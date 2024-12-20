https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"

Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024

Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнит новогодние мечты двенадцати ребят в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:26:00+03:00

2024-12-20T11:26:00+03:00

2024-12-20T11:31:00+03:00

хорошие новости

москва

россия

московская область (подмосковье)

денис мантуров

егор крид

денис мацуев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990348387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebada8d1fa5973e81a7f22ee313f4089.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнит новогодние мечты двенадцати ребят в рамках акции "Елка желаний".Первый вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". Мантуров снял с новогодней елки сразу двенадцать шариков с желаниями. Логунов Данил и Московской области сможет побывать на заводе по производству промышленной техники, Габдрахманов Ратмир из Казани - попробовать себя в роли авиаинженера, а Лозянов Михаил из Волгограда побудет в роли специалиста санитарной авиации. Кротовой Милане из Москвы Мантуров пообещал устроить встречу с Егором Кридом за кулисами его концерта, а Галееву Руслану из Салавата - организовать встречу с пианистом Денисом Мацуевым. О встрече со знаменитостью мечтает и Вадим Титов из Петрозаводска, его Мантуров познакомит с Никитой Панфиловым. Ефимов Даниил из ЛНР получит 3D-принтер, а Говорухин Дмитрий из Москвы сможет пройти детский курс по вождению мотоцикла. Для Валерии Перепелкиной из Москвы вице-премьер организует погружение с аквалангом, а Лаврентьев Валерий сможет побывать в Уральских горах. Еще двое детей побывают на экскурсиях по заводам:- Стрельцов Максим из Калужской области - на автомобилестроительном, а Павел Ипатов из Кирова - на вагоностроительном.

https://ria.ru/20241207/gurov-1987926274.html

https://ria.ru/20241118/orenburzhe-1984441129.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, московская область (подмосковье), денис мантуров, егор крид, денис мацуев, общество