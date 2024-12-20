Орбан рассказал о своей мирной инициативе по Украине
Орбан предлагал переговоры о мире на Украине в процессе двусторонней дипломатии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что свою мирную инициативу по Украине осуществлял не в рамках венгерского председательства в Евросоюзе, поскольку среди стран-членов не было единой позиции по украинскому конфликту, а на двусторонней основе.
"Что касается... (конфликта - ред.) на Украине, то там по сути не было большого пространства для манёвра, потому что внутри Евросоюза нет консенсуса, а если нет консенсуса, то нельзя выступать от имени Совета ЕС. Все, что можно было сделать в вопросе войны, надо было делать не в рамках председательства, а независимо от этого, в рамках двусторонней дипломатии", - сказал Орбан на пресс-конференции после саммита ЕС.
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Он подчеркнул, что идею о рождественском прекращении огня Венгрия "положила на стол тоже не в рамках председательства".
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, победившим на американских выборах Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
В декабре Орбан встретился с Папой Римским, премьером Италии Джорджей Мелони, избранным президентом США Дональдом Трампом, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине.