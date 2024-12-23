https://ria.ru/20241223/putin-1990873875.html

Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году

Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году

Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов, в том числе в Китай, КНДР, Вьетнам, рассказал помощник российского РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:13:00+03:00

2024-12-23T18:13:00+03:00

2024-12-23T18:13:00+03:00

китай

вьетнам

россия

владимир путин

юрий ушаков

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил в общей сложности 11 зарубежных визитов, в том числе в Китай, КНДР, Вьетнам, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент совершил 11 выездов за рубеж в этом году. По два раза - в Белоруссию и в Казахстан, а также посетил Китай, Узбекистан, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что Путин в этом году также принимал участие в многосторонних встречах на высшем уровне в том числе в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС.

https://ria.ru/20240514/poezdki-1945954393.html

китай

вьетнам

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, вьетнам, россия, владимир путин, юрий ушаков, евразийский экономический союз, снг