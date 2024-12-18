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Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 18.12.2024

Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:06:00+03:00

2024-12-18T02:06:00+03:00

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ООН, 18 дек — РИА Новости. США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ГА ООН приняла соответствующую резолюцию. За документ проголосовали 119 стран, против были 53. Воздержались десять стран. Против российской резолюции выступили, в частности, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Япония, Мальта, Норвегия, Польша, Словакия, Словения и Швеция. Среди поддержавших документ оказались, среди прочего, Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся были Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция. Одобренная ГА резолюция, среди прочего, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. Россия от поправки воздержалась.

https://ria.ru/20241111/mid-1983198486.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, албания, австралия, оон, украина