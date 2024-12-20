Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"
Мантуров исполнит новогодние мечты 12 детей с "Елки желаний"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнит новогодние мечты двенадцати ребят в рамках акции "Елка желаний".
Первый вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". Мантуров снял с новогодней елки сразу двенадцать шариков с желаниями. Логунов Данил и Московской области сможет побывать на заводе по производству промышленной техники, Габдрахманов Ратмир из Казани - попробовать себя в роли авиаинженера, а Лозянов Михаил из Волгограда побудет в роли специалиста санитарной авиации.
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Кротовой Милане из Москвы Мантуров пообещал устроить встречу с Егором Кридом за кулисами его концерта, а Галееву Руслану из Салавата - организовать встречу с пианистом Денисом Мацуевым. О встрече со знаменитостью мечтает и Вадим Титов из Петрозаводска, его Мантуров познакомит с Никитой Панфиловым.
Ефимов Даниил из ЛНР получит 3D-принтер, а Говорухин Дмитрий из Москвы сможет пройти детский курс по вождению мотоцикла.
Для Валерии Перепелкиной из Москвы вице-премьер организует погружение с аквалангом, а Лаврентьев Валерий сможет побывать в Уральских горах.
Еще двое детей побывают на экскурсиях по заводам:- Стрельцов Максим из Калужской области - на автомобилестроительном, а Павел Ипатов из Кирова - на вагоностроительном.
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