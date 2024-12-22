https://ria.ru/20241222/putin-1990750199.html

Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге

Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2024

Путин оценил открытие Витебской развязки в Петербурге

Запущенная в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в северной... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:59:00+03:00

2024-12-22T15:59:00+03:00

2024-12-22T23:10:00+03:00

санкт-петербург

россия

западный скоростной диаметр (зсд)

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запущенная в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в северной столице, это задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Так, в Петербурге была открыта Витебская развязка Западного скоростного диаметра - первый этап в создании перспективной Широтной магистрали скоростного движения. Как отметил президент, новая дорога позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты. "Этот кусок трассы будущей большой магистрали - первый этап Широтной магистрали - улучшит транспортную доступность юга и юго-востока северной столицы. Уверен, это задел на будущее", - заявил Путин. Он поблагодарил строителей, которые вложили труд в создание этого нового участка, и поздравил с началом движения по автодороге. Строительство Витебской развязки началось в 2021 году. Этот дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и Западным скоростным диаметром, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы, отмечено в справочных материалах к запуску объекта. Реализация проекта стала возможной, в том числе благодаря привлечению инструментов опережающего финансирования - средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Дорога насчитывает в общей сложности шесть полос – по три в обоих направлениях. Разрешённая скорость движения составит 110 км/ч. В рамках проекта создано два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка стала одним из первых мест в городе, где будет реализована система безбарьерного проезда - "свободный поток" без шлагбаумов. Как отмечено в справочных материалах к запуску дороги, в дальнейшем Витебская развязка соединит Западный скоростной диаметр со следующими этапами Широтной магистрали, что обеспечит непрерывность скоростного движения в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.

https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html

https://ria.ru/20241222/putin-1990700902.html

https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html

санкт-петербург

россия

западный скоростной диаметр (зсд)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, западный скоростной диаметр (зсд), владимир путин