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Малые города становятся более популярными у туристов

Малые города становятся более популярными у туристов - РИА Новости, 19.12.2024

Малые города становятся более популярными у туристов

Малые города с историческим наследием становятся все более популярными объектами туризма среди россиян, и особенно интерес к таким поездкам возрастает в период... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:28:00+03:00

2024-12-19T19:28:00+03:00

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Малые города с историческим наследием становятся все более популярными объектами туризма среди россиян, и особенно интерес к таким поездкам возрастает в период длительных новогодних и рождественских праздников. Центр исследований малых городов совместно с "Яндекс Путешествиями" узнал, что по сравнению с прошлым новогодним сезоном спрос на праздничные поездки в малые города вырос на 70%, а доля таких поездок среди всех направлений выросла с 7,6% до 9,5%.МАЛЫЕ, НО ВАЖНЫЕДискуссию об "образе будущего малых городов России" на федеральном уровне инициировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Эта тема сегодня обсуждается экспертами на самых разных площадках. Развитие малых городов получило мощный импульс после послания президента Федеральному Собранию. Предложенные Владимиром Путиным меры по развитию малых городов России и повышению уровня и качества жизни в них, напрямую касаются как минимум 60 млн жителей страны.В продолжение стартовавшей в России работы в городе Шуя Ивановской области создан Центр исследований малых городов, который занимается анализом опыта и выработкой предложений по развитию этих населенных пунктов, в том числе – изучением их туристического потенциала.Дискуссии о том, где человеку 21 века жить, идут не первый год, считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. По его словам, в мире есть немало примеров реурбанизации, когда люди возвращались из пригородов в мегаполисы."Каковы аргументы в пользу малых городов? Их несколько. Более акцентированный рост потребности человека жить в гармонии с окружающим пространством в сравнении с 20-м веком. За этот запрос борются и мегаполисы, создавая пешеходные пространства и парки. И сельская местность, продвигая тезис о возвращении к истокам", - сказал РИА Новости Виноградов.Он добавил, что малые города выглядят как оптимальный компромисс - преимущества жизни в городе и наличием пространства, воздуха вокруг. Иногда это пригороды, иногда - удаленно стоящие города, доказавшие свою жизнеспособность вопреки ожиданиям скептиков и вызовам 20-го и 21-го веков."Рост дистанционной занятости, который в случае малых городов дает бОльшие возможности для выбора между работой в малом городе (где растет число вакансий) и дистанционной работой. Рост ожиданий малых городов от самих себя - иллюстрацией чего стало и создание в Ивановской области Центра исследований малых городов. Это - заявка на субъектность, возвращение себе права голоса, притягивание ожиданий, которых малым городов не хватало со времен индустриализации 20-30-х годов 20-го века", - отметил Виноградов.ЗА РУССКОЙ ЗИМОЙПервым партнерским проектом Центра стало исследование, проведенное совместно с "Яндекс Путешествиями", где на примере новогодних поездок была проведена оценка туристической популярности малых городов, уровня цен в отелях, а также представлены разные сценарии посещения городов с учетом уровня трат."Тренд на поездки в малые города подтверждается: в последние годы внутренний туризм развивается и в небольших, иногда даже удаленных местах. Люди ищут в путешествиях глубокие истории и новый личный опыт, которым можно поделиться с близкими", - прокомментировал исследование руководитель "Яндекс Вертикали" Павел Алёшин.Посещение малых городов на Новый год и Рождество – сегодня одно из самых быстрорастущих направлений внутреннего туризма. Из городов сильнее всего по популярности выросли Шуя в Ивановской области (+66 позиций в списке популярных малых городов), Лодейное Поле в Ленинградской области (+35 позиций) и Алупка в Республике Крым (+29 позиций)."С одной стороны, это отражает растущий запрос путешественников на более уединенный отдых и интерес к новым местам в стороне от популярных маршрутов. С другой, это показывает, что малые города — один из драйверов российского внутреннего туризма. В сумме спрос на путешествия в топ-15 быстрорастущих малых городов увеличился в три раза, а их общая доля среди всех поездок в малые города удвоилась. Среди быстрорастущих направлений тренды проявляются ярче: главные из них — рост спроса на проживание за городом, интерес к жилью посуточно и апартаментам, а также привлечение семей с детьми", - говорится в исследовании.В лидерах по темпам роста - Иркутская и Ивановская области, а также Карачаево-Черкесская Республика. Например, Ивановская область переместилась вверх сразу на восемь позиций, заняв седьмое место в рейтинге регионов, куда чаще всего будут путешествовать на предстоящих новогодних праздниках."Это показывает, что "морские" направления уже достаточно загружены, поэтому большую динамику можно увидеть в малых городах, куда едут за русской зимой и новогодним настроением", - поясняют эксперты.ПЛАНИРУЕМ ЗАРАНЕЕС каждым годом все больше путешественников стараются планировать поездки заранее. Как показало исследование, ранние бронирования в малые города на новогодние праздники в среднем совершают за больший срок, чем по остальным направлениям."Это связано с повышением спроса на внутренний туризм и тем, что туристы становятся увереннее на счет своих планов. В результате повышается конкуренция среди отелей и жилья посуточно, особенно с учетом ограниченных возможностей отельной инфраструктуры в большинстве малых городов", - отмечается в докладе.Так, например, отели и жилье посуточно на Новый год и Рождество в Плёсе, который знаменит усадьбой Левитана, бронировали в среднем за 73 дня до поездки вместо 44 дней в 2023 году, а в Железноводске — за 76 дней вместо 53.Первые новогодние путешествия в малые города люди начинают планировать еще за год, а в июле-августе бронируется порядка 5% поездок. Затем каждый месяц число запланированных путешествий кратно растет, достигая пика в декабре. Так, к концу ноября обычно запланировано уже 35% новогодних и рождественских поездок в малые города. В декабре к ним добавляется ещё около 40%, и ещё примерно 25% бронирований путешественники делают во время длинных зимних выходных.На Новый год в малые города часто едут с детьми. Например, в 2024 году доля путешественников с детьми среди тех, кто совершил ранние бронирования в малых городах, составила 35–38%, по остальным направлениям — около 30%. А по итогам новогодних каникул прошлого года доля гостей с детьми в малых городах составила около 25%, тогда как по другим направлениям — в среднем 20%.НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫСамые востребованные категории отелей в малых городах на предстоящих новогодних выходных — 3- и 4-звездочные отели, а также гостиницы без звезд. В этом новогоднем сезоне вырос спрос на жилье посуточно и загородные объекты. Совокупно по сравнению с прошлым годом доля бронирований в них удвоилась, а спрос увеличился почти в три раза. Основной драйвер роста — апартаменты, их доля выросла в 2,5 раза.В среднем цена ночи в отелях и жилье посуточно в малых городах выросла на 13% год к году — до 9350 рублей. Сильнее всего подорожали гостевые дома — на 24%, до 9000 рублей за ночь. Цены в турбазах и в домах отдыха выросли незначительно — на 5%, до 14,4 тысячи рублей. В 5-звездочных и некоторых других категориях отелей цены год к году снизились. А в 3- и 4-звездочных отелях стоимость ночи выросла на 20 и 15% соответственно — до 7,5 и 12,5 тысячи рублей.Саму новогоднюю ночь в малых городах предпочитают проводить двое гостей или семья с ребенком. В среднем цена за ночь для них составляет 10,3 тысячи рублей. Как правило отели, апартаменты и загородные объекты в малых городах по цене за праздничную ночь выгоднее аналогичных вариантов в больших городах и на крупных курортах."Один из секретов растущей популярности малых городов среди путешественников в том, что каждый может найти для себя интересный вариант отдыха по атмосфере и активностям, притом на свой бюджет", - указывают авторы исследования.ТРИ ДНЯ В ШУЕИсследователи также рассчитали средний бюджет на проживание в малых городах по итогам новогодних праздников 2024 года. Например, семь дней отпуска на двоих на черноморском побережье в районе Анапы обошлись в 40-45 тысяч рублей, с ребенком – в среднем 47 тысяч рублей. В свою очередь, стоимость проживания на четырехдневных каникулах на двоих в Сортавале (Карелия) в среднем составила 51,5 тысячи рублей, с ребенком – 59 тысяч рублей.С этой точки зрения более бюджетный сценарий предлагают городки центральных областей России. Так, отель на двоих для поездки на три дня в Шую в среднем обходился россиянам в этом году в 23 тысячи рублей, проживание семьи из двух взрослых и ребенка - в 28,6 тысячи рублей.А ГОСТИ КТО?Большинство гостей малых городов на новогодних праздниках — жители городов-миллионников, доля которых составляет 50–60%. Практически везде значительна доля путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга — это общая черта для внутреннего туризма, отметили исследователи.

https://ria.ru/20241217/resheniya-1989481746.html

https://ria.ru/20241211/prostranstva-1988668934.html

https://ria.ru/20241127/orlany-1985982911.html

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ивановская область, россия, шуя, михаил виноградов, станислав воскресенский, владимир путин, год семьи, общество, города, туризм