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Последствия атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
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12:02 21.12.2024 (обновлено: 12:09 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/kazan-1990585840.html
Последствия атаки БПЛА в Казани
Последствия атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
Последствия атаки БПЛА в Казани
В Казани произошла массовая атака беспилотников. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 21.12.2024
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казань
фото
бпла
атака беспилотников в казани
происшествия
ижевск
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В Казани произошла массовая атака беспилотников. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru.
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Казань, Фото, БПЛА, Атака беспилотников в Казани, Происшествия, Ижевск

Последствия атаки БПЛА в Казани

Читать ria.ru в
Дзен
В Казани произошла массовая атака беспилотников. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Максим Платонов
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

© РИА Новости / Максим Платонов
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2 из 8
© Максим Платонов

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

© Максим Платонов
3 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

Сотрудники МЧС у жилого дома на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

© РИА Новости / Максим Платонов
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

© РИА Новости / Максим Платонов
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5 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

Медики недалеко от многоэтажного ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

© РИА Новости / Максим Платонов
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

© РИА Новости / Максим Платонов
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8 из 8
 
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