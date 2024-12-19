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Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить
Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить - РИА Новости, 19.12.2024
Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:11:00+03:00
2024-12-19T14:11:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. "А если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, идет в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире, прямая линия с владимиром путиным
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин уверен, что при встрече с Трампом им будет о чем поговорить
Путин уверен, что, если встреча с Трампом состоится, им будет о чем поговорить