Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области
Причиной ЧП в Заполярье стало самопроизвольное движение грузового состава
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Сотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. По предварительным данным, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в результате этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.
Авария на станции Княжая произошла накануне в 16:15 мск. Из-за столкновения сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург и 14 вагонов грузового поезда. Пострадал 31 пассажир, в том числе пятеро детей. Госпитализировали 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Два человека умерли от полученных травм. Всего, по уточненным данным, в пассажирском поезде ехал 321 человек.
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