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Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить - РИА Новости, 19.12.2024
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14:11 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990146255.html
Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить
Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить - РИА Новости, 19.12.2024
Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:11:00+03:00
2024-12-19T14:11:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
в мире
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. "А если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, прямая линия с владимиром путиным
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить

Путин уверен, что, если встреча с Трампом состоится, им будет о чем поговорить

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
"А если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом
13:33
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВ миреПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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