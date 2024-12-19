https://ria.ru/20241219/poezda-1990056526.html

Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области

Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области - РИА Новости, 19.12.2024

Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области

По предварительным данным, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:24:00+03:00

2024-12-19T10:24:00+03:00

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происшествия

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

ржд

столкновение поездов в мурманской области

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. По предварительным данным, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути", — сказал он.По словам собеседника агентства, в результате этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.Авария на станции Княжая произошла накануне в 16:15 мск. Из-за столкновения сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург и 14 вагонов грузового поезда. Пострадал 31 пассажир, в том числе пятеро детей. Госпитализировали 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Два человека умерли от полученных травм. Всего, по уточненным данным, в пассажирском поезде ехал 321 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

https://ria.ru/20241219/poezda-1990055989.html

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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК. 2024-12-19T10:24 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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