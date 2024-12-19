Рейтинг@Mail.ru
Биография Игоря Краснова - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 19.12.2024 (обновлено: 12:14 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/krasnov-1990083684.html
Биография Игоря Краснова
Биография Игоря Краснова - РИА Новости, 19.12.2024
Биография Игоря Краснова
Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:45:00+03:00
2024-12-19T12:14:00+03:00
справки
россия
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945505004_0:84:3305:1943_1920x0_80_0_0_574a747776f059e560fac6892bc623c4.jpg
Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году окончил юридический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ныне входит в состав Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова). С 1997 года работал в органах прокуратуры.С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.В 2007 году перешел в Следственный комитет РФ. В 2011 году был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.В 2017 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора. 22 января Краснов был утвержден Советом Федерации на пост генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора. 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Игоря Краснова на пост генпрокурора.Член Совета Безопасности.Входит в состав президиума совета при президенте РФ по противодействию коррупции. Действительный государственный советник юстиции (2020). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011). Орденом Александра Невского. Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945505004_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_6f117754281007ab5a07b782d4241558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, игорь краснов
Справки, Россия, Игорь Краснов

Биография Игоря Краснова

© Фото : ГенпрокуратураГенеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Генпрокуратура
Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске.
В 1998 году окончил юридический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ныне входит в состав Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова).
С 1997 года работал в органах прокуратуры.
С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.
В 2007 году перешел в Следственный комитет РФ. В 2011 году был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ.
В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
В 2017 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.
20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора.
22 января Краснов был утвержден Советом Федерации на пост генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.
19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Член Совета Безопасности.
Входит в состав президиума совета при президенте РФ по противодействию коррупции.
Действительный государственный советник юстиции (2020).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011). Орденом Александра Невского.
Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала