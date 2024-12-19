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Биография Игоря Краснова
Биография Игоря Краснова - РИА Новости, 19.12.2024
Биография Игоря Краснова
Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:45:00+03:00
2024-12-19T09:45:00+03:00
2024-12-19T12:14:00+03:00
справки
россия
игорь краснов
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Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году окончил юридический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ныне входит в состав Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова). С 1997 года работал в органах прокуратуры.С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.В 2007 году перешел в Следственный комитет РФ. В 2011 году был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.В 2017 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора. 22 января Краснов был утвержден Советом Федерации на пост генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора. 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Игоря Краснова на пост генпрокурора.Член Совета Безопасности.Входит в состав президиума совета при президенте РФ по противодействию коррупции. Действительный государственный советник юстиции (2020). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011). Орденом Александра Невского. Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, игорь краснов
Справки, Россия, Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов
родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.
В 1998 году окончил
юридический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ныне входит в состав Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова).
С 1997 года работал в органах прокуратуры.
С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.
В 2007 году перешел
в Следственный комитет РФ. В 2011 году был назначен
старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ.
В апреле 2016 года назначен
заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
В 2017 году Игорю Краснову было присвоено
звание генерал-лейтенанта юстиции.
20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес
кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора.
22 января Краснов был утвержден Советом Федерации на пост генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора
.
19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил
переназначить Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников