Горнолыжный курорт Домбай находится в Карачаево-Черкесии, привлекающей туристов и любителей активного отдыха со всей страны. На какой высоте расположен курорт, каким транспортом добраться в поселок в 2024-2025, описание достопримечательностей горного региона – в материале РИА Новости.

Домбай

Домбай – это популярный кавказский центр альпинизма, туризма и горнолыжного спорта, который славится не только развитой инфраструктурой, но и уникальными ландшафтами. Здесь сохраняется местный кавказский колорит, есть множество заведений с блюдами национальной кухни.
Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на новогодние праздники
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История

Поселения в окрестностях Домбая возникли еще до нашей эры, но как курорт это место стало развиваться с 30-х годов XX века. Именно тогда альпинисты начали активно осваивать вершины, появился первый туристско-альпинистский лагерь. Немаловажную роль в развитии курорта сыграло появление базы отдыха ученых, которая сейчас стала гостиницей "Солнечная долина". Здесь строились канатные дороги, горнолыжные трассы, совершенствовалась инфраструктура. Сейчас Домбай – современный горный курорт, на территории которого есть все для комфортного активного отдыха.

Общая информация

Домбай – это всесезонный курорт и заповедник. С декабря по апрель – это место для покорения горных склонов, в период с мая по август он идеален для пешего туризма, а ранней осенью начинается бархатный сезон. На территории Домбая расположены несколько крупных гостиниц, множество мини-отелей и гостевых домов. По словам Юрия Соколова, организатора горнолыжных туров, в период лыжного сезона для туристов открыты трассы разной сложности общей протяженностью примерно 25 км. Также налажен альпинизм: оборудовано множество маршрутов для туристов разного уровня подготовки, работают школы альпинизма, предлагающие групповые туры.
© РИА Новости / Егор Комаров | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
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Горнолыжный курорт Домбай

Климат

В Домбае почти 320 солнечных дней в году, климат слабо континентальный и не отличается резкими перепадами температур. Зимой средняя температура -5 °С, снег выпадает в октябре, но устойчивый покров образуется только ближе к ноябрю. На склонах снег держится до середины апреля.
Лето солнечное, но не жаркое, средняя минимальная температура +13 °С. Это время идеально для походов: расцветают луга, климат комфортен для ночевок в палатках, ветра в регионе теплые.
Всесезонный горный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом
3 августа 2021, 08:00

Флора и фауна

В Тебердинском заповеднике растут 24 вида краснокнижных растений. Фауна довольно разнообразна: зайцы, белки, горные козлы, в лесах живут кабаны, рыси, косули, волки и бурые медведи. Из птиц можно увидеть куропаток, орлов и горных индеек – уларов.

Природный ландшафт

Здесь множество горных рек и озер, водопады, крупные ледники, сосновые и пихтовые леса. Эта местность имеет альпийский рельеф с большим диапазоном высот: между горой Домбай-Ульген и устьем реки Аманауз перепад почти три км (4047 м и 1600 м соответственно).
Долины и склоны хребтов до высоты около 2300 м занимают горно-лесные ландшафты – хвойные леса. Над ними пояс субальпийских лугов, а выше – альпийские луга. Далее только скалы, снег и лед.
Турист на курорте Ведучи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Горные курорты Северного Кавказа оценили рост турпотока в этом сезоне
12 декабря 2023, 14:27

География

Домбай расположен на Северном Кавказе, а точнее на территории Карачаево-Черкесской республики в бассейне реки Теберда. Домбайская поляна является частью Тебердинского заповедника и находится на высоте 1650 м над уровнем моря.

Расположение на карте

Как добраться

Добраться до курорта можно разными способами: на машине, на самолете, на поезде и автобусе. Каждый из способов имеет свои особенности.
© РИА Новости / Егор Комаров | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в медиабанк
Горнолыжный курорт Домбай

На самолете

Ближе всего к Домбаю находится аэропорт Минеральные Воды, из Москвы туда летают регулярные прямые рейсы, поэтому выбрать подходящий по стоимости и времени не составит труда.
От Минеральных Вод до Домбая ~230 км. От аэропорта до курорта можно заранее заказать трансфер, а можно вызвать такси – это самые комфортные способы добраться до Домбайской поляны, особенно они актуальны для туристов со спортивным снаряжением и объемным багажом. Также из Минеральных Вод в разгар горнолыжного сезона перевозчики организовывают прямые автобусные рейсы, но информацию необходимо уточнять заранее на официальных сайтах компаний.
“Добраться напрямую до Домбая общественным транспортом не получится, только с пересадками. Сначала от аэропорта на маршрутке № 11 до нового автовокзала, далее на автобусе надо доехать до Теберды и уже оттуда на маршрутке или такси до Домбая. Расписание транспорта до Теберды и до курорта зависит от сезона и может меняться”, – дополнил эксперт.
Горнолыжный сезон на юге России – в разгаре: новинки и фишки курортов
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" в Сочи официально стартовал в минувшую пятницу, 8 декабря. Как сообщили на курорте, это самое раннее открытие за последние пять лет.

Отдыхающая на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" в Сочи официально стартовал в минувшую пятницу, 8 декабря. Как сообщили на курорте, это самое раннее открытие за последние пять лет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

"День — огонь, погода — супер, трассы — отличные", — делятся туристы в соцсетях "Розы Хутор".

Отдыхающие на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

"День — огонь, погода — супер, трассы — отличные", — делятся туристы в соцсетях "Розы Хутор".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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2 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.

К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.

Отдыхающие на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.

К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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3 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.

Отдыхающая на трассе курорта Роза Хутор в Сочи

Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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4 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи

На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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5 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.

Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи

"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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6 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Как сообщили в пресс-службе "Красной Поляны", к зимнему сезону на курорте обновлено горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширен штат профессиональных инструкторов.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи

Как сообщили в пресс-службе "Красной Поляны", к зимнему сезону на курорте обновлено горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширен штат профессиональных инструкторов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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7 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.

Отдыхающие на открытии сезона на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи

Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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8 из 11
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.

Горнолыжный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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9 из 11
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии

На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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10 из 11
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.

На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.

"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".

Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии

В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.

На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.

"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" в Сочи официально стартовал в минувшую пятницу, 8 декабря. Как сообщили на курорте, это самое раннее открытие за последние пять лет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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"День — огонь, погода — супер, трассы — отличные", — делятся туристы в соцсетях "Розы Хутор".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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В предстоящем сезоне гости курорта смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, ведут групповые или индивидуальные занятия для разного уровня подготовки, в том числе для новичков.

К услугам гостей 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Появились на курорте и нелыжные новинки. Так, на высоте 1100 метров заработал альпака-парк "Пача Мама", где обитает 21 животное из Перу. В новом зимнем сезоне продолжат работать такие аттракционы, как родельбан, тюбинг, высокогорные качели, мосты, семейный каток. Отдыхающие смогут также покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но на собачьих упряжках. Новинкой сезона станет катание на тобогганах.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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На курорте "Красная Поляна" горнолыжный сезон стартовал еще 1 декабря. Будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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"Последний раз горнолыжный сезон так рано мы открывали пять лет назад — в 2018 году. Что касается роста турпотока, то каждый год мы прибавляем примерно на 10-15 процентов по загрузке отелей. По предварительным прогнозам, зимой 2023/2024 курорт "Красная Поляна" посетят порядка 800 тысяч гостей", — сообщила генеральный директор курорта Яна Перепечаева.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Как сообщили в пресс-службе "Красной Поляны", к зимнему сезону на курорте обновлено горнолыжное оборудование в пунктах проката и значительно расширен штат профессиональных инструкторов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Помимо стандартного горнолыжного отдыха, гости курорта также смогут полетать на воздушном шаре и парапланах, прокатиться на тюбинге и снегоходах, посетить хаски-центр, "Лес чудес" и ферму северных оленей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально открыли новый сезон 9 декабря. Однако катания стартовали раньше: на верхней трассе "Гарабаши" — "Мир", которая начинается на высоте 3847 метров.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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На открытии руководитель курорта "Эльбрус" Арсен Апсуваев и директор департамента маркетинга Кавказ.РФ Валерий Желателев поблагодарили гостей за их выбор и пообещали, что каждый турист прочувствует истинно кавказское гостеприимство.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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10 из 11

В этом сезоне откроются четыре новые трассы и два подъемника.

На курорте на Ярмарочной площади на поляне Азау работает уголок Деда Мороза.

"Все в его резиденции создает волшебное ощущение праздника: и нарядная елка с разноцветными гирляндами, и коробки с подарками, и ящик для самых заветных писем, и уютное кресло, и теплые вязаные носочки", — поделились в соцсетях курорта "Эльбрус".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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11 из 11

На поезде

Это простой и бюджетный способ добраться до курорта. Одним из удобных городов назначения является Невинномысск. Поезда ходят как из Москвы, так и Санкт-Петербурга.
С железнодорожного вокзала Невинномысска на такси нужно доехать до автовокзала, там сесть на автобус до Теберды, а оттуда уже на такси или маршрутке до Домбая.

На автобусе

Туристические компании нередко организовывают автобусные туры напрямую до Домбая. Время в пути зависит от региона. Например, поездка на автобусе из Москвы займет чуть больше суток.
Это удобный способ для туристов, которые не могут поехать путешествовать на автомобиле и не любят пересадки.
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На машине

Если есть возможность поехать на автомобиле – это самый удобный и экономный способ добраться до Домбая. Маршрут от Москвы сначала проходит по федеральной трассе М-4 "Дон", потом по дороге Р-217 "Кавказ" до указателя на Черкесск и Домбай, а далее по трассе А-155. Общая протяженность пути - около 1615 км.

Перемещение по поселку

Домбай – это небольшой поселок и необходимости в общественном транспорте нет, но, если понадобится, можно воспользоваться такси.
CC BY-SA 3.0 / Павел Протченко / Alibekskiy vodopadАлибекский водопад
Алибекский водопад - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Павел Протченко / Alibekskiy vodopad
Алибекский водопад

Достопримечательности

Курорт богат достопримечательностями, большая часть которых – природные.
  • Алибекский водопад. Расположен в пяти километрах от Домбая и считается самым крупным на его территории. Высота падения воды – 25 м.
  • Турье озеро. Оно образовалось после таяния ледника. В нем чистая вода голубоватого цвета. Рано утром здесь можно увидеть серн, которые пришли на водопой.
  • Гора Белалакая. Одна из визитных карточек Домбая. На выступах горы можно увидеть вкрапления белого кварца, она очень популярна среди альпинистов.
  • Ущелье Аманауз. Это очень узкая пропасть, скалы здесь сходятся на близком расстоянии. По бокам ущелья стекают ручьи и небольшие водопады.
  • Высокогорная гостиница "Тарелка". Имеет необычную форму летающей тарелки и находится на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 2250 м над уровнем моря. У туристов получила популярность из-за своего внешнего вида и живописного места, в котором расположена.
Это далеко не полный список всех достопримечательностей Домбая, чтобы не пропустить все самое интересное, лучше заранее продумать и заказать экскурсии.
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Информация для туристов-горнолыжников

Больше всего Домбай любят лыжники и сноубордисты за интересные маршруты разной степени сложности.

Сезон катания

Он начинается в начале декабря и заканчивается к концу апреля, но опытные туристы советуют кататься в феврале и марте, именно в это время самый лучший снежный покров.
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Трассы

Всего в Домбае 12 трасс, общая протяженность которых 25 км. Средний перепад примерно 1450 м, а максимальная длина трассы – 5400 м. Все они поделены по уровням сложности.
  • Зеленые. Самые простые трассы, которые отлично подойдут для начинающих и для обучения горнолыжному спорту.
  • Синие. На таких трассах несколько сложных спусков, которые чередуются с пологими склонами. Подойдут для туристов, имеющих опыт и уверенно чувствующих себя на лыжах.
  • Красные. Привлекут настоящих профи и любителей экстрима. Начинаются трассы с высоты около 3200 м и отличаются повышенным уровнем сложности.
© РИА Новости / Егор Комаров | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт Домбай
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
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Горнолыжный курорт Домбай

Подъемники

Горнолыжные подъемники в Домбае – это сеть канатных дорог, которые позволяют подняться на высоту 3168 м.
  • Домбай 1. Поднимает на высоту с 1590 м до 2277 м и имеет комфортабельные восьмиместные кабинки, которые оборудованы карманами для лыж, удобными сидениями и автоматическими дверями.
  • Домбай 2. Это шестиместный кресельный подъемник, который позволяет подняться на высоту с 2277 м до 3008 м.
  • Домбай 3. Четырехместный кресельный подъемник, позволяющий подняться на высоту с 3008 м до 3168 м.
  • "Югославка". Это канатно-кресельная или парнокресельная дорога с промежуточной станцией "Югославка". Протяженность дороги 1700 м, поднимает на высоту с 2550 м до 2980 м.
  • Маятниковая канатная дорога. На ней работают два вагона, вместимостью до 35 человек каждый. Имеет протяженность 1970 м и поднимает на высоту с 1600 м до 2250 м. Эта дорога позволяет быстро добраться на склон горы Мусса-Ачитара.
  • Сеть бугельно-буксировочных дорог. Такой подъемник есть на выкате к поляне, также еще четыребугельных подъемника построены на специально оборудованном склоне для обучающихся горнолыжников.
© РИА Новости / Егор Комаров | Перейти в медиабанкПодъемники на горнолыжном курорте Домбай
Подъемники на горнолыжном курорте Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Егор Комаров
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Подъемники на горнолыжном курорте Домбай

Условия катания

Туристы, не имеющие опыта в катании, могут воспользоваться услугами местных инструкторов. Учебная бугельная зона большая и отлично подходит для обучения. Также в поселке много пунктов проката, поэтому отсутствие снаряжения не станет преградой.
Прежде чем обращаться к кому-то за обучением, стоит проверить у инструктора наличие соответствующего удостоверения.
“В Домбае интересно кататься между трасс, из-за этого зона катания очень разнообразна. Это своего рода доступный фрирайд. Любители более серьезного внетрассового катания могут воспользоваться услугами гидов”, – отметил Юрий Соколов.
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Спасательные пункты

На территории Домбая есть спасательный пункт, пункт скорой помощи и полиция. За помощью также можно обращаться к инструкторам, которых можно встретить на склонах и в самом поселке.
Телефоны для экстренных ситуаций

Скорая помощь

+7(87872)58263

Больница в г. Карачаевске

+7(87879)22110

Полиция

+7(87872)58102

Спасатели

+7(87872)58138

Жилье

Для комфортного отдыха на территории курорта есть большое количество гостиниц и отелей, но несмотря на это о бронировании лучше позаботиться заранее, особенно в периоды праздников и в разгар туристического сезона. При бронировании лучше всего уточнить актуальную информацию в справочной службе отеля или гостиницы.

Отели

В отелях Домбая есть номера разной категории и стоимости. В некоторых в цену сразу включены завтрак, парковка, хранение снаряжения и другие дополнительные услуги, а в некоторых это предоставляется за отдельную плату. На стоимость проживания также влияет расположение отеля, близость к подъемникам и сезон. В среднем суточное пребывание в двухместном номере обойдется в 5000 рублей (в высокий сезон), есть варианты и значительно дороже.
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Гостиницы

Помимо размещения, гостиницы Домбая предлагают широкий спектр дополнительных услуг: хранение ценных вещей в сейфе, баня, сауна, мангальная зона, бильярд и другие развлечения, а также трансфер из аэропорта Минеральные Воды или из Теберды, организация экскурсий и прокат снаряжения. В сезон суточная стоимость двухместного номера категории "Стандарт" в среднем 5000 рублей.
Отдельно стоит выделить возможность снять квартиру или коттедж, что очень удобно для путешествующих компанией или семьей. К примеру, за двухкомнатную квартиру цены начинаются от 3500 рублей в сутки.
Всю информацию по стоимости, наличии свободных номеров и перечня дополнительных услуг необходимо уточнять непосредственно по телефону отеля, гостиницы или хозяина квартиры.

Где поесть

На курорте представлено большое количество кафе и ресторанов на любой вкус. Во многих из них можно попробовать блюда национальной кухни, а в некоторых совместить приятный обед с наслаждением красотой местных горных пейзажей.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКафе в районе верхней станции маятниковой канатной дороги на всесезонном горном курорте Домбай
Кафе в районе верхней станции маятниковой канатной дороги на всесезонном горном курорте Домбай - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Кафе в районе верхней станции маятниковой канатной дороги на всесезонном горном курорте Домбай

Кафе

В центре поселка и на склонах гор располагаются небольшие уютные заведения. Они предлагают туристам национальную кухню: лагман, разные виды шашлыка, осетинские пироги и многое другое. В некоторых кафе можно заказать комплексный обед, что поможет сэкономить бюджет. В заведениях на склонах ценник немного выше, но за счет живописного вида на горы это того стоит.

Рестораны

Многие рестораны расположены при отелях в самом поселке, они просторнее, чем кафе, и предлагают более разнообразное меню, в котором представлены блюда как местной, так и европейской кухни. В некоторых заведениях есть небольшие банкетные залы или столы на большое количество человек.
© Pixabay / Free-PhotosРаботники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Pixabay / Free-Photos
Работники ресторана

Цены

Стоимость основных услуг в Домбае, сезон 2024–2025

Такси из Теберды до Домбая

~400 рублей

Прокат лыж/сноубордов

от 500 рублей в день

Занятия с инструктором

Индивидуальные (дети): ~2000 рублей в час

Индивидуальные (взрослые): ~1500 рублей в час

Групповые: ~3000 рублей в час

Услуги гида и экскурсионные маршруты

от 2000 рублей за человека (в зависимости от маршрута)

Ски-пасс (неограниченный доступ к подъемникам и трассам)

Взрослые: 2900 рублей за день

Дети: 2050 рублей за день

Разовый подъем на канатной дороге

Взрослые: от 900 рублей

Дети и льготные категории: от 700 рублей

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