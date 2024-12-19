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Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области - РИА Новости, 19.12.2024
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10:24 19.12.2024 (обновлено: 11:08 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/poezda-1990056526.html
Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области
Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области - РИА Новости, 19.12.2024
Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области
По предварительным данным, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:24:00+03:00
2024-12-19T11:08:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
ржд
столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. По предварительным данным, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, в результате этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.Авария на станции Княжая произошла накануне в 16:15 мск. Из-за столкновения сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург и 14 вагонов грузового поезда. Пострадал 31 пассажир, в том числе пятеро детей. Госпитализировали 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Два человека умерли от полученных травм. Всего, по уточненным данным, в пассажирском поезде ехал 321 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
https://ria.ru/20241219/poezda-1990055989.html
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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, ржд, столкновение поездов в мурманской области
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, Столкновение поездов в Мурманской области
Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области

Причиной ЧП в Заполярье стало самопроизвольное движение грузового состава

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
Сотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Сотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. По предварительным данным, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в результате этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.
Авария на станции Княжая произошла накануне в 16:15 мск. Из-за столкновения сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда № 11 МурманскСанкт-Петербург и 14 вагонов грузового поезда. Пострадал 31 пассажир, в том числе пятеро детей. Госпитализировали 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Два человека умерли от полученных травм. Всего, по уточненным данным, в пассажирском поезде ехал 321 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали.
РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Экстренные службы рассказали о последствиях ЧП с поездами в Заполярье
10:21
 
ПроисшествияМурманская областьМурманскСанкт-ПетербургРЖДСтолкновение поездов в Мурманской области
 
 
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