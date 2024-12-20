https://ria.ru/20241220/sovfed-1990288271.html

Совет Федерации завершает законодательный год

Совет Федерации завершает законодательный год - РИА Новости, 20.12.2024

Совет Федерации завершает законодательный год

Совет Федерации завершает свой "законодательный год", сенаторы одобрили законы по соцподдержке семей, реализации мер для развития российской экономики, ввели... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:09:00+03:00

2024-12-20T01:09:00+03:00

2024-12-20T01:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Совет Федерации завершает свой "законодательный год", сенаторы одобрили законы по соцподдержке семей, реализации мер для развития российской экономики, ввели различные льготы для участников спецоперации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что уходящий високосный год был сложным, трудным, но есть удовлетворение от прожитого года. По ее мнению, наступающий 2025 год будет "еще лучше, еще успешнее, еще результативней". Спикер подчеркивала, что весенняя сессия прошла насыщенно, результативно, по ее итогам принят 331 закон. Основными ориентирами и главными приоритетами было выполнение поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, а также выполнение майских указов о национальных целях до 2030 года и по ряду направлений с более дальним горизонтом до 2036 года. Особое внимание уделялось вопросам, касающимся поддержки семей и детей, укрепления обороноспособности, донастройки налоговой системы, поддержки и социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей, интеграции воссоединенных регионов, сказала политик. Кроме того, сенаторы в полном объеме исполнили свои конституционные полномочия и успешно провели консультации со всеми руководителями министерств силового и внешнеполитического блока перед их назначением в правительство РФ после президентских выборов в марте текущего года. Весенняя повестка Сенаторы одобрили закон об ответственности за треш-стримы. В частности, документ предусматривает административные штрафы за распространение треш-стримов - от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. Вместе со штрафами предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Еще один закон касается обязанности популярных блогеров подавать в Роскомнадзор свои данные. Согласно документу, отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Рассмотрели сенаторы изменения в Трудовой кодекс РФ в части дополнительных мер защиты прав сотрудников. Законодательно приравняли добровольцев к мобилизованным и контрактникам. Парламентарии также одобрили законы о введении специального режима высылки для мигрантов, нарушивших закон, о прекращении приобретенного гражданства РФ за непостановку на воинский учет. На рассмотрении сенаторов были законы об участии Российской академии наук в экспертизе учебников и учебных пособий, о снижении бюрократической нагрузки на педагогических работников. Совфед денонсировал соглашение с кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, соглашение о рыболовстве между правительствами СССР и Великобритании. Осенняя сессия Главным приоритетом для сенаторов в осеннюю сессию Матвиенко назвала работу над законом о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Спикер подчеркнула, что все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены. В соответствии с законом доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. ФНБ на начало 2025 года планируется в объеме 11,055 триллиона рублей, 2026 года – 12,883 триллиона, 2027 года – 14,927 триллиона, то есть вырастет с 5,2% ВВП до 6% ВВП. Сенаторы приняли пакет законов по борьбе с нелегальной миграцией. Так, ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции в составе организованной группы или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Факт нелегального нахождения мигранта на территории России признан обстоятельством, отягчающим наказание за совершение преступления. За организацию незаконной миграции предусмотрена конфискация денег, ценностей и имущества, полученных в результате совершения преступления. Установлено, что организацией и проведением экзаменов, а также выдачей сертификатов для мигрантов могут заниматься только госучреждения, включенные в перечень, подготовленный правительством РФ. Для юридических лиц введены повышенные меры административной ответственности за подделку документов в целях организации незаконной миграции, максимальный штраф может составить до 60 миллионов рублей при повторном нарушении. Также разрешена внесудебная блокировка ресурсов, на которых распространяется информация о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции. Парламентарии также ввели ответственность за публичную пропаганду отказа от деторождения. За пропаганду чайлдфри введен административный штраф до 5 миллионов рублей. Установлен запрет усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола. Запрещена продажа детям баллончиков со сжиженным газом, а также распространение информации, способной вызвать у детей желание употреблять такой газ. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для их потребления, кальянов. Ужесточены административные санкции за утечку персональных данных. Введена уголовная ответственность за создание или обеспечение работы сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Введено наказание до пяти лет лишения свободы за незаконные использование, передачу, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц. Принят закон о регулировании оборота цифровой валюты. ФНС России будет вести реестр майнеров, на основе которого им будут оказывать услуги операторы. Принят закон о налогообложении цифровой валюты. Цифровая валюта признается имуществом. Операции по майнингу и по реализации такой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС. Сенаторы ратифицировали договор с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. При этом Совфед денонсировал конвенцию о Международном совете по исследованию моря. Итоговое заседание СФ Сенаторы рассмотрят закон, предусматривающий запрет на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Будут введены специальные рублевые счета для иноагентов. На них будут зачисляться выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности, от продажи или аренды недвижимости, доходы по вкладам. Планируют парламентарии рассмотреть закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения и о введении штрафа до 5 тысяч рублей за повторную езду без полиса ОСАГО. До 45 тысяч рублей увеличен штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ проходить медосвидетельствование. Льгота по уплате штрафа сокращается с 50% до 25%, срок ее действия увеличен с 20 до 30 дней. Совет Федерации также обсудит закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж и исключении условно-досрочного освобождения для осужденных за терроризм или мятеж. Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы. Также сенаторы рассмотрят закон об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступления. Закон ужесточает ответственность за вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также двух и более несовершеннолетних, предусмотрев за такие преступления максимальный срок лишения свободы 9 лет. Этот же закон предполагает декриминализацию медицинской деятельности. Согласно документу, "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности", не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Совфед планирует обсудить закон о возможности приостановления запрета деятельности террористической организации, а также в рамках консультаций рассмотреть кандидатуру Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ. Планируется денонсировать Соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ (соглашение МНЭПР) и протокол к нему. В повестке и соглашение с правительством Таджикистана о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Следственные действия На итоговом заседании Совфеда в весеннюю сессию 2 августа генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Кроме того, Совет Федерации на заседании 11 декабря принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Рязанской области Николая Любимова. Парламентарий написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Буквально на следующий день Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере за "общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом". В 2017-2022 годах Любимов являлся губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором Совета Федерации от этой же области.

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Дарья Буймова

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