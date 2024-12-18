В GCERF заявили о росте риска терроризма в Центральной Азии
Глава GCERF Коссер: риск террористической радикализации в Центральной Азии вырос
© AP Photo / Omar AlbamБоевики в окрестностях Алеппо, Сирия
© AP Photo / Omar Albam
Боевики в окрестностях Алеппо, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Риск террористической радикализации в странах Центральной Азии в последние годы резко возрос по внутренним и внешним причинам, за ситуацией внимательно следят антитеррористические службы мира, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер.
GCERF - международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости.
"Для наших доноров, которыми являются Канада, США, большинство государств-членов ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Катар... для всех Центральная Азия является новым направлением деятельности. Если вы составите для себя своего рода глобальную карту насильственного экстремистского терроризма, у вас будет Сахель, лагеря на северо-востоке Сирии и Центральная Азия. Эта тенденция является новой и появилась в последние годы. Центральная Азия в настоящее время является регионом, за которым внимательно следят антитеррористические агентства", - сказал он.
Коссер добавил, что целый слой молодых людей в этих странах чувствуют себя "бесправными, маргинализованными, лишенными доступа к занятости", что создает политические и экономические проблемы внутри страны, которые используются террористами для вербовки в интернете. "Существует реальный риск того, что в этих странах будет наблюдаться внутренняя динамика в направлении дальнейшей радикализации. Эти правительства осознают эту проблему", - подчеркивает он.
Собеседник агентства также указал на риск, связанный с нелегальной миграцией из Афганистана в Центральную Азию.
"Нашим приоритетом является предотвращение экстремистского насилия, потому что традиционный глобальный подход к борьбе с терроризмом - это реакция. Мы считаем, что если возможно остановить радикализацию людей, появляются больше шансов остановить терроризм. Мы недавно начали работать в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане... Нас пригласили в эти страны специально потому, что они заинтересованы в репатриации своих боевиков-террористов, содержащихся в лагерях на северо-востоке Сирии. Но проблемы этих стран более серьезны, чем несколько сотен человек в лагерях в Сирии", - уточнил глава GCERF.