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Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 22.12.2024

Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

В Москве стартовал одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве стартовал одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина. Прием заявок на конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявляют в день его рождения — 22 декабря.Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник:"Мы рады уже в одиннадцатый раз объявить о старте Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Как и в предыдущие годы, мы ожидаем большое количество интересных работ молодых фотожурналистов.Несмотря ни на какие сложности и турбулентность в современном мире, наш конкурс традиционно привлекает внимание профессиональных фотографов из разных стран и континентов. Международное фотосообщество остается верным своим профессиональным истинам, невзирая ни на какие препятствия, которые могут возникать в международной политике.Очень важно и то, что молодые фотографы — участники и победители нашего конкурса — находят в мире, полном невзгод, бурь и тревог, очень добрые и человечные темы. Они рассказывают о них своим визуальным языком и делают доступными для широкой и многонациональной публики. Именно для этого мы регулярно проводим роуд-шоу работ победителей и призеров конкурса, показывая их на выставках в разных странах.Для нас очевидна безусловная объединяющая роль нашего конкурса, и мы приложим максимум усилий для того, чтобы продолжать развивать это ценное его предназначение. Доброта спасет мир".Фотоконкурс проводится по пяти номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху". В "Главных новостях", "Моей планете", а также в номинации "Портрет. Герой нашего времени" — две категории: одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии.Свои заявки фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках. Прием конкурсных заявок в 2025 году открыт до 28 февраля включительно.Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-октябре 2025 года.Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне фоторабот своих победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международные), телеканал и портал RT (международные), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240806/stenin-1964222252.html

https://ria.ru/20240903/zaharova-1970336643.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости агентства, россия, китай, юар, андрей стенин, юнеско, вгтрк