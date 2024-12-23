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Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ
Подписание документов в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:46:00+03:00
2024-12-23T19:46:00+03:00
2024-12-23T20:34:00+03:00
санкт-петербург
россия
юрий ушаков
снг
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подписание документов в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Наш президент подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, после этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам сотрудничества в рамках СНГ и других интеграционных объедениях, подписывать какие-то документы в ходе этой встречи не планируется", - сказал Ушаков. Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 25 декабря.
https://ria.ru/20241223/putin-1990877298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, юрий ушаков, снг
Санкт-Петербург, Россия, Юрий Ушаков, СНГ
Ушаков рассказал, как пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ
Ушаков: подписание документов на неформальной встрече лидеров СНГ не планируется