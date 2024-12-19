Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, как Испания помогает Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 19.12.2024 (обновлено: 05:56 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ispanija-1990034736.html
Посол рассказал, как Испания помогает Украине
Посол рассказал, как Испания помогает Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Посол рассказал, как Испания помогает Украине
Испания передает Украине вооружение, используя эти поставки как способ избавиться от устаревшей военной техники, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:54:00+03:00
2024-12-19T05:56:00+03:00
в мире
испания
украина
мадрид
юрий клименко
педро санчес
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a5435c47162088c99f1c03330c0b3b7b.jpg
МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания передает Украине вооружение, используя эти поставки как способ избавиться от устаревшей военной техники, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в интервью РИА Новости. "С учетом реального потенциала ВС Испании незначительные объемы помощи (по заявлениям испанцев, 600 миллионов евро в 2022-24 годах) растворяются в общезападных поставках, нередко даже не достигая фронта. Номенклатура передаваемых ВСУ вооружений скорее наводит на мысль о желании испанцев утилизировать старое вооружение и укрепить свои позиции в НАТО", – сказал Клименко. По его словам, особое беспокойство у российской стороны вызывает реализация испано-украинского соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного в мае 2024 года премьер-министром Педро Санчесом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом контексте основная проблема не заключается в передаче ВСУ испанских опытных разработок современных вооружений, ведь "в Интернете достаточно роликов об уничтожении нашими воинами техники западного производства", - считает дипломат. Посол уверен, что таким образом Испания втягивается в коррупционные схемы вокруг Украины, выстраиваемые новым составом Еврокомиссии под руководством ее главы Урсулы фон дер Ляйен. В конце мая сообщалось, что Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.
https://ria.ru/20241219/ispaniya-1990030805.html
https://ria.ru/20241219/britanija-1990033602.html
испания
украина
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_7162cbb0b9c118a20193b835390eaa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, мадрид, юрий клименко, педро санчес, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, еврокомиссия
В мире, Испания, Украина, Мадрид, Юрий Клименко, Педро Санчес, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Еврокомиссия
Посол рассказал, как Испания помогает Украине

Посол Клименко: Испания отправляет оружие Украине для утилизации старой техники

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания передает Украине вооружение, используя эти поставки как способ избавиться от устаревшей военной техники, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в интервью РИА Новости.
"С учетом реального потенциала ВС Испании незначительные объемы помощи (по заявлениям испанцев, 600 миллионов евро в 2022-24 годах) растворяются в общезападных поставках, нередко даже не достигая фронта. Номенклатура передаваемых ВСУ вооружений скорее наводит на мысль о желании испанцев утилизировать старое вооружение и укрепить свои позиции в НАТО", – сказал Клименко.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Посол в Мадриде рассказал, зачем Испании участие в авантюре с активами
04:30
По его словам, особое беспокойство у российской стороны вызывает реализация испано-украинского соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного в мае 2024 года премьер-министром Педро Санчесом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом контексте основная проблема не заключается в передаче ВСУ испанских опытных разработок современных вооружений, ведь "в Интернете достаточно роликов об уничтожении нашими воинами техники западного производства", - считает дипломат.
Посол уверен, что таким образом Испания втягивается в коррупционные схемы вокруг Украины, выстраиваемые новым составом Еврокомиссии под руководством ее главы Урсулы фон дер Ляйен.
В конце мая сообщалось, что Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи
05:30
 
В миреИспанияУкраинаМадридЮрий КлименкоПедро СанчесВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала