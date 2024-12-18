Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
США, Германия и Италия выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 дек — РИА Новости. США, Германия, Канада, Италия, Япония и Украина оказались в числе 53 стран, проголосовавших в Генассамблее ООН против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ГА ООН приняла соответствующую резолюцию. За документ проголосовали 119 стран, против были 53. Воздержались десять стран.
Среди поддержавших документ оказались, среди прочего, Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся были Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.
Одобренная ГА резолюция, среди прочего, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. Россия от поправки воздержалась.