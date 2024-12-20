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Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
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Хорошие новости
 
11:26 20.12.2024 (обновлено: 11:31 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html
Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"
Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнит новогодние мечты двенадцати ребят в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:26:00+03:00
2024-12-20T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнит новогодние мечты двенадцати ребят в рамках акции "Елка желаний".Первый вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". Мантуров снял с новогодней елки сразу двенадцать шариков с желаниями. Логунов Данил и Московской области сможет побывать на заводе по производству промышленной техники, Габдрахманов Ратмир из Казани - попробовать себя в роли авиаинженера, а Лозянов Михаил из Волгограда побудет в роли специалиста санитарной авиации. Кротовой Милане из Москвы Мантуров пообещал устроить встречу с Егором Кридом за кулисами его концерта, а Галееву Руслану из Салавата - организовать встречу с пианистом Денисом Мацуевым. О встрече со знаменитостью мечтает и Вадим Титов из Петрозаводска, его Мантуров познакомит с Никитой Панфиловым. Ефимов Даниил из ЛНР получит 3D-принтер, а Говорухин Дмитрий из Москвы сможет пройти детский курс по вождению мотоцикла. Для Валерии Перепелкиной из Москвы вице-премьер организует погружение с аквалангом, а Лаврентьев Валерий сможет побывать в Уральских горах. Еще двое детей побывают на экскурсиях по заводам:- Стрельцов Максим из Калужской области - на автомобилестроительном, а Павел Ипатов из Кирова - на вагоностроительном.
https://ria.ru/20241207/gurov-1987926274.html
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москва, россия, московская область (подмосковье), денис мантуров, егор крид, денис мацуев, общество
Хорошие новости, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Денис Мантуров, Егор Крид, Денис Мацуев, Общество
Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"

Мантуров исполнит новогодние мечты 12 детей с "Елки желаний"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнит новогодние мечты двенадцати ребят в рамках акции "Елка желаний".
Первый вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". Мантуров снял с новогодней елки сразу двенадцать шариков с желаниями. Логунов Данил и Московской области сможет побывать на заводе по производству промышленной техники, Габдрахманов Ратмир из Казани - попробовать себя в роли авиаинженера, а Лозянов Михаил из Волгограда побудет в роли специалиста санитарной авиации.
Украшения и открытки на Елке желаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Глава Росмолодежи присоединился к акции "Елка желаний"
7 декабря, 20:11
Кротовой Милане из Москвы Мантуров пообещал устроить встречу с Егором Кридом за кулисами его концерта, а Галееву Руслану из Салавата - организовать встречу с пианистом Денисом Мацуевым. О встрече со знаменитостью мечтает и Вадим Титов из Петрозаводска, его Мантуров познакомит с Никитой Панфиловым.
Ефимов Даниил из ЛНР получит 3D-принтер, а Говорухин Дмитрий из Москвы сможет пройти детский курс по вождению мотоцикла.
Для Валерии Перепелкиной из Москвы вице-премьер организует погружение с аквалангом, а Лаврентьев Валерий сможет побывать в Уральских горах.
Еще двое детей побывают на экскурсиях по заводам:- Стрельцов Максим из Калужской области - на автомобилестроительном, а Павел Ипатов из Кирова - на вагоностроительном.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Оренбуржье присоединится к Всероссийской акции "Елка желаний"
18 ноября, 17:57
 
Хорошие новостиМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Денис МантуровЕгор КридДенис МацуевОбщество
 
 
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