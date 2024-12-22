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Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 22.12.2024
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11:00 22.12.2024 (обновлено: 17:30 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/konkurs-1990429181.html
Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 22.12.2024
Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
В Москве стартовал одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве стартовал одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина. Прием заявок на конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявляют в день его рождения — 22 декабря.Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник:"Мы рады уже в одиннадцатый раз объявить о старте Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Как и в предыдущие годы, мы ожидаем большое количество интересных работ молодых фотожурналистов.Несмотря ни на какие сложности и турбулентность в современном мире, наш конкурс традиционно привлекает внимание профессиональных фотографов из разных стран и континентов. Международное фотосообщество остается верным своим профессиональным истинам, невзирая ни на какие препятствия, которые могут возникать в международной политике.Очень важно и то, что молодые фотографы — участники и победители нашего конкурса — находят в мире, полном невзгод, бурь и тревог, очень добрые и человечные темы. Они рассказывают о них своим визуальным языком и делают доступными для широкой и многонациональной публики. Именно для этого мы регулярно проводим роуд-шоу работ победителей и призеров конкурса, показывая их на выставках в разных странах.Для нас очевидна безусловная объединяющая роль нашего конкурса, и мы приложим максимум усилий для того, чтобы продолжать развивать это ценное его предназначение. Доброта спасет мир".Фотоконкурс проводится по пяти номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху". В "Главных новостях", "Моей планете", а также в номинации "Портрет. Герой нашего времени" — две категории: одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии.Свои заявки фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках. Прием конкурсных заявок в 2025 году открыт до 28 февраля включительно.Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-октябре 2025 года.Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне фоторабот своих победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международные), телеканал и портал RT (международные), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240806/stenin-1964222252.html
https://ria.ru/20240903/zaharova-1970336643.html
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новости агентства, россия, китай, юар, андрей стенин, юнеско, вгтрк
Новости агентства, Россия, Китай, ЮАР, Андрей Стенин, ЮНЕСКО, ВГТРК
Стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

В Москве стартовал XI Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетитель на церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве
Посетитель на церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетитель на церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве стартовал одиннадцатый Международный конкурс для молодых фотожурналистов памяти Андрея Стенина.
Прием заявок на конкурс, носящий имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком, по традиции объявляют в день его рождения — 22 декабря.
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Всегда мог выручить". Каким был журналист Андрей Стенин
6 августа, 08:00
Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник:
"Мы рады уже в одиннадцатый раз объявить о старте Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Как и в предыдущие годы, мы ожидаем большое количество интересных работ молодых фотожурналистов.
Несмотря ни на какие сложности и турбулентность в современном мире, наш конкурс традиционно привлекает внимание профессиональных фотографов из разных стран и континентов. Международное фотосообщество остается верным своим профессиональным истинам, невзирая ни на какие препятствия, которые могут возникать в международной политике.
Очень важно и то, что молодые фотографы — участники и победители нашего конкурса — находят в мире, полном невзгод, бурь и тревог, очень добрые и человечные темы. Они рассказывают о них своим визуальным языком и делают доступными для широкой и многонациональной публики. Именно для этого мы регулярно проводим роуд-шоу работ победителей и призеров конкурса, показывая их на выставках в разных странах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Захарова назвала конкурс имени Стенина лучшим примером увековечения памяти
3 сентября, 18:02
Для нас очевидна безусловная объединяющая роль нашего конкурса, и мы приложим максимум усилий для того, чтобы продолжать развивать это ценное его предназначение. Доброта спасет мир".
Фотоконкурс проводится по пяти номинациям: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вид сверху". В "Главных новостях", "Моей планете", а также в номинации "Портрет. Герой нашего времени" — две категории: одиночный снимок и фотосерия. В номинациях "Спорт" и "Вид сверху" смогут участвовать только одиночные фотографии.
Свои заявки фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать на сайте конкурса на русском и английском языках. Прием конкурсных заявок в 2025 году открыт до 28 февраля включительно.
Призовой фонд конкурса 2025 года составит 125 тысяч рублей за первое, 100 тысяч рублей за второе и 75 тысяч рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. Церемония награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина по традиции пройдет в Москве в сентябре-октябре 2025 года.
Фотокорреспондент Андрей Стенин в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Биография Андрея Стенина
6 августа, 03:32
Конкурс нового года продолжает традицию выставочных турне фоторабот своих победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "СМОТРИМ" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международные), телеканал и портал RT (международные), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Анна Плюснина Посмотреть в глаза человеку . Россия. Портрет. Герой нашего времени. Гран-при

