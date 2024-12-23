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Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году - РИА Новости, 23.12.2024
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18:13 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/putin-1990873875.html
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году
Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов, в том числе в Китай, КНДР, Вьетнам, рассказал помощник российского РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:13:00+03:00
2024-12-23T18:13:00+03:00
китай
вьетнам
россия
владимир путин
юрий ушаков
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов, в том числе в Китай, КНДР, Вьетнам, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент совершил 11 выездов за рубеж в этом году. По два раза - в Белоруссию и в Казахстан, а также посетил Китай, Узбекистан, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что Путин в этом году также принимал участие в многосторонних встречах на высшем уровне в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС.
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китай, вьетнам, россия, владимир путин, юрий ушаков, евразийский экономический союз, снг
Китай, Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз, СНГ
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году

Ушаков: Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии проводов по окончании государственного визита в Узбекистан
Президент РФ Владимир Путин на церемонии проводов по окончании государственного визита в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии проводов по окончании государственного визита в Узбекистан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов, в том числе в Китай, КНДР, Вьетнам, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"Президент совершил 11 выездов за рубеж в этом году. По два раза - в Белоруссию и в Казахстан, а также посетил Китай, Узбекистан, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что Путин в этом году также принимал участие в многосторонних встречах на высшем уровне в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС.
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КитайВьетнамРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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