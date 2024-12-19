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Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам
Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам - РИА Новости, 19.12.2024
Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам
Глава РЖД Олег Белозеров поручил представить к наградам сотрудников бригады пассажирского поезда № 11, попавшего в аварию в Мурманской области, сообщила... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:57:00+03:00
2024-12-19T17:57:00+03:00
2024-12-19T18:51:00+03:00
общество
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столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров поручил представить к наградам сотрудников бригады пассажирского поезда № 11, попавшего в аварию в Мурманской области, сообщила компания."Олег Белозеров отметил профессиональные и грамотные действия поездной бригады во время происшествия в Мурманской области. Он также предложил отметить пассажиров, которые вместе с проводниками помогали эвакуировать людей из поезда", — говорится в заявлении.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где находился 321 человек, с грузовым составом произошло при прибытии на станцию Княжная в среду в 16:15 мск. Два пассажира погибли, еще 25 пострадали, в том числе пятеро детей.Как рассказал РИА Новости представитель в экстренных службах, предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Машиниста грузового состава и его помощника задержали.
https://ria.ru/20241219/postradavshie-1990060381.html
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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
2024-12-19T17:57
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общество, мурманск, санкт-петербург, мурманская область, олег белозеров, ржд, столкновение поездов в мурманской области
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Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам
Бригаду поезда № 11, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам