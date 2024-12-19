https://ria.ru/20241219/ispanija-1990034736.html

Посол рассказал, как Испания помогает Украине

Посол рассказал, как Испания помогает Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Посол рассказал, как Испания помогает Украине

Испания передает Украине вооружение, используя эти поставки как способ избавиться от устаревшей военной техники, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:54:00+03:00

2024-12-19T05:54:00+03:00

2024-12-19T05:56:00+03:00

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мадрид

юрий клименко

педро санчес

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания передает Украине вооружение, используя эти поставки как способ избавиться от устаревшей военной техники, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в интервью РИА Новости. "С учетом реального потенциала ВС Испании незначительные объемы помощи (по заявлениям испанцев, 600 миллионов евро в 2022-24 годах) растворяются в общезападных поставках, нередко даже не достигая фронта. Номенклатура передаваемых ВСУ вооружений скорее наводит на мысль о желании испанцев утилизировать старое вооружение и укрепить свои позиции в НАТО", – сказал Клименко. По его словам, особое беспокойство у российской стороны вызывает реализация испано-украинского соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного в мае 2024 года премьер-министром Педро Санчесом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом контексте основная проблема не заключается в передаче ВСУ испанских опытных разработок современных вооружений, ведь "в Интернете достаточно роликов об уничтожении нашими воинами техники западного производства", - считает дипломат. Посол уверен, что таким образом Испания втягивается в коррупционные схемы вокруг Украины, выстраиваемые новым составом Еврокомиссии под руководством ее главы Урсулы фон дер Ляйен. В конце мая сообщалось, что Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.

https://ria.ru/20241219/ispaniya-1990030805.html

https://ria.ru/20241219/britanija-1990033602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, украина, мадрид, юрий клименко, педро санчес, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, еврокомиссия