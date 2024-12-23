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В Петербурге мужчину арестовали за поджог военкомата
В Петербурге мужчину арестовали за поджог военкомата - РИА Новости, 23.12.2024
В Петербурге мужчину арестовали за поджог военкомата
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил по стражу молодого человека, обвиняемого в теракте из-за поджога здания военкомата, сообщает объединенная... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:18:00+03:00
2024-12-23T14:18:00+03:00
2024-12-23T14:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил по стражу молодого человека, обвиняемого в теракте из-за поджога здания военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Степана Косарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК РФ… Срок меры - 19.02.2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что 20 декабря Косарев, находясь у дома 90 на набережной реки Фонтанки в Петербурге, метнул в окно военкомата Ленинградской области две бутылки с зажигательной смесью, отчего произошло возгорание. Вину он, по словам адвоката, признал. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что 20 декабря 20-летний житель Ломоносовского района Ленинградской области метал бутылки с горючей смесью в здание военкомата в Адмиралтейском районе Петербурга.
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
В Петербурге мужчину арестовали за поджог военкомата
В Петербурге арестовали обвиняемого в теракте из-за поджога военкомата