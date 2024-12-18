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Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 18.12.2024
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02:06 18.12.2024 (обновлено: 13:05 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ssha-1989810803.html
Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 18.12.2024
Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:06:00+03:00
2024-12-18T13:05:00+03:00
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ООН, 18 дек — РИА Новости. США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ГА ООН приняла соответствующую резолюцию. За документ проголосовали 119 стран, против были 53. Воздержались десять стран. Против российской резолюции выступили, в частности, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Япония, Мальта, Норвегия, Польша, Словакия, Словения и Швеция. Среди поддержавших документ оказались, среди прочего, Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся были Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция. Одобренная ГА резолюция, среди прочего, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. Россия от поправки воздержалась.
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в мире, россия, албания, австралия, оон, украина
В мире, Россия, Албания, Австралия, ООН, Украина
Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

США, Германия и Италия выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 дек — РИА Новости. США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ГА ООН приняла соответствующую резолюцию. За документ проголосовали 119 стран, против были 53. Воздержались десять стран.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В МИД прокомментировали голосование против резолюции России по нацизму
11 ноября, 22:53
Против российской резолюции выступили, в частности, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Япония, Мальта, Норвегия, Польша, Словакия, Словения и Швеция.
Среди поддержавших документ оказались, среди прочего, Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся были Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.
Одобренная ГА резолюция, среди прочего, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. Россия от поправки воздержалась.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Зампостпреда России в ООН прокомментировала поправку Запада о нацизме
11 ноября, 22:58
 
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