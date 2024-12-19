Посол рассказал, как Испания помогает Украине
Посол Клименко: Испания отправляет оружие Украине для утилизации старой техники
Флаг Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания передает Украине вооружение, используя эти поставки как способ избавиться от устаревшей военной техники, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко в интервью РИА Новости.
"С учетом реального потенциала ВС Испании незначительные объемы помощи (по заявлениям испанцев, 600 миллионов евро в 2022-24 годах) растворяются в общезападных поставках, нередко даже не достигая фронта. Номенклатура передаваемых ВСУ вооружений скорее наводит на мысль о желании испанцев утилизировать старое вооружение и укрепить свои позиции в НАТО", – сказал Клименко.
По его словам, особое беспокойство у российской стороны вызывает реализация испано-украинского соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного в мае 2024 года премьер-министром Педро Санчесом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом контексте основная проблема не заключается в передаче ВСУ испанских опытных разработок современных вооружений, ведь "в Интернете достаточно роликов об уничтожении нашими воинами техники западного производства", - считает дипломат.
Посол уверен, что таким образом Испания втягивается в коррупционные схемы вокруг Украины, выстраиваемые новым составом Еврокомиссии под руководством ее главы Урсулы фон дер Ляйен.
В конце мая сообщалось, что Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.