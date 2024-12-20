https://ria.ru/20241220/putin-1990339241.html
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 20.12.2024
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов доверяют главе государства, свидетельствуют... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:05:00+03:00
2024-12-20T11:05:00+03:00
2024-12-20T11:05:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351961_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_bddeb2bc4c6fe5637b8e285048e7c5e5.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов доверяют главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Восемь из десяти (80%) россиян ответили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента, только 9% скорее плохо оценивают работу президента, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Большинство (78%) опрошенных граждан заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 12% респондентов. По мнению 54% россиян, правительство РФ работает хорошо, работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, по 2% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20241219/reyting-1990217679.html
https://ria.ru/20241218/tramp-1989808948.html
https://ria.ru/20241217/makron-1989706885.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351961_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_68596ecefb5ac94100f63f1443afdaee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
ФОМ: восемь из десяти россиян одобряют работу Путина