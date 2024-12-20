https://ria.ru/20241220/putin-1990339241.html

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 20.12.2024

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов доверяют главе государства, свидетельствуют... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:05:00+03:00

2024-12-20T11:05:00+03:00

2024-12-20T11:05:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов доверяют главе государства, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Восемь из десяти (80%) россиян ответили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента, только 9% скорее плохо оценивают работу президента, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Большинство (78%) опрошенных граждан заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 12% респондентов. По мнению 54% россиян, правительство РФ работает хорошо, работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, по 2% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество