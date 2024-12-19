https://ria.ru/20241219/murmansk-1990242756.html

Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам

Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам - РИА Новости, 19.12.2024

Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам

Глава РЖД Олег Белозеров поручил представить к наградам сотрудников бригады пассажирского поезда № 11, попавшего в аварию в Мурманской области, сообщила... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:57:00+03:00

2024-12-19T17:57:00+03:00

2024-12-19T18:51:00+03:00

общество

мурманск

санкт-петербург

мурманская область

олег белозеров

ржд

столкновение поездов в мурманской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989956475_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_408bc5ae80aed93b39e6bba0c182e52a.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров поручил представить к наградам сотрудников бригады пассажирского поезда № 11, попавшего в аварию в Мурманской области, сообщила компания."Олег Белозеров отметил профессиональные и грамотные действия поездной бригады во время происшествия в Мурманской области. Он также предложил отметить пассажиров, которые вместе с проводниками помогали эвакуировать людей из поезда", — говорится в заявлении.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где находился 321 человек, с грузовым составом произошло при прибытии на станцию Княжная в среду в 16:15 мск. Два пассажира погибли, еще 25 пострадали, в том числе пятеро детей.Как рассказал РИА Новости представитель в экстренных службах, предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Машиниста грузового состава и его помощника задержали.

https://ria.ru/20241219/postradavshie-1990060381.html

мурманск

санкт-петербург

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода вагонов в Мурманской области Кадры с места схода вагонов в Мурманской области 2024-12-19T17:57 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мурманск, санкт-петербург, мурманская область, олег белозеров, ржд, столкновение поездов в мурманской области