Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники

Минниханов: 3 из восьми атаковавших Казань дронов были направлены на объекты ОПК
"Из восьми беспилотников только два, ну, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, все они были уничтожены. Они пошли другим путем, они били по жилым домам", — сказал он.
"Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома", — подчеркнул он.
Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.
Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.
Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.
Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.
Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.
Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.
Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.
На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях
На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.
В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.
В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.
Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.
Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.
Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.
На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.
В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.