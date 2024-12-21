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Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 21.12.2024 (обновлено: 20:08 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990632142.html
Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники
Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники - РИА Новости, 21.12.2024
Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники
Три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома, сообщил глава Татарстана... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:01:00+03:00
2024-12-21T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
казань
рустам минниханов
атака беспилотников в казани
происшествия
елабуга
нижнекамск
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в видеосообщении, распространенном его пресс-службой.&quot;Из восьми беспилотников только два, ну, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, все они были уничтожены. Они пошли другим путем, они били по жилым домам&quot;, — сказал он.Глава Татарстана отметил, что утром субботы многие люди еще отдыхали и, возможно, только по счастливой случайности никто из жителей Казани не пострадал во время атаки.&quot;Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома&quot;, — подчеркнул он.Как сообщил Минниханов, взрывные устройства на некоторых БПЛА не сработали, они ликвидируются, поэтому люди эвакуированы из пострадавших домов. Глава республики добавил, что все оперативные службы после атаки беспилотников вовремя мобилизовались, четко сработали и ситуация находится под контролем. Жителям оказана вся необходимая помощь. Он пообещал принять меры, а также решить вопросы по поврежденным автомобилям и окнам. По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань совершили атаку БПЛА, всего зафиксировали восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.
https://ria.ru/20241221/minoborony-1990579527.html
казань
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казань, рустам минниханов, атака беспилотников в казани, происшествия, елабуга, нижнекамск
Специальная военная операция на Украине, Казань, Рустам Минниханов, Атака беспилотников в Казани, Происшествия, Елабуга, Нижнекамск
Минниханов рассказал, куда целились атаковавшие Казань беспилотники

Минниханов: 3 из восьми атаковавших Казань дронов были направлены на объекты ОПК

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкПожарная машина едет к многоэтажному ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА
Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА
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КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в видеосообщении, распространенном его пресс-службой.
«

"Из восьми беспилотников только два, ну, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, все они были уничтожены. Они пошли другим путем, они били по жилым домам", — сказал он.

Кадры уничтожения украинского беспилотника в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани
Вчера, 11:00
Глава Татарстана отметил, что утром субботы многие люди еще отдыхали и, возможно, только по счастливой случайности никто из жителей Казани не пострадал во время атаки.
«

"Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома", — подчеркнул он.

Как сообщил Минниханов, взрывные устройства на некоторых БПЛА не сработали, они ликвидируются, поэтому люди эвакуированы из пострадавших домов.
Глава республики добавил, что все оперативные службы после атаки беспилотников вовремя мобилизовались, четко сработали и ситуация находится под контролем. Жителям оказана вся необходимая помощь. Он пообещал принять меры, а также решить вопросы по поврежденным автомобилям и окнам.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань совершили атаку БПЛА, всего зафиксировали восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий.
По информации властей, погибших и пострадавших нет.
Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.
Последствия атаки БПЛА в Казани
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Максим Платонов
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

© РИА Новости / Максим Платонов
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© Максим Платонов

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

© Максим Платонов
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© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

Сотрудники МЧС у жилого дома на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

© РИА Новости / Максим Платонов
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© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

© РИА Новости / Максим Платонов
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© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

Медики недалеко от многоэтажного ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

© РИА Новости / Максим Платонов
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
2 из 8

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

© Максим Платонов
3 из 8

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
5 из 8

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

© РИА Новости
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7 из 8

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

© РИА Новости / Максим Платонов
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеКазаньРустам МиннихановАтака беспилотников в КазаниПроисшествияЕлабугаНижнекамск
 
 
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