https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990632142.html

Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники

Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники - РИА Новости, 21.12.2024

Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники

Три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома, сообщил глава Татарстана... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:01:00+03:00

2024-12-21T19:01:00+03:00

2024-12-21T20:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

казань

рустам минниханов

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происшествия

елабуга

нижнекамск

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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в видеосообщении, распространенном его пресс-службой."Из восьми беспилотников только два, ну, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, все они были уничтожены. Они пошли другим путем, они били по жилым домам", — сказал он.Глава Татарстана отметил, что утром субботы многие люди еще отдыхали и, возможно, только по счастливой случайности никто из жителей Казани не пострадал во время атаки."Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома", — подчеркнул он.Как сообщил Минниханов, взрывные устройства на некоторых БПЛА не сработали, они ликвидируются, поэтому люди эвакуированы из пострадавших домов. Глава республики добавил, что все оперативные службы после атаки беспилотников вовремя мобилизовались, четко сработали и ситуация находится под контролем. Жителям оказана вся необходимая помощь. Он пообещал принять меры, а также решить вопросы по поврежденным автомобилям и окнам. По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань совершили атаку БПЛА, всего зафиксировали восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.

https://ria.ru/20241221/minoborony-1990579527.html

казань

елабуга

нижнекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, рустам минниханов, атака беспилотников в казани, происшествия, елабуга, нижнекамск