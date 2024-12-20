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Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 20.12.2024
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11:05 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/putin-1990339241.html
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 20.12.2024
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов доверяют главе государства, свидетельствуют... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:05:00+03:00
2024-12-20T11:05:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
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единая россия
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов доверяют главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Восемь из десяти (80%) россиян ответили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента, только 9% скорее плохо оценивают работу президента, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Большинство (78%) опрошенных граждан заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 12% респондентов. По мнению 54% россиян, правительство РФ работает хорошо, работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, по 2% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

ФОМ: восемь из десяти россиян одобряют работу Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов доверяют главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
Восемь из десяти (80%) россиян ответили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента, только 9% скорее плохо оценивают работу президента, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Более половины украинцев не доверяют сотрудникам военкоматов, показал опрос
19 декабря, 17:06
Большинство (78%) опрошенных граждан заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 12% респондентов.
По мнению 54% россиян, правительство РФ работает хорошо, работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Опрос показал, сколько американцев негативно относятся к Трампу
18 декабря, 01:27
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, по 2% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Опрос показал отношение французов к Макрону
17 декабря, 14:53
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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