https://ria.ru/20241219/putin-1990123427.html
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:32:00+03:00
2024-12-19T13:32:00+03:00
2024-12-19T13:41:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом."Я готов к этому (разговору – ред.) в любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом
Путин заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом в любое время