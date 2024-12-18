https://ria.ru/20241218/protez-1989961966.html

В Ленинградской области открылся центр протезирования участников СВО

В Ленинградской области открылся центр протезирования участников СВО - РИА Новости, 18.12.2024

В Ленинградской области открылся центр протезирования участников СВО

Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией военнослужащих, получивших ранения в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:25:00+03:00

2024-12-18T17:25:00+03:00

2024-12-18T17:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

ленинградская область

россия

всеволожск

александр дрозденко

здоровье

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ВСЕВОЛЖСК (Ленинградская обл.), 18 дек - РИА Новости. Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией военнослужащих, получивших ранения в зоне специальной военной операции, "Мультипротез" открылся в городе Всеволожске Ленинградской области, сообщили в Минобороны России. Центр запущен в рамках кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции. В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Мы находимся в многофункциональном центре федерального значения, и Ленинградская область выступает как флагман, как пример, как матрица такая, которую мы будем тиражировать на другие территории, на другие субъекты Российской Федерации. Этот центр реализовал в себе все те задумки, все те идеи, о которых мы говорили, по реабилитации, восстановлению, протезированию, обучению, социализации и дальнейшему трудоустройству наших ветеранов. Центр полностью готов принимать участников специальной военной операции", - сказала Цивилева. Замминистра обороны отметила, что там работают центры адаптивной физкультуры, высокотехнологичного протезирования, мультицентр социальной и трудовой интеграции, мастерская протезирования. "Здесь находится и кабинет для протезирования, туда заходят специалисты, протезисты, причем есть возможность захода сразу нескольким компаниям, которые будут соответствовать тем стандартам, которые мы разработали. Для чего это сделано? Для того чтобы уровень качественного протезирования был самым высоким. Наша задача сейчас - максимально вернуть утраченные функции и на выходе - чтобы человек имел возможность жить активной жизнью, полноценной жизнью и заниматься спортом", - добавила статс-секретарь - заместитель министра обороны. Очень важно, чтобы те, кто возвращается в отдаленные регионы, Сибирь, Дальний Восток, могли получать высококвалифицированную помощь, подчеркнула она. "Сейчас всё сконцентрировано в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. А наша задача как раз - чтобы не было необходимости летать, перемещаться, (сделать так - ред.) что ты в каждом субъекте имеешь возможность полностью обслуживаться на таком высоком уровне. Ленинградская область является пилотным проектом, они создали это за четыре месяца буквально. И для нас очень важно, чтобы мы оперативно сейчас начали транслировать, потому что с Нового года мы выходим уже на новые стандарты", - уточнила Цивилева. Цивилева добавила, что у ветеранов есть возможность трудоустроиться в этом центре, быть протезистами, а это высокооплачиваемая работа. Эти люди могут работать в фонде "Защитников Отечества", Военно-социальном центре Минобороны России. "Здесь очень экономично, очень точечно, но очень эффективно, как вы заметили, вложены бюджетные средства. И самое главное, что они будут так же эффективно работать. Это очень важно", - подчеркнул в свою очередь Дрозденко. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России также провела рабочую встречу с губернатором. Кроме того, Цивилева в ходе рабочий поездки в войска Ленинградского военного округа поздравила воспитанниц Санкт-Петербургского пансиона с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20241216/protezy-1989444964.html

https://ria.ru/20241021/yaroslavl-1979169314.html

https://ria.ru/20241217/svo-1989692070.html

https://ria.ru/20241216/svo-1989450247.html

ленинградская область

россия

всеволожск

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общество, ленинградская область, россия, всеволожск, александр дрозденко, здоровье