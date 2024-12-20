https://ria.ru/20241220/orban-1990292574.html

Орбан рассказал о своей мирной инициативе по Украине

Орбан рассказал о своей мирной инициативе по Украине - РИА Новости, 20.12.2024

Орбан рассказал о своей мирной инициативе по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что свою мирную инициативу по Украине осуществлял не в рамках венгерского председательства в Евросоюзе, поскольку... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:01:00+03:00

2024-12-20T02:01:00+03:00

2024-12-20T02:01:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что свою мирную инициативу по Украине осуществлял не в рамках венгерского председательства в Евросоюзе, поскольку среди стран-членов не было единой позиции по украинскому конфликту, а на двусторонней основе. "Что касается... (конфликта - ред.) на Украине, то там по сути не было большого пространства для манёвра, потому что внутри Евросоюза нет консенсуса, а если нет консенсуса, то нельзя выступать от имени Совета ЕС. Все, что можно было сделать в вопросе войны, надо было делать не в рамках председательства, а независимо от этого, в рамках двусторонней дипломатии", - сказал Орбан на пресс-конференции после саммита ЕС. Он подчеркнул, что идею о рождественском прекращении огня Венгрия "положила на стол тоже не в рамках председательства". В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, победившим на американских выборах Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира". В декабре Орбан встретился с Папой Римским, премьером Италии Джорджей Мелони, избранным президентом США Дональдом Трампом, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине.

https://ria.ru/20240823/initsiativa-1967927281.html

https://ria.ru/20241031/orban--1981244384.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, евросоюз