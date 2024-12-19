При столкновении поездов в Мурманской области пострадал 31 человек
При аварии поездов в Мурманске пострадал 31 человек, в том числе пять детей
© Фото : Губернатор Чибис/TelegramСпасатели на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
Спасатели на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области превысило 30 человек, сообщается в официальном новостном канале РЖД.
"По уточненной информации, в результате происшествия с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них пятеро детей", — говорится в релизе.
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Госпитализировали 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Двое пострадавших умерли — женщина скончалась при транспортировке в больницу, еще один пассажир — уже в больнице.
В компании принесли соболезнования родным и близким погибших и пообещали сделать сделают все возможное для помощи их семьям. Так, родственникам погибших выплатят по 2,2 миллиона рублей. Пострадавшие получат возможность бесплатного лечения и реабилитации в медучреждениях РЖД. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты от страховой компании "Согаз".
За более подробной информацией в РЖД рекомендовали обращаться по телефону 8-800-333-08-88.
Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 человек, с грузовым составом произошло накануне в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.
РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
На месте аварии продолжаются восстановительные работы. Там расчищают поврежденный участок пути для укладки новой рельсошпальной решетки и восстановления контактной сети. В работах принимают участие 218 человек, тяжелая техника — четыре бульдозера и четыре крана, а также четыре восстановительных поезда.
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