https://ria.ru/20241221/kazan-1990585840.html

Последствия атаки БПЛА в Казани

Последствия атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024

Последствия атаки БПЛА в Казани

В Казани произошла массовая атака беспилотников. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 21.12.2024

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В Казани произошла массовая атака беспилотников. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru.

казань

ижевск

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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