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Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2024
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15:59 22.12.2024 (обновлено: 23:10 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990750199.html
Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге
Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2024
Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге
Запущенная в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в северной... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:59:00+03:00
2024-12-22T23:10:00+03:00
санкт-петербург
россия
западный скоростной диаметр (зсд)
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запущенная в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в северной столице, это задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Так, в Петербурге была открыта Витебская развязка Западного скоростного диаметра - первый этап в создании перспективной Широтной магистрали скоростного движения. Как отметил президент, новая дорога позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты. "Этот кусок трассы будущей большой магистрали - первый этап Широтной магистрали - улучшит транспортную доступность юга и юго-востока северной столицы. Уверен, это задел на будущее", - заявил Путин. Он поблагодарил строителей, которые вложили труд в создание этого нового участка, и поздравил с началом движения по автодороге. Строительство Витебской развязки началось в 2021 году. Этот дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и Западным скоростным диаметром, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы, отмечено в справочных материалах к запуску объекта. Реализация проекта стала возможной, в том числе благодаря привлечению инструментов опережающего финансирования - средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Дорога насчитывает в общей сложности шесть полос – по три в обоих направлениях. Разрешённая скорость движения составит 110 км/ч. В рамках проекта создано два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка стала одним из первых мест в городе, где будет реализована система безбарьерного проезда - "свободный поток" без шлагбаумов. Как отмечено в справочных материалах к запуску дороги, в дальнейшем Витебская развязка соединит Западный скоростной диаметр со следующими этапами Широтной магистрали, что обеспечит непрерывность скоростного движения в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.
https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html
https://ria.ru/20241222/putin-1990700902.html
https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html
санкт-петербург
россия
западный скоростной диаметр (зсд)
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санкт-петербург, россия, западный скоростной диаметр (зсд), владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Западный скоростной диаметр (ЗСД), Владимир Путин
Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге

Путин: Витебская развязка улучшит транспортную доступность в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запущенная в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в северной столице, это задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Так, в Петербурге была открыта Витебская развязка Западного скоростного диаметра - первый этап в создании перспективной Широтной магистрали скоростного движения. Как отметил президент, новая дорога позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты.
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"Этот кусок трассы будущей большой магистрали - первый этап Широтной магистрали - улучшит транспортную доступность юга и юго-востока северной столицы. Уверен, это задел на будущее", - заявил Путин.
Он поблагодарил строителей, которые вложили труд в создание этого нового участка, и поздравил с началом движения по автодороге.
Строительство Витебской развязки началось в 2021 году. Этот дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и Западным скоростным диаметром, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы, отмечено в справочных материалах к запуску объекта.
Реализация проекта стала возможной, в том числе благодаря привлечению инструментов опережающего финансирования - средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
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Дорога насчитывает в общей сложности шесть полос – по три в обоих направлениях. Разрешённая скорость движения составит 110 км/ч. В рамках проекта создано два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка стала одним из первых мест в городе, где будет реализована система безбарьерного проезда - "свободный поток" без шлагбаумов.
Как отмечено в справочных материалах к запуску дороги, в дальнейшем Витебская развязка соединит Западный скоростной диаметр со следующими этапами Широтной магистрали, что обеспечит непрерывность скоростного движения в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.
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Санкт-ПетербургРоссияЗападный скоростной диаметр (ЗСД)Владимир Путин
 
 
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