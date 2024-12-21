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В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни - РИА Новости, 21.12.2024
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19:59 21.12.2024 (обновлено: 22:10 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ogni-1990639794.html
В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни
В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни - РИА Новости, 21.12.2024
В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни
Новогодние огни зажгли в субботу вечером на главной новогодней елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:59:00+03:00
2024-12-21T22:10:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
выборгский район
александр беглов
дед мороз
снегурочка
новый год 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Новогодние огни зажгли в субботу вечером на главной новогодней елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка дали старт новогодним мероприятиям в центре Петербурга. На Дворцовую площадь также приехали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания города Александр Бельский. Жители и гости города собрались на Дворцовой площади, чтобы наблюдать за включением новогодних огней на елке. Губернатор Петербурга поздравил собравшихся с наступающим праздником. На Дворцовой площади также работает "Новогодняя почта" "Петербургского дневника", где все желающие могут бесплатно отправить открытки в любую точку России. Это общественное пространство оформлено в виде пятиметрового торшера, украшенного гирляндами. Здесь также установлены символы Нового года – гигантский мандарин и олень. Для удобства заполнения открыток для посетителей "Новогодней почты" установлены скамья и столик. Беглов тоже подписал и отправил открытку. Ранее сообщалось, что ель высотой более 23 метров привезли в Петербург из Выборгского района Ленинградской области. Елка на Дворцовой площади вновь украшена в ретро-стиле. В ее оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, конфет, щелкунчиков. На макушке ели установлена пятиконечная звезда. Елка простоит на Дворцовой площади до 14 января. После этого из ее ствола будут изготовлены наградные статуэтки для победителей Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов: "Праздничный Петербург", который в 2025 году пройдет в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также межрегионального конкурса "Детская новогодняя игрушка".
https://ria.ru/20241215/elka-1989283291.html
https://ria.ru/20241118/dedmoroz-1984309659.html
санкт-петербург
россия
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общество, санкт-петербург, россия, выборгский район, александр беглов, дед мороз, снегурочка, новый год 2025
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Александр Беглов, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год 2025
В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни

На главной новогодней елке на Дворцовой площади в Петербурге зажгли огни

© РИА НовостиВ Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни. 21 декабря 2024
В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости
В Петербурге на главной новогодней елке зажгли праздничные огни. 21 декабря 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Новогодние огни зажгли в субботу вечером на главной новогодней елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.
Дед Мороз и Снегурочка дали старт новогодним мероприятиям в центре Петербурга. На Дворцовую площадь также приехали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.
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Жители и гости города собрались на Дворцовой площади, чтобы наблюдать за включением новогодних огней на елке.
Губернатор Петербурга поздравил собравшихся с наступающим праздником.
На Дворцовой площади также работает "Новогодняя почта" "Петербургского дневника", где все желающие могут бесплатно отправить открытки в любую точку России. Это общественное пространство оформлено в виде пятиметрового торшера, украшенного гирляндами. Здесь также установлены символы Нового года – гигантский мандарин и олень. Для удобства заполнения открыток для посетителей "Новогодней почты" установлены скамья и столик. Беглов тоже подписал и отправил открытку.
Ранее сообщалось, что ель высотой более 23 метров привезли в Петербург из Выборгского района Ленинградской области. Елка на Дворцовой площади вновь украшена в ретро-стиле. В ее оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, конфет, щелкунчиков. На макушке ели установлена пятиконечная звезда.
Елка простоит на Дворцовой площади до 14 января. После этого из ее ствола будут изготовлены наградные статуэтки для победителей Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов: "Праздничный Петербург", который в 2025 году пройдет в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также межрегионального конкурса "Детская новогодняя игрушка".
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ОбществоСанкт-ПетербургРоссияВыборгский районАлександр БегловДед МорозСнегурочкаНовый год 2025
 
 
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