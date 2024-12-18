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Экспорт и промышленность Ленобласти: как снять инфраструктурные ограничения

Экспорт и промышленность Ленобласти: как снять инфраструктурные ограничения - РИА Новости, 18.12.2024

Экспорт и промышленность Ленобласти: как снять инфраструктурные ограничения

В условиях санкций экономическая политика регионов претерпевает серьезные изменения. О том, как развивается промышленность Ленинградской области и что... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:10:00+03:00

2024-12-18T15:10:00+03:00

2024-12-18T15:10:00+03:00

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ржд

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В условиях санкций экономическая политика регионов претерпевает серьезные изменения. О том, как развивается промышленность Ленинградской области и что происходит с экспортом традиционно ориентированного на внешние рынки региона, о насущных проблемах ряда отраслей экономики, поисках их решения и необходимости участия в процессе федеральных структур в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.- Дмитрий Анатольевич, Ленинградская область всегда была ориентирована на экспорт, но сейчас ситуация сложная. Как Вы оцениваете текущее состояние экспорта региона?- Если смотреть на экспорт с точки зрения перевалки через портовую инфраструктуру Ленинградской области, то дела обстоят даже удивительно. Никто не верит, но Балтийский бассейн оказался единственным бассейном с точки зрения экспорта грузов, который вырос по итогам десяти месяцев этого года. Но мы говорим не о тех товарах, которые произведены на территории Ленинградской области, а о тех, которые транспортируются через нее.Если же речь об экспорте наших региональных товаров, то дела обстоят по-разному – в зависимости от сферы. Например, традиционно одной из ключевых номенклатур грузов из Ленинградской области была продукция отрасли деревообработки, которая шла преимущественно в Европейский Союз (ЕС). Понятно, что эти объемы упали практически до нуля. Есть и другие сферы, где продукция с высокой добавленной стоимостью традиционно шла в ЕС, и, конечно, сейчас еще рано говорить о восстановлении.Что касается перевалки, то область серьезно зарабатывает на логистических услугах – это крупная часть нашей экономики. Десятки и сотни миллиардов рублей выручки, миллиарды рублей прибыли и десятки миллиардов рублей инвестиций. Понятно, что на первом месте в структуре экономики регионов стоит промышленность. Но регионы – разные. И у нас логистические услуги занимают третье место по значимости в экономике региона.- И какие же грузы для вас наиболее ценны с точки зрения перевалки? Что растет в объеме, и как это влияет на экспортный потенциал?- Активнее всего растет грузооборот удобрений. Тут мы видим прогноз с точностью до миллиона тонн. Мы уже превысили по объему перевалки удобрений те масштабы, которые прогнозировались на 2030 год. За счет того, что ушел транзит удобрений через Прибалтику, сократился объем перевалки удобрений через Финляндию, плюс появились новые проекты по производству удобрений, реализуемые, например, компанией "Еврохим", которая производит аммиак в Кингисеппе, и рядом других поставщиков. И так как самым крупным потребителем удобрений является Латинская Америка, в частности, Бразилия, то, конечно, перевалки через порты Ленинградской области абсолютно конкурентоспособны по деньгам. Мы уже приближаемся к 30 миллионам тонн (вместе с Петербургом). И видим, что и дальше перевалка удобрений будет расти. Это еще и достаточно маржинальный груз. Он не под санкциями, и это продукция, которая обеспечивает агрокомплекс.Второй тип грузов, который неплохо вырос через Северо-Запад, это контейнерные перевозки. Пока досанкционный уровень восстановить не удалось, но динамика очень хорошая. За девять месяцев этого года мы в два раза превысили показатели всего 2023-го по объему перевалки контейнеров. Но пока еще не полностью восстановились.- И что везут в контейнерах?- Во-первых, товары народного потребления: и то, что продается на маркетплейсах, и то, что импортируется для производств. Например, компоненты автомобилей – тут значительный прирост. А экспортируется в контейнерах продукция химии, частично удобрения, агрогрузы, лесные грузы. Здесь мы тоже видим неплохие перспективы, так как изменился принцип логистики. Если раньше небольшими судами контейнеры везли в порты Северной Европы, допустим, в Роттердам, а потом оттуда – гигантскими морскими контейнеровозами в Индию, Китай, другие страны Азии, то сейчас мы вынуждены напрямую везти контейнерные грузы из порта Балтики в Азию, потому что порты Северной Европы из-за санкций отказались работать с нашими контейнерными грузами.Третье направление – это продовольственные грузы. Как ни странно, растет объем и их грузоперевозки. Пошло зерно – еще не в громадном объеме, пока первый миллион тонн перевалился за десять месяцев 2024 года, но динамика есть – в перспективе это несколько миллионов тонн зерна в год. Далее – масло и масличные. Мы ожидаем объема в 1,5-2 миллиона тонн. А это те грузы, которых раньше вообще не было в грузообороте области. Неплохо себя чувствует уголь. И экспорт в Индию угля, добытого в том же Кузбассе, особенно металлургического дорогого угля, который абсолютно конкурентоспособен по цене и конкурентоспособен в сравнении с транспортировкой через Дальневосточный бассейн.А вот объем транспортировки металлов, связанных с санкциями, упал.Из импортных грузов мы ждем достаточно большой объем бокситов, поскольку сейчас в процессе проектирования находится терминал и завод компании "Русал", а это порядка восьми миллионов тонн грузов, которые надо привезти.- Как справляется портовая и железнодорожная инфраструктура с растущим грузопотоком? Что нужно предпринять региональным и федеральным властям, чтобы обеспечить бесперебойную логистику?- Да, это ключевой вопрос. Созданная инфраструктура портовых терминалов уже обгоняет провозные возможности железной дороги. И с учетом продолжения реализации инвестиционного проекта "Ультрамар" – речь о создании комплекса по хранению и перевалке экспортных грузов в морском порту Усть-Луга, с учетом проекта ГК "Новотранс" по строительству универсального терминала, планов ГК "Дело" по расширению контейнерного терминала Global Ports – ситуация ожидаемо обострится. И железная дорога станет бутылочным горлышком. Но проблема здесь не столько в РЖД, сколько в согласовании правительством инвестиционной программы для РЖД. То есть мы должны говорить о развитии железной дороги на всех участках. В первую очередь, это ближние подходы к порту Усть-Луга, которые уже сейчас работают на пределе возможностей. Это модернизация и реконструкция станции Лужская, строительство юго-западного железнодорожного обхода. Дальше – это участок условно между Москвой и Петербургом, где провозные способности также на пределе. И это дальние подходы для некоторых грузов, например, для того же угля – между Уралом и центральными регионами. И сейчас идет большая аналитическая работа в дискуссии с министерством экономического развития и министерством транспорта страны для того, чтобы в среднесрочной перспективе были приняты решения о включении ряда инвестпроектов в инвестиционную программу РЖД.- Планы масштабные, работы много. А давайте теперь к теме промышленности Ленинградской области вернемся. Как она чувствует себя в условиях давления санкций и высокой ключевой ставки?- Ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы видим достаточно динамичный индекс промышленного производства за 10 месяцев 2024 года он составил 108,9%. Это, в общем-то, неплохо. С другой стороны, наблюдается ряд тревожных тенденций. Во-первых, жесточайший дефицит рабочих рук. Безработица находится на экстремально низком уровне. Если традиционно безработица в Ленинградской области и Петербурге была одной из самых низких в стране – порядка 4-5% по методологии Международной организации труда, то теперь она уже на уровне двух с небольшим процентов. Соответственно, происходит непропорциональный рост зарплат. Они растут быстрее, чем производительность труда, что снижает конкурентоспособность промышленности. Это первая проблема. Вторая связана с той самой ключевой ставкой. Понятно, что ставка действует не мгновенно, а замедленно, и те, кто уже начал инвестпроекты, вынуждены их завершать. Но в целом, к сожалению, мы видим тенденцию: десятки компаний, которые реализуют проекты в различных отраслях промышленности, без субсидирования процентной ставки вынуждены пересматривать свои инвестиционные планы и откладывать проекты на более длительную перспективу. Более того, проблема еще и в дефиците ликвидности у банков, и в других ограничениях, в частности, связанных с изменением нормативов обязательных резервов по кредитам, которые выдают банки. То есть банки в принципе стали менее охотно кредитовать бизнес. Сейчас фактически все основные объемы кредитования приходятся на так называемые голубые фишки – я говорю о крупнейших компаниях, которые стабильно работают, кредитуясь на оборот или расширение активов.И получается, что, с одной стороны, сами компании не очень хотят кредитоваться под такой высокий процент – в некоторых случаях эффективная ставка достигает уже 30%, а с другой, сами банки уже не готовы кредитовать бизнес. Более того, если взять аналитику Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, маржинальность выше экономики в целом, чуть выше, чем ставка по кредиту, но это, повторю, в среднем – за счет нефтегаза, других базовых отраслей – прежде всего, ресурсов. А если взять обрабатывающую промышленность, рыночные секторы, производство товаров народного потребления, к примеру, мебели, там традиционная рентабельность все последние годы была 12-14%. И понятно, что при такой ставке будет уже достаточно серьезное торможение. А кроме того, мы видим еще и торможение спроса в некоторых отраслях. Например, в Петербурге и Ленинградской области заметен серьезный спад в приобретении жилья, охлаждение по ценам, и понятно, что проектов будет запускаться меньше, и это повлияет на весь кластер: на производство стройматериалов, мебели – на все индустрии, связанные с жилищным строительством.Мы понимаем логику Центробанка и разделяем позицию того, что с перегревом экономики надо бороться, но это как химиотерапия при онкологии: одно лечит, но болезненно в целом и бьет по другим системам.- Вопреки всем этим факторам, на ближайшие полгода-год, Вы какие-то инвестиционные перспективы для региона видите?- Не просто видим, а прогнозируем с точностью до конкретного проекта. Все крупнейшие наши проекты находятся на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области, мы знаем о планах инвесторов и контролируем этапы реализации. Но Ленинградская область не совсем типичный регион. У нас реализуется самый крупный в стране инвестпроект с объемом инвестиций более трех триллионов рублей рядом с Усть-Лугой – это газохимический комплекс. И один этот проект в масштабе страны может обеспечить значимый объем инвестиций. Также у нас реализуются крупные проекты по производству удобрений, строительству терминалов, и по всем мы имеем довольно четкий прогноз и понимаем, что, скорее всего, в абсолютных цифрах объем инвестиций не упадет. Да, в некоторых секторах будет охлаждение – я уже назвал жилищное строительство, обрабатывающие подотрасли экономики. Собственно говоря, еще совсем недавно у нас был инвестиционный бум – многие проекты переезжали из тех промзон, которые пошли под редевелопмент в Петербурге, многие занимались средне-технологичным импортозамещением – десятками переезжали в промпарки на территории Ленинградской области. Сейчас, с учетом ограниченности кредитных ресурсов, этот процесс, конечно, замедлится. То есть в целом я не вижу какого-то серьезного провала промышленности для Ленинградской области, но сложности и настороженность есть.- Какие задачи в сфере промышленности и экспорта регион ставил для себя на текущий год, и на что вы ориентированы в следующем?- Смотрите, у нас есть конкретные показатели, которые установлены нацпроектами "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт". И тут мы ориентированы на пошаговое продвижение производителей: на то, чтобы представители малого и среднего бизнеса выходили со своей продукцией на рынки дружественных стран, потихоньку учились поставлять товары на экспорт. Здесь мы порядка 20-30 компаний ежегодно выводим на экспорт, которые заключают новые контракты. Конечно, не все в итоге фокусируются на экспорте, но некоторые компании начинают активно работать с зарубежными партнерами и наращивают объемы своего производства именно в связке с экспортом.Пищевка, химия, стройматериалы – товар разноплановый. Это, правда, не дает каких-то больших миллиардов по объему экспорта, но главное, что компании малого и среднего бизнеса ежегодно впервые для себя выходят на экспорт. Это важно, и такую работу мы продолжим и в следующем году. У нас есть региональный центр поддержки экспорта. Страны, с которыми мы работаем, это, прежде всего, Китай, Арабские Эмираты, страны Средней Азии, в частности, Узбекистан, и Саудовская Аравия.На самом деле, планы наши связаны с двумя ключевыми темами, которые максимально значимы для региона. Это поддержание устойчивой работы промышленных предприятий и расширение провозных мощностей, чтобы дополнительные десятки миллионов тонн грузов пошли через наш регион. Это повышает и конкурентоспособность наших производителей, и развивает всех участников логистической сферы.

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ленинградская область, санкт-петербург, усть-луга, ржд, еврохим