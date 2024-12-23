Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 23.12.2024 (обновлено: 20:34 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/sng-1990896946.html
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ
Подписание документов в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:46:00+03:00
2024-12-23T20:34:00+03:00
санкт-петербург
россия
юрий ушаков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/85/1000358529_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_412eb244fab9cf0efeefdae06e345632.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подписание документов в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Наш президент подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, после этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других интеграционных объедениях, подписывать какие-то документы в ходе этой встречи не планируется", - сказал Ушаков. Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 25 декабря.
https://ria.ru/20241223/putin-1990877298.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/85/1000358529_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_706a9bebddb3631d3f975f92b111f032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, юрий ушаков, снг
Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков, СНГ
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ

Ушаков: подписание документов на неформальной встрече лидеров СНГ не планируется

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подписание документов в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой.
«
"Наш президент подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, после этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других интеграционных объедениях, подписывать какие-то документы в ходе этой встречи не планируется", - сказал Ушаков.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 25 декабря.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях
Вчера, 18:30
 
Санкт-ПетербургРоссияЮрий УшаковСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала