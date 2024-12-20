https://ria.ru/20241220/dagestan-1990535795.html

Абдулмуслим Абдулмуслимов: Дагестан с уверенностью вступает в 2025 год

Абдулмуслим Абдулмуслимов: Дагестан с уверенностью вступает в 2025 год - РИА Новости, 20.12.2024

Абдулмуслим Абдулмуслимов: Дагестан с уверенностью вступает в 2025 год

О реализации крупных проектов экономического развития Дагестана, преодолении западных санкций, борьбе с майнингом и теневой экономикой, а также о решении... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:04:00+03:00

2024-12-20T21:04:00+03:00

2024-12-20T21:04:00+03:00

республика дагестан

интервью

россия

махачкала

дербент

сергей меликов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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О реализации крупных проектов экономического развития Дагестана, преодолении западных санкций, борьбе с майнингом и теневой экономикой, а также о решении проблем социальной сферы, в частности, в области строительства жилья, объектов социальной сферы, в интервью РИА Новости рассказал председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.- Абдулмуслим Мухудинович, 2024 год для Дагестана ознаменовался немалым количеством важных проектов, какие-то объекты начали строить, какие-то уже запустили. Из последнего на ум приходит запуск строительства крупнейшей в России ВЭС и обхода Дербента. Какие топ-5 важных для республики проектов вы бы могли отметить за уходящий год? Каким он в целом стал для Дагестана?- Вы правы, в нашей республике реализуется достаточно большое количество проектов в реальном секторе и в социальной сфере. Я приведу ряд примеров по отраслям. В сфере промышленности на территории Сулейман-Стальского района в текущем году ООО "Сильвер Классик" построен и введен в эксплуатацию крупнейший на Северном Кавказе завод "Эксонор" по изготовлению полимерных труб, мощностью 3 тыс. тонн продукции в месяц. Это трубы диаметром от 16 мм до нескольких метров для сельского хозяйства, электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Продукция рассчитана на внутренний и внешние рынки.Также в начале года между Республикой Дагестан, Минпромторгом России и нашим градообразующим предприятием ООО "Дагестан Стекло Тара" подписан специальный инвестиционный контракт в целях реализации проекта по модернизации и расширению цеха для производства стеклотары, отвечающей евростандартам в объеме 144 млн. штук в год. Проект реализуется с привлечением льготного займа федерального Фонда развития промышленности. Данный проект важен для нас как в плане развития промышленности, так и в плане обеспечения наших производителей пищевой продукции и напитков современной стеклянной тарой и увеличения экспортных поставок.В сфере АПК приоритетом для нас является создание мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции, плодов и овощей. В текущем году КФХ "Сад" ввело в эксплуатацию плодоовощехранилище стоимостью 5 тыс. тонн, практически завершено строительство первой очереди фруктохранилища ООО "Полоса" мощностью 12,5 тыс. тонн. В наших планах довести мощности хранения плодов и овощей с регулируемой средой до 100 тыс. тонн в период до 2030 года.В сфере энергетики приоритет отдается развитию возобновляемых источников энергии. Помимо упомянутой вами ветроэлектростанции мощностью 300 МВт в Новолакском районе, начата реализация проекта по строительству солнечной электростанции на 100 МВт в Дербентском районе. На очереди еще ряд крупных проектов в данной отрасли.В сфере логистики в текущем году начались практические работы по строительству нового универсального склада Ozon в Дагестане общей площадью 120 тыс. кв. метров. Это очень значимый для экономики республики проект с учетом создания около 2000 рабочих мест.Много проектов в сфере транспорта. На федеральной сети дорог в границах Дагестана проводится большая работа. Это проектирование и строительство трех обходов городов Хасавюрт, Махачкала и Дербент, капитальный ремонт участков федеральной дороги с переводом их в 4-х полосное движение с разделением транспортных потоков на всем протяжении по территории республики. В 2024 году сдано в эксплуатацию 21,83 км федеральных дорог. Это значимые проекты для республики, увеличится транзит грузов, сократится время в пути, улучшится экология городов, и, самое главное, обеспечивается безопасность дорожного движения.В социальной сфере хочу отметить входящий в традицию марафон открытия объектов образования. Так, 1 сентября 2024 года введено в эксплуатацию 20 школ на 7122 ученических места в 12 муниципальных районах и трех городах Республики Дагестан. В 2023 году в День знаний было открыто 19 школ.- Как санкции в отношении России сказались на экономике Дагестана, на объемах производства, на экспорте? С какими государствами республика налаживает или укрепляет отношения в условиях санкций недружественных стран?- Западные санкции в определенной степени оказали свое влияние на экономические процессы в республике. В частности, отмечу, что на первых порах наши промышленные предприятия столкнулись с удорожанием стоимости импортного оборудования и проблемами с его логистикой. Но на сегодняшний день они поменяли поставщиков, налажены связи с ориентацией на лояльные к Российской Федерации страны. В целом на общих показателях роста производства санкции не отразились, здесь уже положительная динамика по базовым отраслям.Что касается внешнеэкономической деятельности, с ростом значения транспортного коридора "Север-Юг" улучшаются и ее показатели. Динамика товарооборота демонстрирует стабильный рост. В 2023 году он увеличился на 12 процентов, в том числе экспорт вырос на 21 процент, а импорт - на 4 процента. За первое полугодие 2024 года также наблюдается рост товарооборота на 5 процентов, экспорта - на 8 процентов, импорта - на 3 процента.География экспортно-импортных операций участников внешнеэкономической деятельности республики включает более 70 стран. Основными торговыми партнерами Дагестана остаются Беларусь, Китай, Иран, Армения, Ирак, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Турция.Основной отраслью экспорта региона являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в том числе злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности, напитки, мясо и мясные продукты, рыба.Растет интерес к республике, в текущем году Дагестан посетили 10 делегаций – представителей иностранных государств, под руководством руководителей дипломатических корпусов, регионов, органов власти из Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Индии, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Азербайджана. Для республики приоритетными направлениями остаются развитие сотрудничества с государствами-участниками СНГ, расширение стратегического взаимодействия с Беларусью в рамках Союзного государства, углубление и расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока.- Полтора года назад в Дагестане создали зональные рабочие группы по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. Какая часть экономики республики сегодня находится в "тени" и есть ли уже результаты от работы зональных групп?- Вопрос определения доли теневой экономики для нас достаточно острый. Надо сказать, что единой методологии по расчету доли теневой экономики не существует, что и понятно: нет отображаемых показателей для проведения расчетов. Разные экспертные группы дают свои оценочные значения. В нашей Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года отмечается, что с учетом структуры экономики Республики Дагестан и анализа отдельных макроэкономических показателей региона можно говорить о доле "теневой" экономики в пределах 30-35 процентов.В целях легализации теневого сектора экономики и увеличению доходной части бюджета в апреле прошлого года принято решение о формировании 5 зональных групп: Центральной, Северной, Горной, Южной и отдельно по городу Махачкала. Главной задачей этих групп было оказание методологической помощи муниципальным рабочим группам и решение вопросов межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, недвижимого имущества (земельных участков и объектов капитального строительства) и лиц, выполняющих работы по найму без заключения трудовых договоров. Соответственно, в эти группы были включены представители руководящего состава заинтересованных министерств и ведомств республиканского и федерального уровня с правом оперативного реагирования на возникающие в ходе работы вопросы.Если говорить о результатах: за 11 месяцев 2024 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Дагестан увеличились на 10,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 122,7 процента! Налоги на совокупный доход (доходы по специальным налоговым режимам от предпринимательской деятельности) на 1 декабря 2024 года выросли на 76,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить отдельно про УСН, поступления по этому виду налога выросли на 76,8 процента (на 1 273,8 млн рублей). Вы знаете, в целях поддержки предпринимателей в условиях внешних санкций нами принято решение о снижении налоговой нагрузки по УСН до минимально возможного размера по налоговому кодексу РФ. Сохранили пониженные ставки в размере 1 процента от объекта "доходы" и 5 процентов от объекта налогообложения "доходы-расходы" и на 2025 год. Мы видим, что эти решения находят понимание среди предпринимательского сообщества. По НДФЛ дополнительные поступления составили 4,2 млрд. рублей. Рост по сравнению с прошлым годом на 22,8 процента. Имущественные налоги показывают рост на 40,1 процента, дополнительно поступили 2,2 млрд. рублей. Почти на 20% выросло количество субъектов МСП, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов держит на контроле работу зональных групп. Результаты работы, как мы видим, неплохие. Важно сохранить положительную динамику роста поступлений доходов в консолидированный бюджет республики, удерживая приемлемый для предпринимателей уровень налоговой нагрузки. Эта работа будет продолжена и в следующем году.– Дагестан стал по-настоящему туристическим регионом. С каждым годом растет турпоток. Каков положительный эффект для экономики республики? Можете привести цифры, которые свидетельствуют об этом?– Дагестан уверенно превращается в один из ведущих туристических регионов России. С каждым годом поток туристов, посещающих республику, демонстрирует устойчивый рост. За последние три года туристический поток увеличился более чем в два раза. Если в 2020 году в республике побывали 840 тысяч человек, то в 2023 году этот показатель достиг 1,75 миллиона человек. В 2024 году мы ожидаем роста количества туристов до 1,85 миллиона. С января по ноябрь 2024 года он увеличился на 4,3%.Увеличение туристического потока подтверждает и общий рост пассажиропотока. Аэропорт города Махачкалы за 2023 год обслужил рекордное количество пассажиров 2 млн 800 тыс. 468 человек. С января по ноябрь текущего года обслужено 2 млн 714 тыс. 72 человека, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 млн 601 тыс. 792 человека). Рост туристической активности благотворно влияет на ключевые показатели отрасли и способствует развитию частного бизнеса. Согласно данным органов статистики, объем предоставляемых туристических услуг в 2023 году составил 17,625 миллиарда рублей, что на 9,674 миллиарда рублей больше, чем в 2022 году (7,951 миллиарда рублей). В текущем году ожидается, что этот показатель превысит 18 миллиардов рублей. Эти показатели наглядно демонстрируют, что туризм играет ключевую роль в экономическом развитии республики. Он стимулирует рост различных отраслей экономики, способствует созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.– В республике приступили к реализации масштабных проектов в отрасли туризма, создается прибрежный кластер. Что сделано в 2024-м году и какие планы на 2025-й?– Масштабный проект "Каспийский прибрежный кластер" реализуется активными темпами и станет значимым шагом в развитии морского и пляжного туризма в регионе. Новый комплекс обещает стать ключевой точкой притяжения для туристов, предлагая уникальные возможности для отдыха и развлечений. В рамках проекта планируется обустройство береговой полосы Каспийского моря протяженностью 6 км, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, а также строительство новой туристической инфраструктуры.Проект предусматривает возведение гостиниц категории от 3 до 5 звезд и коттеджей общей вместимостью до 14 тысяч мест размещения. Кроме того, будут построены аквапарк, тематические парки, парк аттракционов, центр водных видов спорта и яхтенная марина.В рамках особой экономической зоны уже реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как ТРК "Золотые пески", ТРК "Ривьера Каспия" и Молодежный научный туристический центр "Звездный берег". В настоящее время бизнес-сообщество проявляет активный интерес к ОЭЗ, и уже порядка 10 компаний рассматривают возможность стать резидентами.На текущий момент утверждены проекты планировки и межевания территории. Завершено определение параметров инфраструктуры, необходимой для функционирования курорта. АО "КАВКАЗ.РФ" уже приступило к проектно-изыскательским работам и разработке проектно-сметной документации для инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства, а также строительства многофункционального центра и общежитий для персонала. Республика Дагестан, в свою очередь, начала работу по проектированию дорожной инфраструктуры и системы водоснабжения. Завершение всех работ запланировано на конец 2024 года.С момента передачи полномочий республике по 7 заявкам заключены соглашения на общую сумму инвестиций в 20,7 млрд рублей. В рамках создания детского центра "Дагестан" согласована концепция его строительства на территории площадью 63 га, предназначенной для размещения 1500 детей. Реализация проекта будет осуществляться в три этапа, ожидается, что в 2027 году центр сможет принять первых 400 детей. Из крупных сетевых отелей, которые планируют реализовать свои проекты на территории курорта "Каспийский прибрежный кластер", можно выделить сеть AZIMUT Hotels. Этот бренд уже зарекомендовал себя как один из лидеров в гостиничном бизнесе, и его участие не только поднимет уровень сервиса, но и еще больше усилит инвестиционную привлекательность курорта.– Аэропорт Махачкалы динамично развивается, каждый год открываются новые направления. В этом году возобновились полеты в Минск. Какие еще новые направления прорабатываются республикой? (интересны международные рейсы)– Вы правы, наш аэропорт динамично развивается, превращаясь в важный узел транспортной инфраструктуры региона. При поддержке федерального правительства строится новая бетонная искусственная взлетно-посадочная полоса. В принятии данного решения я хочу отметить ключевую роль Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова, который продвигал данный вопрос на всех уровнях федеральной власти. В 2025 году прорабатывается вопрос по открытию таких направлений как: Махачкала – Тбилиси; Махачкала – Батуми; Махачкала – Кутаиси; Махачкала– Ереван.– Затронем несколько проблемных вопросов. Одним из факторов, негативно влияющих на энергосистемы Дагестана, является майнинг. Вы, Абдулмуслим Мухудиноич, одним из первых резко высказывались по этой теме, и даже первым сообщили о выявлении "подземной" майнинг фермы. Глава РД Сергей Меликов попросил федеральный центр запретить майнинг в Дагестане. Что даст региону решение о запрете, если легального майнинга в республике практически нет, а нелегальный, итак, под запретом?– Для начала стоит отметить, что с 1 ноября текущего года вступили в силу правила, которые позволяют законно добывать криптовалюты на территории Российской Федерации. Закон был подписан президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В соответствии с указанным законом майнингом могут законно заниматься индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления не более 6000 киловатт-часов в месяц. В случае его превышения физлицу для осуществления майнинга потребуется регистрация в качестве ИП и включение в специальные реестры, которые ведет Федеральная налоговая служба.Что касается вашего вопроса, то да, действительно, в Дагестане официально майнингом никто не занимается, однако серьезную угрозу энергосистеме представляют лица, которые занимаются этим в тени. За 3 квартала текущего года на территории республики выявлено 35 случаев хищения электрической энергии при осуществлении предпринимательской деятельности майнинг-фермами. Объем причиненного сетевой организации ущерба составляет порядка 162 млн рублей. Как правило при майнинге существенно растет энергопотребление, что отражается на качестве и надежности электроснабжения добросовестных потребителей ввиду того, что электрические сети на такие нагрузки не рассчитаны.Запрет на майнинг цифровой валюты в отношении ряда территорий Российской Федерации с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электроэнергию в периоды прогнозируемого дефицита целесообразен.Хотя закон не определяет отдельных уголовных или административных санкций для майнеров, которые нарушат такой запрет, предоставлена возможность в судебном порядке отсоединить устройства от сети или изменить показатели потребления. Возможно, что появятся и иные санкции.– Как известно, в Дагестане на сегодня часть населения не обеспечена качественной питьевой водой. Насколько существенна эта проблема в регионе и как она решается?– Да, действительно, такая проблема имеется и нет смысла говорить, что все в этом плане хорошо. В Дагестане на сегодняшний день часть населения не обеспечена качественной питьевой водой и связано это с тем, что в высокогорных горных и предгорных районах в связи с климатическими изменениями на первоисточниках уменьшается дебит воды. Также одной из причин является высокий износ более 75-80% существующих централизованных систем водоснабжения и водоподготовки, которые построены в 70-80 гг. прошлого столетия.Вопрос обеспечения качественной питьевой водой населения республики находится на нашем постоянном контроле и решается в том числе реализацией федерального проекта "Чистая вода", а со следующего года национальным проектов "Инфраструктура для жизни", а также республиканской инвестиционной программы.Так, в этом году в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" в Дагестане реализуются мероприятия по строительству 4-х объектов водоснабжения с общим объемом средств в размере – 1,4 млрд рублей. Строительно-монтажные работы на данных объектах производятся в сложнейших условиях - климатических и высокогорных. Ввод этих объектов в строй позволит обеспечить чистой питьевой водой более 49 тыс. жителей республики.Помимо этого, в рамках республиканской инвестиционной программы в 2024 году реализуются 34 объекта водоснабжения с общим объемом финансирования 850,34 млн рублей. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов, в результате чего будет обеспечено качественной питьевой водой население численностью 43,84 тыс. человек.– Глава Дагестана раскритиковал руководство Махачкалы за хаотичное строительство, выдачу разрешений в неположенных местах, после чего власти города объявили о приостановке всех строительных работ. Можно ли улучшить строительный облик в Махачкале? Даже если впредь идти по пути КРТ, ведь все, что построено хаотично, уже нельзя снести.– На мой взгляд, улучшение строительного облика Махачкалы возможно, но для этого потребуется комплексный подход, направленный на исправление существующих проблем и предотвращение их повторения в будущем.Глава Дагестана Сергей Меликов справедливо обратил внимание на проблему хаотичной застройки, которая стала следствием необоснованной выдачи разрешений на строительство в неположенных местах. Приостановка строительных работ и проведение анализа обеспеченности объектов инфраструктурой — это важные шаги, направленные на систематизацию градостроительной деятельности. Минстроем Дагестана уже создана рабочая группа, которая занимается изучением инженерной, социальной и транспортной обеспеченности многоквартирных жилых домов. Результаты ее работы позволят выработать конкретные меры для решения накопившихся проблем.Что касается реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ), то это одна из перспективных стратегий, которая может улучшить облик города и создать комфортную среду для жизни. Примером может служить проект в микрорайоне "Ипподром", где предусмотрено создание современной жилой застройки с развитой социальной (школы, детские сады) и инженерной инфраструктурой. Такой подход позволяет не только создавать новые качественные пространства, но и обеспечивать их всем необходимым для комфортной жизни.Конечно, снос уже построенных хаотично объектов — это сложный и болезненный процесс, зачастую невозможный из-за юридических или социальных причин. Поэтому важно акцентировать внимание на предотвращении подобных ошибок в будущем. Прозрачное регулирование выдачи разрешений на строительство, строгий контроль над соблюдением градостроительных норм и использование механизма КРТ помогут минимизировать хаотичную застройку и улучшить общий облик города.Таким образом, при условии системного подхода к развитию Махачкалы, включающего как исправление текущих проблем, так и внедрение комплексного планирования, можно создать более комфортную и эстетически привлекательную городскую среду.– Дагестан в прошлом году взял шефство над Михайловским районом. Вы посещали его лично. Какой объем работ удалось сделать за два года, и какие планы на 2025-й?– В прошлом году Республика Дагестан взяла шефство над Михайловским районом Запорожской области, и за это время удалось сделать значительный объем работ. В 2022 году мы восстановили 25 объектов, среди которых 6 образовательных учреждений, центральная районная больница, объекты водоснабжения, культурные центры и административные здания. Эти объекты были определены как первоочередные для восстановления, учитывая их социальную значимость и уровень повреждений.В 2023 году продолжились активные восстановительные работы, охватывающие 16 объектов инфраструктуры, включая школы, амбулаторию, кинотеатр, дом культуры, объекты водоснабжения и водоотведения. Подрядные организации уже завершили ремонт на 11 из них, включая дом культуры, школу, амбулаторию и несколько объектов водоснабжения. Также была передана дополнительная техника и гуманитарная помощь, что значительно улучшило условия жизни местного населения.На 2025 год запланированы работы по восстановлению 8 объектов, среди которых два объекта образования, три объекта культуры и три объекта водоснабжения. Эти проекты позволят завершить основные этапы восстановления инфраструктуры района, а также создать условия для дальнейшего социального и культурного развития. Важно отметить, что планы по восстановлению инфраструктуры на 2024 и 2025 годы продолжают уточняться в тесном сотрудничестве с администрацией Михайловского муниципального округа. Кроме того, уже разработаны и утверждены планы по восстановлению объектов инфраструктуры на 2026-2030 годы. В них включены работы на 14 объектах в 2026 и 2027 годах, 17 объектов в 2028 году, и по 8 объектов в 2029 и 2030 годах. Эти планы были одобрены на заседании Рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта и доведены до Минстроя России и ППК "Фонд развития территории".– Известно, что в Дагестане в последние годы ведется масштабная работа по строительству и капремонту школ и детских садов. Насколько на сегодня решена проблема перегруженности школ и очередей в сады?– Да, в последние годы у нас в республике проводится значительная работа по строительству новых школ и детских садов. Мы понимаем, насколько важен доступ к качественному образованию и отдаем должное усилиям, направленным на улучшение инфраструктуры объектов образования. Так, в текущем году свои двери распахнули 22 новые школы на 8118 уч. мест и 12 детских садов на 1540 уч. мест. Также, до конца года в планах закончить и открыть еще 7 новых школ и 3 детских сада. Более того, у нас продолжается строительство еще 22 новых школ, 17 из которых строятся в рамках НП "Образование", которые планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2025 году.Также в рамках программы по модернизации школьных систем образования за три года мы отремонтировали колоссальное количество объектов – 381 здание общеобразовательных организаций. Тем не менее, несмотря на эти усилия, вопрос перегруженности школ и очередей в детские сады остается актуальным. Текущие образовательные учреждения сталкиваются с высокой нагрузкой из-за возрастающего числа детей в нашем регионе. Так, 350 школ из 1388 (25%) с 282 967 обучающимися учатся с превышением допустимой наполняемости 40% и более. Также в республике сохраняются риски по обеспечению 100% доступности дошкольного образования. Так, у нас функционирует 1165 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, с контингентом воспитанников 113 920 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше. Вместе с тем, в очереди на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации остается 10 237 детей. 100-процентная доступность дошкольного образования достигнута только в 34 муниципальных образованиях.Мы осознаем, что для решения этих проблем необходимо комплексно подходить к развитию образовательной инфраструктуры. Строительство новых учреждений — это только часть решения. Важно также оптимизировать использование существующих ресурсов, улучшать условия в уже действующих школах и детских садах, а также внедрять современные методики и программы, направленные на снижение нагрузки.В ближайшие годы мы планируем продолжать активную работу в этом направлении, стремясь создать систему, которая обеспечит каждому ребенку возможность получить качественное образование, а родителям — уверенность в том, что их дети будут обеспечены местами в детских садах и школах.Так, в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию РФ по Республике Дагестан прошли отбор и в период 2025-2027 гг. в рамках новых национальных проектов предусматривается осуществление мероприятий по капитальному ремонту 16 дошкольных образовательных организаций, 48 школ и 2 зданий колледжа, а также строительство 2 новых школ и 6 детских садов. Таким образом, несмотря на достигнутый прогресс по капитальному ремонту, а также в строительстве новых школ и детских садов, мы будем продолжать работу над решением текущих проблем, связанных с перегруженностью и очередями и только в результате совместных усилий, сможем создать действительно эффективную, доступную и качественную систему образования для наших детей.– Сегодня в Дагестане находятся около 200 беженцев из Палестины, в том числе около 100 детей. Как у них дела?– В Республике Дагестан продолжается работа по размещению и социально-бытовому обустройству граждан, вынужденно покинувших территорию Государства Палестина. Сегодня у нас находятся 185 граждан, вынужденно покинувших территорию Государства Палестина, которые проживают в пункте временного размещения. В настоящее время гражданами Российской Федерации, из общего числа прибывших граждан, являются 138 человек, 59 граждан поставлены на миграционный учет по месту пребывания и получили временное убежище на территории РФ. Прибывшие граждане полностью обеспечены одеждой и средствами первой необходимости. На постоянной основе оказывается психологическая помощь, проводятся медицинские осмотры. 9 семей получают единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. 69 детей обучаются в одной из местных школ, 4 ребенка продолжают дистанционное обучение, 21 ребенок дошкольного возраста посещает местный детский сад. Все дети обеспечены необходимыми для школы принадлежностями и одеждой.Что касается обучения детей, 13 человек обучаются в высших учебных заведениях Республики Дагестан, 6 человек приняты в медицинский институт, все они освобождены от оплаты за обучение. На базе Дагестанского государственного медицинского университета обеспечено проведение профессиональной переподготовки 25 прибывших граждан, имеющих медицинское образование, 6 из них уже завершили обучение и получили аккредитацию. Многие из обучающихся изъявили желание трудоустроится в рамках программы "Земский доктор". На сегодняшний день 1 человек уже проходит стажировку для последующего трудоустройства в Дагестанский центр микрохирургии глаза в г. Каспийске, еще 6 человек взяты на испытательный срок в частную клинику. С остальными ведется работа в части трудоустройства на имеющиеся вакансии в подведомственные учреждения Регионального Минздрава. Среди трудоустроенных есть 2 преподавателя английского и арабского языков, - они приняты на работу в Республиканский физико-математический лицей-интернат.– АПК остается ключевым сектором экономики Дагестан. Чем аграрный сектор может похвастаться в 2024-ом? И какие новые направления регион планирует развивать в этой сфере?– Действительно, агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики Дагестана. Это связано с высокой долей продукции сельского хозяйства в валовом региональном продукте - около 18%, и значительной долей сельского населения. В последние годы демонстрирует положительную динамику роста. И это в условиях изменения внешнеполитической обстановки, а также наблюдавшихся в последние годы природных катаклизмов – засухи и маловодья. Как я уже говорил выше, объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий сельхозпроизводителей за январь-ноябрь 2024 года составил 228,7 млрд рублей или 106% (рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Развитие сельского хозяйства связано в том числе с увеличением направлений государственной поддержки за счет средств федерального и республиканского бюджетов, реализацией ряда инвестиционных проектов, усилиями наших аграриев! В текущем году достигнуты исторические показатели по объему урожая риса – 165 тыс. тонн, а также винограда - 301,5 тыс. тонн.В республике произведено 1,5 млн тонн овощей (1,3 млн тонн в 2023 году), в том числе около 700 тыс. тонн капусты. Мы довели производство картофеля до 365 тыс. тонн (в 2023 году – 356 тыс. тонн). А это те позиции, по которым перед нами были поставлены конкретные задачи Минсельхозом России, и наши аграрии с этой задачей достойно справились.Традиционными для нас отраслями сельского хозяйства являются виноградарство и садоводство. Наши усилия направлены на расширение их площадей и по этому показателю мы лидеры. Параллельно занимаемся созданием питомников. В текущем году производство плодов ожидаем на уровне 231 тыс. тонн (220 тыс. тонн в 2023 году).Дагестан – самый крупный животноводческий регион. Мы один из немногих регионов, который за "постсоветский период" не только не допустил сокращение поголовья скота, но и обеспечил прирост. В республике производится около 270 тыс. тонн мяса, 950 тыс. тонн молока, 250 млн штук куриных яиц. Благодаря восстановлению мощностей рыбного порта и флота наращиваются объемы добычи рыбы. В текущем году прогнозируется добыча 27,0 тыс. тонн рыбы, в том числе 22 тыс. тонн кильки, а также продукции аквакультуры в объеме 7,0 тыс. тонн.Большинство из озвученных видов продукции включены в Доктрину продовольственной безопасности страны.А что касается определения новых направлений отмечу, что с учетом природно-климатических условий и нашего исторического опыта мы знаем свои приоритеты, так называемые "точки роста", и наши усилия будут направлены именно на них. К примеру, производя в значительном объеме плодоовощную продукцию, мы в полной мере обеспечиваем себя ею лишь в сезон уборки урожая. Это связано с отсутствием достаточных мощностей по их хранению. Сегодня мы имеем хранилища общей мощностью 30,2 тыс. тонн, что покрывает лишь четверть потребности. Наши усилия будут направлены на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих создание объектов хранения. Сейчас уже реализуются проекты на общую мощность 100 тыс. тонн единовременного хранения.Наиболее проблемными для нас являются такие позиции как яйцо куриное (самообеспеченность 28,9%) и рыба (самообеспеченность 50,1%). Даже по таким позициям как производство мяса и молока мы еще не вышли на установленные в Доктрине продовольственной безопасности минимальные пороги. И это при наличии соответствующей сырьевой базы. Соответственно, наши усилия будут направлены на развитие этих направлений. Как отдельный инструмент, мы предусмотрели государственную поддержку из республиканского бюджета, за счет которой мы стимулируем привлечение инвестиций. Как результат, сегодня в каждой из этих сфер реализуются инвестиционные проекты - Буйнакская птицефабрика, овощехранилище в Ногайском районе, Ирганайская форель, Алияк, КУМК.В целом в агропромышленном комплексе республики остаются ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие и выход отрасли на новый качественный уровень развития, среди которых можно отметить низкую техническую и технологическую укомплектованность, отсутствие кадров и низкий уровень внедрения научных разработок в селекции и генетике. Решение этих проблем весьма значимо в рамках решения поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по увеличению к 2030 году объема производства российского АПК не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорта – в полтора раза. В этой связи весьма своевременным и актуальным является разработка нового национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который состоит из 5 федеральных проектов. И мы ставим для себя целью найти свое место в каждом из федеральных проектов, чтобы за счет привлечения федеральных инструментов обеспечить в перспективе решение наших ключевых проблем.– Не раз отмечалось, что строящиеся в Дагестане комплексы и полигоны должны помочь решить мусорную проблему. Но что насчет горящих свалок, на которые часто жалуются жители? Особенно в местности Черкес-Кутан вблизи Махачкалы. Почему не удается решить проблему горячих свалок, и есть ли у властей видение, как устранить проблему раз и навсегда?– В Дагестане уже имеется опыт рекультивации крупных объектов накопленного вреда окружающей среде. В рамках реализованного федерального проекта "Чистая страна" в 2023 г. на территории республики были ликвидированы четыре крупные несанкционированные свалки – в Буйнакске, Каспийске, Хасавюрте и Южно-Сухокумске. За счет этого в хозяйственный оборот было возвращено 35,4 га земель, улучшено качество жизни 227 тыс. человек. Вопрос включения свалки "Черкес кутан" в федеральный проект для нас приоритетный, но при реализации этой задачи возникли некоторые проблемы, связанные с земельным вопросом.Эта несанкционированная свалка существует более 25 лет и занимает площадь более 20 га. За весь период ее существования периодически возникают очаги возгорания, что обусловлено неправильным захоронением отходов и метеорологическими условиями, что влечет загрязнение атмосферного воздуха, и соответственно, причинение вреда здоровью граждан в близлежащих населенных пунктах и ухудшения общей экологической обстановки. Ввиду того, что федеральный проект "Чистая страна" завершается в 2024 году, дальнейшая рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде производится в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". В настоящий момент прорабатывается вопрос включения в федеральный проект "Генеральная уборка" несанкционированной свалки для ее последующей рекультивации.– Составляя вопросы на интервью, я открыл список министров, чтобы освежить в памяти все сферы - так вот, там 19 министров, а сфер еще больше, кто-то из них отвечает за 2-3 сферы. А Вы как председатель правительства несете ответственность за все сферы - от экономики до спорта. На Вас не давит такой груз ответственности, и как Вы с ним справляетесь?– Быть председателем правительства такого большого и колоритного региона, как Дагестан, большая ответственность, но и большая честь. Здесь успех зависит от способности адаптироваться к изменяющимся условиям и находить оптимальные решения, координируя деятельность всех органов исполнительной власти. Многое зависит от команды, хочу сказать, что у нас она профессиональная, подготовленная. Желание делать больше для родной республики увеличивается, когда видишь результаты работы на земле, например, когда в высокогорное село наконец-то начинает поступать газ, или строится новая школа в населенном пункте, где объекты образования не обновляли десятки лет. Когда видишь радость на лицах людей во время открытий таких объектов, — это воодушевляет. Их реакция, оценка, их искренняя благодарность. Под руководством главы нашей республики Сергея Алимовича Меликова, благодаря его личному участию в эффективной реализации приоритетных для региона проектов, благодаря поддержке президента, правительства России и федеральных органов власти нам удается шаг за шагом укреплять экономику Дагестана, повышать качество жизни наших земляков. И мы с уверенностью вступаем в 2025 год, продолжая комплексную работу по созданию благоприятных условий для жизни дагестанцев и гостей республики, которых мы всегда готовы гостеприимно встречать, в любой сезон года.

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https://ria.ru/20241218/dagestan-1990003394.html

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https://ria.ru/20240926/derbent-1974821570.html

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https://ria.ru/20240820/svalka-1967206063.html

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интервью, россия, махачкала, дербент, сергей меликов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности