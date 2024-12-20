https://ria.ru/20241220/goroda-1990454083.html

Возвращаясь в малые города

Возвращаясь в малые города - РИА Новости, 20.12.2024

Возвращаясь в малые города

До Революции и масштабной урбанизации Россия проживала в малых городах. Но процессы, происходившие в XX веке, поставили настоящее, а зачастую и будущее малых... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:35:00+03:00

2024-12-20T17:35:00+03:00

2024-12-20T17:35:00+03:00

ивановская область

шуя

россия

станислав воскресенский

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До Революции и масштабной урбанизации Россия проживала в малых городах. Но процессы, происходившие в XX веке, поставили настоящее, а зачастую и будущее малых городов под сомнение: нужно ли в них вкладываться? Между тем, сегодня в малых городах и вокруг них проживает около 60 миллионов россиян.Несколько лет назад дискуссию о направлениях развития малых городов инициировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Тема активно обсуждается экспертами на различных федеральных и региональных площадках. А в этом году она получила мощный импульс после послания президента Федеральному Собранию и стала элементом государственной политики.Владимир Путин поддержал вектор развития: малые города имеют право на комфортную жизнь не меньше, чем столицы и областные центры. Здесь должны быть соответствующие современным требованиям транспортная инфраструктура, медицина, образование, досуг, а также достойные доходы жителей.В Ивановской области насчитывается 16 городов, и все они малые (не считая самого Иваново) и 13 поселков городского типа. Большинство из них с населением менее 20 тысяч человек. Исключение – Шуя и Кинешма. В регионе уже несколько лет действует и реализуется своя уникальная стратегия по возрождению малых городов. Кроме того, именно здесь создан Центр исследований малых городов.Все малые города имеют свою историю, а поэтому для них не может быть единой модели развития. Губернатор Ивановской области предложил, как минимум три такие модели. Станислав Воскресенский: "Важно понимать, какая экономика будущего в малых городах. Эксперты говорят, и мы это реализуем на практике, что устойчиво есть три модели, как минимум. Первая – когда малые города становятся центрами компетенций для сельского хозяйства. Вторая модель – реиндустриализация. Сейчас огромные вызовы по импортозамещению, учитывая санкции и давление на нашу страну. Третья модель: безусловно, в каждом регионе города прекрасные, у них огромный туристический потенциал".Реиндустриализация. Малый бизнесВ данном случае "реиндустриализация" означает не только восстановление старой индустрии, но и создание совершенно новых направлений в промышленности.В Ивановской области есть своя историческая специализация. Она, как известно, является признанным федеральным центром легкой промышленности России. Сейчас предприятия области производят 80% хлопчатобумажных тканей и постельного белья, 75% трикотажных тканей и более 60% спецодежды. При этом в этой индустрии активно задействованы именно малые города. В частности города Фурманов, Кинешма, Родники сегодня производят три четверти трикотажных тканей России.Но в фокусе не только легкая промышленность. Открываются и новые направления в том числе в области высоких технологий. В частности, Группа компаний "Аквариус" – один из заводов которой работает в Шуе, – крупнейший российский разработчик, производитель и поставщик оргтехники и IT-решений в области информационной безопасности.Как уже сказано, в приоритетах реиндустриализации – малый бизнес. "Основа жизни в малых городах – это экономика, предпринимательство. И от успеха предпринимателей зависит успех и качество жизни в наших малых городах", – заявил губернатор Станислав Воскресенский, обращаясь к участникам областного форума "Бизнес в малых городах" в Кинешме.Отметим, что Ивановская область – одна из самых маленьких в Центральной России – в рейтинге регионов занятости населения в малом и среднем бизнесе, подготовленного Центром экономических исследований "РИА Рейтинг", занимает 13 место среди 85 субъектов РФ.Центры компетенции для сельского хозяйстваНе беря во внимание тему успешного развития сельского хозяйства и аграрного бизнеса в целом по Ивановской области, отметим, что одним из факторов этого успеха стала модель создания стратегического центра компетенции. Таким центром в регионе стал Гаврилов Посад, и уже на основе развития этого населенного пункта, проводится программа по становлению других подобных городов и поселков.В 2024 году этот город с населением чуть более 5 тыс. человек выиграл конкурсный отбор Минсельхоза России в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". До этого в течение нескольких лет реализовывалась активная программа по созданию качественной инфраструктуры для жителей и бизнеса как в городе, так и во всем Гаврилово-Посадском районе. Это и газификация, ремонт дорог и создание удобной транспортной сети, а также преображение социальной сферы, благоустройство и создание комфортной городской среды. В результате комплексного подхода были найдены заинтересованные инвесторы и расширились существующие предприятия. С 2021 года в Гаврилово-Посадском районе реализовали несколько крупных инвестпроектов в аграрной индустрии и в том числе строительство молочного комплекса племзавода им. Дзержинского, двух свиноводческих комплексов ГК Дымов.Туристический кластерУстойчивый тренд среди россиян на туристические поездки в малые города с историческим наследием набирает обороты. Ивановской области есть, что предложить, есть на что посмотреть и есть чем привлечь иногородних и даже иностранных туристов. Плёс, Палех, Кинешма, Шуя, Юрьевец и множество исторических имен, связанных с этими местами – от князя Пожарского до Левитана. Кроме того, через Ивановскую область проходит основной туристический маршрут центральной России – "Золотое кольцо", который в 2027 году отметит свое 60-летие. Все это можно считать отправной точкой третьего направления развития малых городов в регионе. Кстати, для центральной России с её старинными городами такая модель развития также может сработать.Для становления городов как туристических центров необходимо было создать транспортную инфраструктур. До недавнего времени регион, по словам самого же Станислава Воскресенского, имел репутацию "транспортного тупика". При этом инфраструктура должна была связать область не только с другими городами страны, но и обеспечить межрегиональное сообщение, что одновременно решало бы не только задачу развития туризма, но и повышало мобильность местных жителей.Для межрегионального сообщения в марте 2018 года открыто скоростное железнодорожное сообщение между Иваново и Москвой на поездах "Ласточка". Время в пути сократилось почти вдвое и сейчас составляет 3 часа 40 минут. Летом 2023 года открыт еще один маршрут "Ласточки" – до Нижнего Новгорода. Кроме того, местный модернизированный аэропорт выполняет рейсы по четырем популярным направлениям: Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.Для удобного перемещения внутри региона активно развивается сеть пригородного железнодорожного сообщения на рельсовых автобусах "Орлан", которая позволяет комфортно и быстро перемещаться между малыми городами Ивановской области. Проект признан лучшим в России решением в области пассажирского транспорта. В июне 2024 года стартовал проект мультимодальных туров по популярному для туристов маршруту Иваново — Приволжск — Плёс.В развитии транспортной инфраструктуры – еще и существенный фактор роста экономики и новые инвестиционные возможности. На тот же завод микроэлектроники "Аквариус" в Шуе специалисты приезжают со всей Ивановской области, в том числе из столицы региона."Результат этой реформы – в 2,5 раза увеличился пассажиропоток, потому что действительно пригородное сообщение стало удобно людям. У нас область компактная, и очень важно, чтобы была обеспечена мобильность для жителей. Кто-то живет в одном городе, работает - в другом, учится в третьем, отдыхает в четвертом… У нас сейчас эта мобильность практически обеспечена", - сказал Станислав Воскресенский.Юбилей на всю РоссиюОтметим необычный инструмент, которым воспользовались в Ивановской области для развития старейшего города региона. 800-летие Юрьевца в 2025 году вместе с Ивановской областью отметит вся страна: соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В каком-то смысле это прецедент: серьезное внимание к обычному русскому малому городу. В городе активно работают по комплексному плану мероприятий по преображению инфраструктуры и повышению качества жизни. Именно в этом прагматичная цель юбилея.Жить в малом городеВажный тезис, на котором настаивает губернатор Ивановской области: малые города не должны превращаться в музеи, цель - чтобы люди хотели здесь жить. "Мы должны в малых городах экономику создавать, условия для жизни – нормальный транспорт, комфортная городская среда, нормальное образование, хорошая спортивная инфраструктура и инфраструктура медицины, парк, где погулять, – все это вместе только и дает эффект", - объясняет Станислав Воскресенский.Отсюда – внимание к социальной сфере. Преображение поликлиник, детских садов, школ, создание современных образовательных пространств, досуговых центров для подростков, строительство спортивных комплексов и площадок. Дополнительно – поддержка специалистов – врачей и фельдшеров, учителей и воспитателей, работников культуры и тружеников сельского хозяйства, а также поддержка самих жителей, например, для малых городов на федеральном уровне сохранили "семейную ипотеку" и на них расширили ипотеку сельскую. Все это важно, чтобы семьи захотели остаться в малом городе и воспитывать здесь детей. "Все наши решения пронизаны одной мыслью: семьям с детьми должно быть комфортно в Ивановской области", - подчеркнул Станислав Воскресенский.Пока эта работа в начале пути. "В малых городах, к сожалению, сегодня жить тяжелее. Да, они все у нас с богатой историей, во многом уютные. Но и работу найти труднее, и социальная сфера в более сложном положении. Поэтому ими надо заниматься отдельно", – говорит Станислав Воскресенский. Предложенные Владимиром Путиным меры послужат развитию малых городов России и повышению уровня и качества жизни в них.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шуя, россия, станислав воскресенский