https://ria.ru/20241221/pushilin-1990379960.html

Денис Пушилин: Зеленский стал для США "чемоданом без ручки"

Денис Пушилин: Зеленский стал для США "чемоданом без ручки" - РИА Новости, 21.12.2024

Денис Пушилин: Зеленский стал для США "чемоданом без ручки"

ВС России продвигаются на фронте, освобождая все больше территорий ДНР, в том числе освобождение Курахово — дело времени. О напряженных боях на Кураховском,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:00:00+03:00

2024-12-21T10:00:00+03:00

2024-12-21T15:53:00+03:00

интервью

интервью - авторы

россия

дональд трамп

донецк

денис пушилин

владимир зеленский

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg

ВС России продвигаются на фронте, освобождая все больше территорий ДНР, в том числе освобождение Курахово — дело времени. О напряженных боях на Кураховском, Красноармейском и Краснолиманском направлениях, зверствах украинских боевиков и наемников, а также почему Владимир Зеленский стал обузой для победившего на выборах президента США Дональда Трампа, в интервью агентству РИА Новости рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.— Несмотря на успешное продвижение российских подразделений, все еще сохраняются серьезные укрепрайоны противника на территории республики. По вашим данным, где сейчас самая напряженная ситуация? Где у противника еще остаются значительные группировки?— Везде, где идут бои, ситуация жаркая и напряженная. Это Кураховское, Красноармейское и Краснолиманское направления. По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы десять лет.Наши военнослужащие ведут тяжелые бои в Дзержинске, с направления которого враг бьет по Горловке. Сейчас можно сказать, что большинство высоток в городе под нашим контролем. Несмотря на то что противник активно использует FPV-дроны, минирование и все еще имеет возможность перебрасывать туда резервы, наша армия продвигается вперед.На Кураховском направлении ВС РФ буквально накануне освободили еще два населенных пункта — Трудовое и Старые Терны, также освобождены Анновка, Пушкино, Веселый Гай. В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая – единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнем. Освобождение Курахово, можно сказать, — дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя, наши военные спокойно делают свое дело.На Красноармейском направлении тоже идут ожесточенные бои. Наши подразделения освободили поселок Заря. Также есть продвижение у самого Красноармейска и Димитрова. Растет наступательная активность наших подразделений на Краснолиманском направлении.— Многим в ожидании освобождения приходилось прятать своих детей. Есть ли информация о преступлениях украинских военнослужащих и представителей власти в отношении несовершеннолетних?— Благодаря сбору свидетельств родителей, мы располагаем данными о том, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения милиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми. Их главной задачей является вывезти как можно больше семей с детьми, в случае если родители отказываются, детей из семьи забирают насильно. В Авдеевке мы слышали рассказы жителей о том, что родителям приходилось прятать детей, не выпускать на улицу, чтобы они не выходили даже во двор и не издавали громкие звуки. Факты известны, заведены уголовные дела, работают Следственный комитет РФ, аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.— Остаются ли во вновь освобожденных населенных пунктах мирные жители?— Мы уделяем большое внимание работе с жителями освобожденных населенных пунктов. Часть людей — по желанию — эвакуируют в тыловые города республики, поселяют в пунктах временного размещения, помогают обустроиться. Им оказывается помощь в обеспечении российскими документами. Тем, кто не хочет покидать свои дома, помогаем с обеспечением продуктами, вещами первой необходимости, лекарствами, топливом, стройматериалами, чтобы закрыть тепловой контур. Остаются мирные жители в некоторых освобожденных населенных пунктах.Мы повсеместно слышим в каждом освобожденном населенном пункте о военных преступлениях ВФУ против мирных жителей. Люди рассказывают очень жуткие вещи о зверствах украинских боевиков. Таких свидетельств огромное количество, они не остаются без внимания. Вся информация о военных преступлениях киевских террористов передается в следственные органы.— Из Селидово поступают многочисленные сообщения о военных преступлениях ВСУ, о расстреле мирных жителей. Сколько гражданских там убито? Причастны ли к преступлениям иностранные наемники?— Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидово. Мы очень тщательно собираем информацию о преступлениях киевского режима начиная с 2014 года. Официальные данные будут известны уже после обобщения всей информации. Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь. Опять же, причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами.— На сегодняшний день насколько восстановлено портовое хозяйство Мариуполя, какие работы уже завершены? Какие перспективы в контексте возобновления пассажирских паромных перевозок, например, с Ейском?— Морской порт Мариуполя включен в Реестр морских портов Российской Федерации с показателем пропускной способности грузовых морских терминалов 3,44 миллиона тонн. Всего в порту 22 причала: 18 грузовых и четыре вспомогательных. Порт является важным логистическим центром перевалки сельхозпродукции. В связи с этим сейчас мы сосредоточены на проведении ремонтно-восстановительных работ, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов. На причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники. Также осваиваем и новый грузопоток, в частности, стройматериалы на паллетах.Восстановление объектов позволит принимать и оперативно отгружать на суда зерновую продукцию, прибывающую в морской порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Что касается паромного сообщения, это перспективы дальнейшего развития. Эти планы мы прорабатываем с Росморречфлотом — с определением конкретных мероприятий, которые в целом будут способствовать развитию нашей морской гавани.— Есть ли у вас какие-то ожидания от прихода к власти в США Дональда Трампа?— Мы не испытываем иллюзий в связи с миротворческими заявлениями американских президентов. Для этого у нас есть более чем обоснованные причины — опыт 2016 года, когда Трамп также был президентом США. О каких-то ожиданиях можно будет говорить, когда мы увидим конкретные шаги по урегулированию кризиса, в том числе это касается и поставок вооружения Киеву.— Как вам стремительная встреча Трампа с Макроном и Зеленским?— Каждый из участников встречи преследовал свои собственные интересы. Поэтому она не могла закончиться конструктивно. Взаимопонимания между Трампом и Зеленским нет и близко. Акценты Трампа — прекращение огня и переговоры с Россией, в то время как Зеленский заявляет о невозможности немедленно прекратить огонь.Зеленский похож на чемодан без ручки. И его, конечно, пугают безрадостные перспективы, поэтому он старается использовать общение с 47-м президентом США, чтобы хоть как-то оправдаться перед ним. Ведь он сделал ставку, поставил все не на того человека, а Трамп такое вряд ли простит. Собственно, и последующие метания Зеленского, его обращение к Байдену по поводу членства Украины в НАТО выглядят как попытка запрыгнуть в поезд, который давно ушел.— Сколько регионов помогают сегодня в восстановлении республики? Как можете оценить их вклад? Будет ли продолжено сотрудничество с регионами-шефами в следующем году?— Сейчас в нашей республике работают 27 регионов-шефов, с которыми мы восстанавливаем гражданскую инфраструктуру, социальные объекты, жилые дома. К концу ноября совместно с шефами отремонтировано почти 700 многоэтажных домов и восстановлено более 130 километров дорог в населенных пунктах республики.Также с шефскими регионами восстанавливаем системы водо- и теплоснабжения — аварийные бригады ежедневно устраняют около 300 аварий. Недавно на заседании штаба по тепло- и водоснабжению был отмечен положительный опыт взаимодействия Старобешевского района с Бурятией — шефская бригада проложила около десяти километров сетей, сократив тем самым количество аварий. В Докучаевске специалисты Республики Саха — Якутии восстановили 61 объект коммунальной инфраструктуры, еще четыре объекта находятся в работе. С начала отопительного сезона бригады специалистов Санкт-Петербурга устранили 86 аварий на городских сетях тепло- и водоснабжения, водоотведения Мариупольского городского округа.Большая помощь Москвы в Донецке с решением проблем в коммунальной сфере, в том числе по техническому перевооружению и дооснащению котельных, замене устаревших котлов на современные. Благодаря региону-шефу в 2024 году в городе заменено почти 13 километров сетей водоснабжения, произведена замена более шести километров сетей теплоснабжения. Взаимодействие с другими российскими регионами будем продолжать и развивать. Это очень важно для людей и в целом для нашей республики.— Как обстоит дело с восстановлением жилого фонда республики? Будете ремонтировать или отстраивать заново?— Каждый раз объект, пострадавший от обстрелов со стороны Киева, изучается, и на основании заключения экспертов принимается решение. Там, где это возможно, вместе с регионами-шефами проводим капитальный ремонт. Со следующего года республика вошла в федеральную программу капремонтов многоквартирных домов, по которой отремонтируем порядка 500 объектов. Объем федерального финансирования — десять миллиардов рублей.Благодаря общей работе наших строителей и регионов-шефов, за два года в республике восстановлено более 4500 разрушенных в результате боевых действий многоквартирных домов, это почти половина от общего количества. Также восстановлено более 19 тысяч индивидуальных жилых строений.— Недавно завершена реконструкция республиканского участка федеральной автодороги Р-280 в Крым. Как в целом идет восстановление транспортной системы региона? Какие планы на 2025 год?— С момента возвращения домой, в Россию, мы видим действительно беспрецедентные темпы строительства новых дорог и ремонта старых. Благодаря реконструкции республиканского участка федеральной автодороги Р-280 "Новороссия", путь из Донецка до полуострова сейчас занимает порядка восьми-десяти часов. Для сравнения: через Крымский мост — в два раза дольше.Мы продолжаем формировать транспортный каркас Донбасса, увеличивая финансирование ремонта и строительства дорог. На сегодняшний день в республике восстановлено порядка 450 километров автодорог, 262 километра из которых — региональные.В этом году добились выделения дополнительных 1,8 миллиарда рублей еще на 86 километров дорог в республике, в том числе в Макеевке. Также во взаимодействии с регионами-шефами восстановлено 132 километра дорог в населенных пунктах республики, о чем я уже говорил выше. В планах на следующий год — приведение в нормативное состояние еще почти 400 километров автодорог республики, в том числе в Горловке, Снежном, Шахтерске, Макеевке, Мариуполе, Енакиево. Также на следующий год планируем строительство объездной дороги, которая позволит снизить транспортную нагрузку на Макшоссе и уменьшит время поездки из Донецка в Луганск чуть ли не вдвое — с 3,5 до двух часов.— За десять лет украинской агрессии были разрушены или серьезно пострадали многие учреждения здравоохранения республики. Как идет восстановление этой важнейшей социальной сферы?— С 2022 года в республике повреждено 476 объектов медучреждений, из которых сейчас отремонтирована треть. Еще 66 объектов восстанавливаем сейчас вместе с шефскими регионами и "Единым заказчиком". Общими усилиями отремонтировали ЦРБ в Волновахе, которая сильно пострадала от обстрелов со стороны ВФУ в результате боевых действий. Помимо восстановления медицинских учреждений, мы также строим новые. Самый яркий пример — многофункциональный центр в Мариуполе, построенный с нуля в рекордные сроки.По поручению президента РФ Владимира Путина в ДНР развернута сеть централизованных клинико-диагностических лабораторий, охватывающих все территории республики. Современные лаборатории уже работают в Донецке, Макеевке, Енакиево, Мариуполе, Харцызске и Горловке. Теперь все жители региона смогут бесплатно по месту жительства пройти необходимые исследования по направлению врача.В апреле Владимир Путин открыл Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки. Он стал самым современным в республике медицинским учреждением такого профиля. На этот год у нас запланировано открытие десяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а в следующем году откроем еще 19. Всего до 2030 года в ДНР такими учреждениями смогут воспользоваться жители еще 94 населенных пунктов.— В ДНР планируется открытие представительства Российской академии наук. Что это даст, по вашему мнению, республике?— Российская академия наук будет рассчитана сразу на четыре воссоединенных региона и объединит работу наших ученых. В послевоенные десятилетия в Донбассе был сформирован мощный научный потенциал, Донецк стал крупнейшим центром прикладной науки, ориентированным на подъем промышленного потенциала региона.Сегодня, хотя военные действия еще не окончены, республика встала на мирные рельсы. Поэтому для нас крайне важно развивать как образовательную сферу, чтобы выучить специалистов, которые будут вместе с нами восстанавливать регион, так и прикладную науку. У наших ученых большой потенциал. На данный момент в республике 1663 человека имеют степень кандидата наук и 373 — степень доктора наук. Поэтому представительство РАН в республике благотворно скажется на новых научных разработках, которые будут полезны в восстановлении социально-экономической сферы.— Как республика планирует отметить 80-летний юбилей Великой Победы?— Сделаем все, что позволит нам оперативная обстановка, чтобы юбилей Великой Победы запомнился всем жителям Донбасса. Мероприятия в честь 80-летия Победы будут проходить не только в мае, но и в течение всего года.Недавно открыли в Донецке центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы. Здесь добровольцы смогут пройти обучение и получить методическую поддержку по сопровождению исторических и патриотических мероприятий, посвященных этой священной дате. В течение всего 2025 года добровольцы, прошедшие обучение на базе центра, будут участвовать в основных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы.В республике более 730 памятных мест, захоронений и мемориалов связаны с событиями Великой Отечественной войны. К празднованию 80-летия Дня Победы запланировано восстановление 411 памятников.Особое внимание уделяем сохранению исторических мест. В этом году, в преддверии празднования Дня Победы, в военно-историческом музее "Белая Лилия" в Дмитровке, в боях за которую погибла треть отстаивавших село солдат, открыли экспозицию "Мужеству забвенья нет". Она посвящена женщинам — участницам освобождения Донбасса в 1943 году.На территории республики также развиваем автобусный культурно-исторический тур "Дорогами воинской славы", который позволяет в течение дня посетить 11 памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Только за 2024 год этот тур посетили 682 человека, большинство из которых — учащиеся из Донецкой Народной Республики. Эту практику обязательно продолжим.В наступающем году мы отдадим дань памяти и тем, кто защищал и защищает Русский Донбасс в наши дни. Важная задача — сохранить память об этих героических событиях в истории региона.

https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html

https://ria.ru/20241113/bezhenka-1981927208.html

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

https://ria.ru/20241129/dnr-1986582476.html

https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html

https://ria.ru/20241219/potentsial-1990112572.html

https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html

россия

донецк

донецкая народная республика

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, россия, дональд трамп, донецк, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, донецкая область, вооруженные силы украины