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
1 из 15
© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

Владислав Некрасов Его долг. Россия. 1 место. Главные новости. Одиночные

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest
2 из 15
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

Александр Ощепков Детям страшно, а я ведь сам отец. Россия. 1 место. Портрет. Герой нашего времени, одиночные

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
3 из 15
© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

Мушфикул Алам Сточный канал. Бангладеш. Особая отметка жюри. Вид сверху, одиночные

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest
4 из 15
© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

Жианфей Сиэ Катание на коньках. Китай. 3 место. Спорт, одиночные

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest
5 из 15
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в номинации "Главные новости, серии".

Люк Дрей Реальный климат Южного Судана. Великобритания. 2 место. Главные новости, серии

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
6 из 15
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал" получил второе место в разделе "Моя планета, серии".

Ричард Назаретян Урал. Россия. 2 место. Моя планета, серии

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал" получил второе место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
7 из 15
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту" — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). 1 место. Вид сверху, одиночные

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту" — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
8 из 15
© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место в номинации "Главные новости, одиночные".

Герман Кабальеро Отчаяние на грани жизни и смерти. Испания. 2 места. Главные новости, одиночные

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место в номинации "Главные новости, одиночные".

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
9 из 15
© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest

Фото Фредерики Желинас "Время агавы" (Италия) заняло первое место в номинации "Главные новости, серии".

 Фредерике Желинас Время агавы . Италия. 1 место. Главные новости, серии

Фото Фредерики Желинас "Время агавы" (Италия) заняло первое место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest
10 из 15
© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

Мохаммад Суман Дети Читтагонга играют в грязи. Бангладеш. 1 место. Спорт

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest
11 из 15
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

Абдул Момин От земли к перцу. Бангаладеш. 3 место. Вид сверху, одиночные

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
12 из 15
© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

Паула Хесус Бриньярделло Там, где зеленый – не цвет жизни. Италия. 1 место. Моя планета, Одиночные

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest
13 из 15
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. 1 место. Герой нашего времени, серии

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
14 из 15
© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest

Мосфикур Рахман Джохан за фото "Воспоминания о жизни до прогресса" получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

Мосфикур Рахман Джохан Воспоминания о жизни до прогресса. Бангладеш. 1 место. Моя планета, серии

Мосфикур Рахман Джохан за фото "Воспоминания о жизни до прогресса" получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest
15 из 15

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
1 из 15

В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков получила работа Владислава Некрасова "Его долг".

© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest
2 из 15

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
3 из 15

Особую отметку жюри получила работа Мушфикула Алама "Сточный канал". Бангладеш.

© Фото : Мушфикуль Алама, Stenincontest
4 из 15

В номинации "Спорт, одиночные" третье место получил Жианфей Сиэ за кадр "Катание на коньках". Китай.

© Фото : Жианфея Сиэ, Stenincontest
5 из 15

Люк Дрей "Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Получил второе место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
6 из 15

Ричард Назаретян за фото с названием "Урал" получил второе место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
7 из 15

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту" — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
8 из 15

Герман Кабальеро "Отчаяние на грани жизни и смерти". Испания. Занял второе место в номинации "Главные новости, одиночные".

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
9 из 15

Фото Фредерики Желинас "Время агавы" (Италия) заняло первое место в номинации "Главные новости, серии".

© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest
10 из 15

В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана.

© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest
11 из 15

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
12 из 15

В номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло.

© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest
13 из 15

Первое место в номинации "Герой нашего времени, серии" получило фото из Индии Раджендра Пандей "Вдовы-изгои".

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
14 из 15

Мосфикур Рахман Джохан за фото "Воспоминания о жизни до прогресса" получил первое место в разделе "Моя планета, серии".

© Фото : Мосфикур Рахман Джохана, Stenincontest
15 из 15
 
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