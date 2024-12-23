https://ria.ru/20241223/putin-1990873875.html
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году
Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов, в том числе в Китай, КНДР, Вьетнам, рассказал помощник российского РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:13:00+03:00
2024-12-23T18:13:00+03:00
2024-12-23T18:13:00+03:00
китай
вьетнам
россия
владимир путин
юрий ушаков
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948967893_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_48880be637f3772c6d8e30627e9c949f.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов, в том числе в Китай, КНДР, Вьетнам, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент совершил 11 выездов за рубеж в этом году. По два раза - в Белоруссию и в Казахстан, а также посетил Китай, Узбекистан, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что Путин в этом году также принимал участие в многосторонних встречах на высшем уровне в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС.
https://ria.ru/20240514/poezdki-1945954393.html
китай
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948967893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfb60e71ab2d419a6108f32a1ec7be43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, вьетнам, россия, владимир путин, юрий ушаков, евразийский экономический союз, снг
Китай, Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз, СНГ
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году
Ушаков: Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов