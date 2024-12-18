https://ria.ru/20241218/terrorizm-1989819815.html

В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии

В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии - РИА Новости, 18.12.2024

В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии

Риск террористической радикализации в странах Центральной Азии в последние годы резко возрос по внутренним и внешним причинам, за ситуацией внимательно следят... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:34:00+03:00

2024-12-18T05:34:00+03:00

2024-12-18T05:34:00+03:00

в мире

центральная азия

сирия

канада

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986603732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d16abe04a5e6a1dc33a6960ba8f5738.jpg

ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Риск террористической радикализации в странах Центральной Азии в последние годы резко возрос по внутренним и внешним причинам, за ситуацией внимательно следят антитеррористические службы мира, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер. GCERF - международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости. "Для наших доноров, которыми являются Канада, США, большинство государств-членов ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Катар... для всех Центральная Азия является новым направлением деятельности. Если вы составите для себя своего рода глобальную карту насильственного экстремистского терроризма, у вас будет Сахель, лагеря на северо-востоке Сирии и Центральная Азия. Эта тенденция является новой и появилась в последние годы. Центральная Азия в настоящее время является регионом, за которым внимательно следят антитеррористические агентства", - сказал он. Коссер добавил, что целый слой молодых людей в этих странах чувствуют себя "бесправными, маргинализованными, лишенными доступа к занятости", что создает политические и экономические проблемы внутри страны, которые используются террористами для вербовки в интернете. "Существует реальный риск того, что в этих странах будет наблюдаться внутренняя динамика в направлении дальнейшей радикализации. Эти правительства осознают эту проблему", - подчеркивает он. Собеседник агентства также указал на риск, связанный с нелегальной миграцией из Афганистана в Центральную Азию. "Нашим приоритетом является предотвращение экстремистского насилия, потому что традиционный глобальный подход к борьбе с терроризмом - это реакция. Мы считаем, что если возможно остановить радикализацию людей, появляются больше шансов остановить терроризм. Мы недавно начали работать в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане... Нас пригласили в эти страны специально потому, что они заинтересованы в репатриации своих боевиков-террористов, содержащихся в лагерях на северо-востоке Сирии. Но проблемы этих стран более серьезны, чем несколько сотен человек в лагерях в Сирии", - уточнил глава GCERF.

https://ria.ru/20241218/migranty-1989816637.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957380487.html

центральная азия

сирия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, центральная азия, сирия, канада, евросоюз