Рейтинг@Mail.ru
В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/terrorizm-1989819815.html
В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии
В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии - РИА Новости, 18.12.2024
В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии
Риск террористической радикализации в странах Центральной Азии в последние годы резко возрос по внутренним и внешним причинам, за ситуацией внимательно следят... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:34:00+03:00
2024-12-18T05:34:00+03:00
в мире
центральная азия
сирия
канада
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986603732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d16abe04a5e6a1dc33a6960ba8f5738.jpg
ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Риск террористической радикализации в странах Центральной Азии в последние годы резко возрос по внутренним и внешним причинам, за ситуацией внимательно следят антитеррористические службы мира, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер. GCERF - международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости. "Для наших доноров, которыми являются Канада, США, большинство государств-членов ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Катар... для всех Центральная Азия является новым направлением деятельности. Если вы составите для себя своего рода глобальную карту насильственного экстремистского терроризма, у вас будет Сахель, лагеря на северо-востоке Сирии и Центральная Азия. Эта тенденция является новой и появилась в последние годы. Центральная Азия в настоящее время является регионом, за которым внимательно следят антитеррористические агентства", - сказал он. Коссер добавил, что целый слой молодых людей в этих странах чувствуют себя "бесправными, маргинализованными, лишенными доступа к занятости", что создает политические и экономические проблемы внутри страны, которые используются террористами для вербовки в интернете. "Существует реальный риск того, что в этих странах будет наблюдаться внутренняя динамика в направлении дальнейшей радикализации. Эти правительства осознают эту проблему", - подчеркивает он. Собеседник агентства также указал на риск, связанный с нелегальной миграцией из Афганистана в Центральную Азию. "Нашим приоритетом является предотвращение экстремистского насилия, потому что традиционный глобальный подход к борьбе с терроризмом - это реакция. Мы считаем, что если возможно остановить радикализацию людей, появляются больше шансов остановить терроризм. Мы недавно начали работать в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане... Нас пригласили в эти страны специально потому, что они заинтересованы в репатриации своих боевиков-террористов, содержащихся в лагерях на северо-востоке Сирии. Но проблемы этих стран более серьезны, чем несколько сотен человек в лагерях в Сирии", - уточнил глава GCERF.
https://ria.ru/20241218/migranty-1989816637.html
https://ria.ru/20240704/shos-1957380487.html
центральная азия
сирия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986603732_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_fffe87a61f9d023fb6877320ad916966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, центральная азия, сирия, канада, евросоюз
В мире, Центральная Азия, Сирия, Канада, Евросоюз
В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии

Глава GCERF Коссер: риск террористической радикализации в Центральной Азии вырос

© AP Photo / Omar AlbamБоевики в окрестностях Алеппо, Сирия
Боевики в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
Боевики в окрестностях Алеппо, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Риск террористической радикализации в странах Центральной Азии в последние годы резко возрос по внутренним и внешним причинам, за ситуацией внимательно следят антитеррористические службы мира, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер.
GCERF - международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Фонд GCERF назвал некоторых мигрантов из Азии опасными для России
Вчера, 04:21
"Для наших доноров, которыми являются Канада, США, большинство государств-членов ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Катар... для всех Центральная Азия является новым направлением деятельности. Если вы составите для себя своего рода глобальную карту насильственного экстремистского терроризма, у вас будет Сахель, лагеря на северо-востоке Сирии и Центральная Азия. Эта тенденция является новой и появилась в последние годы. Центральная Азия в настоящее время является регионом, за которым внимательно следят антитеррористические агентства", - сказал он.
Коссер добавил, что целый слой молодых людей в этих странах чувствуют себя "бесправными, маргинализованными, лишенными доступа к занятости", что создает политические и экономические проблемы внутри страны, которые используются террористами для вербовки в интернете. "Существует реальный риск того, что в этих странах будет наблюдаться внутренняя динамика в направлении дальнейшей радикализации. Эти правительства осознают эту проблему", - подчеркивает он.
Собеседник агентства также указал на риск, связанный с нелегальной миграцией из Афганистана в Центральную Азию.
"Нашим приоритетом является предотвращение экстремистского насилия, потому что традиционный глобальный подход к борьбе с терроризмом - это реакция. Мы считаем, что если возможно остановить радикализацию людей, появляются больше шансов остановить терроризм. Мы недавно начали работать в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане... Нас пригласили в эти страны специально потому, что они заинтересованы в репатриации своих боевиков-террористов, содержащихся в лагерях на северо-востоке Сирии. Но проблемы этих стран более серьезны, чем несколько сотен человек в лагерях в Сирии", - уточнил глава GCERF.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Премьер Индии назвал борьбу с терроризмом приоритетом ШОС
4 июля, 14:18
 
В миреЦентральная АзияСирияКанадаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала