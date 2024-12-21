https://ria.ru/20241221/ogni-1990639794.html

В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни

В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни - РИА Новости, 21.12.2024

В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни

Новогодние огни зажгли в субботу вечером на главной новогодней елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2024

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2024-12-21T19:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Новогодние огни зажгли в субботу вечером на главной новогодней елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка дали старт новогодним мероприятиям в центре Петербурга. На Дворцовую площадь также приехали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания города Александр Бельский. Жители и гости города собрались на Дворцовой площади, чтобы наблюдать за включением новогодних огней на елке. Губернатор Петербурга поздравил собравшихся с наступающим праздником. На Дворцовой площади также работает "Новогодняя почта" "Петербургского дневника", где все желающие могут бесплатно отправить открытки в любую точку России. Это общественное пространство оформлено в виде пятиметрового торшера, украшенного гирляндами. Здесь также установлены символы Нового года – гигантский мандарин и олень. Для удобства заполнения открыток для посетителей "Новогодней почты" установлены скамья и столик. Беглов тоже подписал и отправил открытку. Ранее сообщалось, что ель высотой более 23 метров привезли в Петербург из Выборгского района Ленинградской области. Елка на Дворцовой площади вновь украшена в ретро-стиле. В ее оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, конфет, щелкунчиков. На макушке ели установлена пятиконечная звезда. Елка простоит на Дворцовой площади до 14 января. После этого из ее ствола будут изготовлены наградные статуэтки для победителей Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов: "Праздничный Петербург", который в 2025 году пройдет в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также межрегионального конкурса "Детская новогодняя игрушка".

https://ria.ru/20241215/elka-1989283291.html

https://ria.ru/20241118/dedmoroz-1984309659.html

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общество, санкт-петербург, россия, выборгский район, александр беглов, дед мороз, снегурочка, новый год 2025