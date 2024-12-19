https://ria.ru/20241219/poezda-1990040362.html

При столкновении поездов в Мурманской области пострадал 31 человек

При столкновении поездов в Мурманской области пострадал 31 человек - РИА Новости, 19.12.2024

При столкновении поездов в Мурманской области пострадал 31 человек

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области превысило 30 человек, сообщается в официальном новостном канале РЖД. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:32:00+03:00

2024-12-19T07:32:00+03:00

2024-12-19T09:25:00+03:00

происшествия

ржд

согаз

мурманская область

столкновение поездов в мурманской области

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области превысило 30 человек, сообщается в официальном новостном канале РЖД."По уточненной информации, в результате происшествия с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них пятеро детей", — говорится в релизе.Госпитализировали 14 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Двое пострадавших умерли — женщина скончалась при транспортировке в больницу, еще один пассажир — уже в больнице. В компании принесли соболезнования родным и близким погибших и пообещали сделать сделают все возможное для помощи их семьям. Так, родственникам погибших выплатят по 2,2 миллиона рублей. Пострадавшие получат возможность бесплатного лечения и реабилитации в медучреждениях РЖД. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты от страховой компании "Согаз". За более подробной информацией в РЖД рекомендовали обращаться по телефону 8-800-333-08-88.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 человек, с грузовым составом произошло накануне в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.На месте аварии продолжаются восстановительные работы. Там расчищают поврежденный участок пути для укладки новой рельсошпальной решетки и восстановления контактной сети. В работах принимают участие 218 человек, тяжелая техника — четыре бульдозера и четыре крана, а также четыре восстановительных поезда.

https://ria.ru/20241216/gruzovik-1989364216.html

https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ржд, согаз, мурманская область, столкновение поездов в мурманской области