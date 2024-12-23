https://ria.ru/20241223/sng-1990896946.html

Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ

Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ

Подписание документов в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:46:00+03:00

2024-12-23T19:46:00+03:00

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санкт-петербург

россия

юрий ушаков

снг

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подписание документов в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Наш президент подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, после этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других интеграционных объедениях, подписывать какие-то документы в ходе этой встречи не планируется", - сказал Ушаков. Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 25 декабря.

https://ria.ru/20241223/putin-1990877298.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, юрий ушаков, снг