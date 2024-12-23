https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине - РИА Новости, 23.12.2024
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
Избранный президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, говоря об урегулировании украинского конфликта, пишет Bloomberg. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:42:00+03:00
2024-12-23T09:42:00+03:00
2024-12-23T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, говоря об урегулировании украинского конфликта, пишет Bloomberg."Трамп процитировал этот комментарий (заявление Путина о готовности к встрече с американским политиком в ходе прямой линии. — Прим. ред.) во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине", — говорится в материале.Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Он отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта на Украине